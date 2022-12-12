13 эпатажных историй из жизни короля андеграунда Энди Уорхола

Непревзойдённый Энди. \ Фото: yandex.ua.

Знаменитая банка супа. \ Фото: google.com.

1. Он рано начал носить парики

«Хочу ли я стать великим художником? Нет. Лучше уж я стану знаменитым». \ Фото: google.com.ua.

Энди Уорхол с мамой. \ Фото: photo.gala.fr.

2. Velvet Underground

Студия 54. \ Фото: thesun.co.uk.

The Velvet Underground в 1966 году. \ Фото: ru.wikipedia.org.

3. Неординарная коллекция

Король эпатажа и андеграунда. \ Фото: style.rbc.ru.

4. Покушение

Валери Соланас. \ Фото: newyorker.com.

Энди после инцидента. \ Фото: pinterest.jp.

5. Комплексы

Король поп-арта. \ Фото: google.com.

6. Неординарное творчество

«Дамы и господа». \ Фото: macrosvit.com.ua.

Энди и его работы. \ Фото: timeout.ru.

7. Он был одержим мыслями и наблюдениями

Энди Уорхол и Эди Седжвик. \ Фото: therake.com.

8. Трумэн Капоте

Трумэн Капоте. \ Фото: stoneforest.ru.

Дебби Харри, Энди Уорхол, Джерри Холл, Трумэн Капоте и другие - Студия 54, около 1979 года. \ Фото: reddit.com.

10. Религия и ориентация

Энди за работой. \ Фото: nuestraguiarapidadepintura.blogspot.com.

11. Сьюзи Франкфурт и книга рецептов

Энди на Фабрике. \ Фото: vistelacalle.com.

12. The Rolling Stones

Обложка для альбома The Rolling Stones «Sticky Fingers». \ Фото: artstonesphotos.blogspot.com.

Энди с Миком Джаггером. \ Фото: cinemaniac.fr.

13. Песни для Дреллы

Роберт Оливо (Ундина). \ Фото: alchetron.com.

«Песни для Дреллы». \ Фото: discogs.com.