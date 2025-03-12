История бумажной моды: картонные шляпки и платья из золотой фольги

Мы привыкли к тому, что бумажными бывают только кукольные платья, но на самом деле в истории был период, когда бумпром работал на нужды фэшн-индустрии. Не только шляпки, капоты, кошельки были изготовлены из хрупкого материала, дизайнеры удивляли публику платьями из гофрированной бумаги, яркой униформой стюардесс из золотой фольги и даже дождевиками из особо прочной синтетической бумаги!

Обувь из картона и серьги из папье-машеВпервые идея создания аксессуаров из бумаги появилась в начале 1600-х годов. Тенденция появилась на Дальнем Востоке и очень быстро заработала популярность у тогдашних модниц. В 18 веке из картона умудрялись делать шляпки, которые по виду напоминали соломенные. В музее Метрополитан (Metropolitan Museum of Art) сохранились кошельки и капоты из газет, которые были сделаны в середине XIX века.Веер, шляпка и платье из гофрированной бумагиВ 1890-е годы появились бальные платья из гофрированной бумаги: пышные юбки, рукава-воланы и, конечно же, модный принт. Образ часто дополнялся изящной бумажной шляпкой. Насколько практичны были эти наряды, можно только догадываться, но в креативности тогдашних дизайнеров сомневаться не приходится.Были и совершенно алогичные изобретения. Особо плотную крафтовую бумагу применяли для изготовления дождевиков для американской аварийной службы. Такое изобретение запатентовали в 1917 году. А в годы Первой мировой войны многие жители немецких городов носили бумажные плащи, поскольку текстильная промышленность не работала.Крафтовые платья стали излюбленным нарядом для вечеринок в 1950-е годы. Используя бумагу, можно было легко и дешево создать оригинальный костюм. Чаще всего такие наряды можно было увидеть на праздновании Хеллоуина . Облачаясь в бумажный прикид, главным было проверить прогноз погоды и не попасть под дождь.Повседневное использование бумажных аксессуаров было распространено в 1920-е годы, тогда мужчины смело выбирали бумажные воротнички, чтобы не тратить время на прачечные. Кроме того, в обращении были мужские головные уборы, напоминающие военную форму времен Первой мировой войны. Увидев такую популярность бумажных изделий , компании быстро сориентировались и стали размещать на них рекламные логотипы.Модные бумажные платья с геометрическими орнаментамиВ 1966 году впервые был опробован рекламный трюк: в съемках приняла участие модель в бумажном платье. Эксперимент оказался настолько удачным, что эта идея на долгие годы прижилась в рекламной сфере. Одной из ведущих компаний по производству бумажных платьев стала компания Mars of Asheville, для разработки дизайна ей удалось привлечь Энди Уорхола. Компания запустила продажу белых платьев с комплектом акварельных красок, чтобы каждый клиент мог самостоятельно украсить наряд. Мастер-класс показал Уорхол. Раскрашенное им платье сегодня хранится в коллекции Бруклинского музея искусств.Униформа стюардесс: платья из золотой фольгиВ 1967 году экспозиция бумажных платьев была представлена в одном из павильонов выставки Экспо-67 в Монреале. Помимо платьев, дизайнеры представили украшения из папье-маше, обувь и даже одежду для собак!Распространение в 1960-х годах золотой фольги стало еще одним поводом для дизайнеров смело экспериментировать с бумажной одеждой. В авиалиниях Air India даже изготовили золотую униформу для стюардесс, которые летали трансатлантическим рейсом Нью-Йорк – Париж. Конечно, это был рекламный ход, но выглядело ярко!Наряды из бумаги для собакСамое известное бумажное платье в истории было создано компанией Campbell’s Soup для рекламы своего легендарного супа. Наряд получил говорящее название Souper – что-то среднее между английскими словами «суп» и «супер». Идея была вдохновлена творчеством все того же Энди Уорхола.Платье и купальник из бумагиВ 1970-е годы компания DuPont наладила производство купальников из тайвека, прочного материала, который по своим характеристикам, по сути, был синтетической бумагой. В 1908-е годы продолжились эксперименты с тайвеком, из него стали массово изготавливать накидки и плащи-дождевики. Такая одежда пользовалась популярностью во время концертов под открытым небом или соревнований на открытых стадионах, когда внезапно начинался непредвиденные осадки.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)