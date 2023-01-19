Как постирать старую перьевую подушку

Постирайте перьевую подушку легко и просто! Удалите жёлтые пятна, освежите перо и наперник.







Жёлтые пятна следует предварительно застирать вручную и оставить на полчаса. Лучше всего взять жидкое средство для мытья посуды.







Если пятна старые и стойкие, то дополнительно можно побрызгать Ванишем.







Затем отправить подушку в стиральную машинку. Лучше всего предварительно сложить её в специальную сетку (мешок).







Стирать следует при максимальной температуре, на самом высоком отжиме, использовать гель для стирки (он лучше выполаскивается). Поставить дополнительное полоскание.







Затем разложить подушку на сушку. Посмотрите: ни одного пятнышка не осталось!







Подробнее о том, как отстирать перьевую подушку, смотрите в видео ниже:



