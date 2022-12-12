13 эпатажных историй из жизни короля андеграунда Энди Уорхола

Каждый, кто когда-либо хотел получить свои «пятнадцать минут славы», должен поблагодарить Энди Уорхола. Обычно ассоциируемый с суповыми банками Кэмпбелла и изображением Мэрилин Монро, он стал одним из самых известных американских художников в истории. Его жизнь была настолько красочной и скандальной, что, подобно вирусу, поглотила Нью-Йоркскую художественную сцену той эпохи…
Непревзойдённый Энди. \ Фото: yandex.ua.
Он работал коммерческим иллюстратором, прежде чем основал фабрику в конце 1950-х годов и прославился как ведущий член движения поп-арта. Его красочные трафаретные изображения суповых банок, коробок Brillo pad и знаменитостей, таких как Элвис Пресли и Мэрилин Монро, разделили критиков на два фронта. Некоторые видели в них остроумное исследование грани между поп-культурой и массовым искусством, в то время как другие задавались вопросом, «можно ли вообще считать работы Уорхола искусством».
Знаменитая банка супа. \ Фото: google.com.
В конце концов Энди поменял поп-арт на другие стили, оставаясь при этом одним из самых спорных, многогранных и противоречивых художников на протяжении всей своей жизни и карьеры. Как человек, он принял свою эксцентричную личность, одержимость знаменитостями и своей внешностью, а также расширением границ искусства настолько, насколько это было возможно. Он скончался в 1987 году из-за осложнений после операции на желчном пузыре, оставив миру своё уникальное наследие и множество странных, но правдивых историй о своей жизни.
1. Он рано начал носить парики
«Хочу ли я стать великим художником? Нет. Лучше уж я стану знаменитым». \ Фото: google.com.ua.
Из-за ярко выраженной пигментации на коже Энди стал застенчивым, и эта черта сохранялась на протяжении всей его жизни. Мало того, что у него были проблемы с розацеа и акне, он испытывал потерю волос по всему телу. Согласно одной истории, его облысение было результатом нервного расстройства, развившегося после неудачных романтических отношений. Другие, однако, считают, что он страдал от хореи Сиденхема, болезни, которая вызывает подергивания, перепады настроения и навязчивые идеи.
Поэтому это могло привести Энди к развитию алопеции - аутоиммунного заболевания, которое препятствует росту волос в организме. Учитывая, что его выпадение волос не было полным (он, казалось, сохранил свои брови и ресницы), также возможно, что он страдал от тотальной алопеции.
Энди Уорхол с мамой. \ Фото: photo.gala.fr.
Какова бы ни была причина его потери волос, художник решил носить парики, и он часто менял их с более причудливыми стилями: «Я глубоко поверхностный человек. Если ты носишь парик, все это замечают. Но если вы затем красите парик, люди замечают краску», - сказал он однажды.
2. Velvet Underground
Студия 54. \ Фото: thesun.co.uk.
Когда он обратился к режиссёру Барбаре Рубин с просьбой включить её фильм «Рождество на Земле» в мультимедийный арт-проект, она порекомендовала обратиться в Velvet Underground за музыкой. Рубин была дружна с музыкантом Джоном Кейлом, и она использовала его квартиру, чтобы снимать самые откровенные сцены в своём фильме.
«Идея поп-музыки, в конце концов, состояла в том, что любой может сделать что угодно, поэтому, естественно, мы все пытались сделать хоть что-то. Мы все хотели развить в себе все творческие способности, которые только могли - вот почему, когда мы встретились с Velvet Underground в конце 65-го, мы все были за то, чтобы попасть и на музыкальную сцену», - писал Энди в своих мемуарах.
Кейл сказал, что возможность пообщаться с Уорхолом и стать частью его деятельности поставила его маленькую группу в совершенно другую лигу. Коллега по группе и автор песен Лу Рид был не в таком восторге: «Он был катализатором, всегда соединяющим вместе раздражающие элементы. Это было то, чему я не всегда был рад», - сказал музыкант.
The Velvet Underground в 1966 году. \ Фото: ru.wikipedia.org.
Энди решил, что группа нуждается в chanteuse, поэтому он добавил Нико - актрису, певицу ночного клуба и модель к их группе. В то время как группа писала песни для спектакля, Уорхол создавал другие фильмы и проекты для экранизации.
Приглашённые развлекать гостей на ежегодном обеде для нью-йоркского общества клинической психиатрии в январе 1966 года, их первое выступление было совсем не обычным. Группа светила яркими огнями в лица уважаемых медицинских работников и задавала им личные вопросы об их интимной жизни, в то время как, по словам писателя Ара Остервейля, «The Velvet Underground мучила гостей своей инструментальной игрой».
3. Неординарная коллекция
Король эпатажа и андеграунда. \ Фото: style.rbc.ru.
Энди оставил после себя сокровищницу личного архива, которая содержала много необычных предметов, включая ногти, сто семьдесят пять банок печенья, трубку жёлчных камней от коллеги-художника Бриджит Берлин и мумифицированную ногу. Помимо одержимости знаменитостями и поп-культурой, он, очевидно, был одержим коллекционированием вещей как гротескных, так и приземленных.
В итоге, он превратил этот интерес в искусство в 74 году с помощью капсул времени, в которых он заполнил шестьсот десять коробок письмами поклонников, вырезками из журналов и другими личными эфемерами, которые он запечатал и положил на хранение. Его одержимость вещами была очевидна даже в тот день, когда он умер, когда он принёс шесть пар солнцезащитных очков с собой в больницу - несмотря на то, что он был в помещении и практически не выходил на улицу.
Для Адама Милнера, который организовал выставку многих вещей Уорхола, коллекция вещей художника дала представление о его характере. «Держаться за предметы очень одиноко. Это разновидность вуайеризма, способ общения, когда ты не можешь общаться с людьми физически», - сказал он.
4. Покушение
Валери Соланас. \ Фото: newyorker.com.
В 1967 году активистка движения за права женщин и писательница Валери Соланас создала группу SCUM. Согласно её манифесту, она хотела «свергнуть правительство, ликвидировать денежную систему, ввести полную автоматизацию и устранить мужской пол».
Ранее Соланас подарила Энди копию пьесы, которую она написала и попросила стать его продюсером. Он отказался, а также считал, что Валери может быть тайным полицейским, пытающимся заманить его в ловушку.
Энди после инцидента. \ Фото: pinterest.jp.
Вместо того, чтобы поставить её пьесу, он дал ей небольшую роль в одном из своих фильмов. Позже, когда она узнала, что Уорхол потерял сценарий к пьесе, она обвинила его в попытке украсть её работу. На протяжении года она вынашивала план месте и однажды, придя в студию художника, несколько раз выстрелила в Энди и владельца художественной галереи Марио Амайю из 32-го калибра. Две пули попали в Уорхола, серьёзно повредив его пищевод, лёгкие, селезёнку, желудок и печень, и чуть не оборвали его жизнь. Несколько часов спустя Валери сдалась властям, признавшись в содеянном.
Энди чудом выжил, но всю оставшуюся жизнь носил хирургический корсет, чтобы его органы оставались на месте. После инцидента и двух месяцев, проведённых в больнице, у него появился страх как перед людьми, так и перед медицинскими учреждениями. Эта фобия в конце концов стоила ему жизни, так как позже он откладывал операцию на желчном пузыре, пока не стало слишком поздно.
5. Комплексы
Король поп-арта. \ Фото: google.com.
Страдание от прыщей и розацеа в детстве привело его к тому, что он вырос одержимым внешней красотой. Он тренировался как сумасшедший, чтобы сформировать своё тело. «Мускулы великолепны. У каждого должен быть хотя бы один, которым он может похвастаться», - писал Энди.
Помимо ношения париков, чтобы скрыть выпадение волос, художник пытался избавиться от морщин с помощью инъекций коллагена. По словам пластического хирурга доктора Памелы Липкин, Энди был настолько поглощён своими инъекциями, что однажды позвонил ей посреди ночи, чтобы попросить о лечении, и рассердился, когда она сказала ему подождать до следующего дня.
Некоторые люди считают, что эпатажный художник перенёс пластическую операцию. Например, ему изменили форму носа, прежде чем ему исполнилось тридцать лет.
6. Неординарное творчество
«Дамы и господа». \ Фото: macrosvit.com.ua.
В 1974 году он получил комиссионные в размере без малого миллион долларов (крупнейшие в его карьере) от итальянского арт-дилера Лучано Ансельмино, который хотел, чтобы художник создал серию под названием «Дамы и господа», состоящую из ста пяти полотен. Сюжеты каждого полотна были бы безличными и анонимными и изображали бы трансвестита с помощью вуайеристского подхода.
Энди и его работы. \ Фото: timeout.ru.
Энди согласился на проект, но вместо того, чтобы дать то, что хотел дилер, он создал образы игривых, гламурных людей в ярких цветах и театральных позах. Сделав фотографии девятнадцати человек, он произвёл более чем в два раза больше запрошенных Ансельмино полотен, остановившись на двухсот шестидесяти восьми.
Несмотря на высокие комиссионные, Энди платил своим моделям всего по пятьдесят долларов. Они также не получили общественного признания за свою работу, так как художник не раскрыл их имён. Только когда Питтсбургский музей, названный в честь его имени, начал собирать выставку работ в 2018 году, модели были названы. Фонд художника потратил много времени и сил, чтобы найти каждое имя, чтобы указать их рядом с полотнами.
7. Он был одержим мыслями и наблюдениями
Энди Уорхол и Эди Седжвик. \ Фото: therake.com.
Помимо записи своих наблюдений и мыслей на протяжении всей жизни, он также записывал их на аудиокассеты. Используя плеер Sony Walkman, Энди записывал всё, что слышал: от телефонных звонков до общения с таксистами и разговоров за ужином. К тому времени, как он умер, он создал почти три тысячи лент.
В настоящее время записи хранятся в Музее Энди Уорхола в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Однако они не появляются в каталоге музея из-за политики, которая запрещает кому-либо доступ к ним. Поскольку художник знал многих знаменитостей, он часто записывал подробную информацию о них. В лентах, как сообщается, содержится пикантная информация о нескольких известных личностях, таких как Джеки Кеннеди Онассис и Лайза Минелли, и музей не хочет сталкиваться с судебными исками, если сплетни станут достоянием общественности. Из-за политики музея то, что находится на плёнках, останется тайной для публики по крайней мере до 2037 года.
8. Трумэн Капоте
Трумэн Капоте. \ Фото: stoneforest.ru.
Когда Трумэн Капоте впервые встретил Энди, он описал его как «...один из тех безнадёжных людей, с которыми никогда ничего не случится. Просто безнадёжный, прирождённый неудачник, самый одинокий человек, которого я когда-либо видел в своей жизни».
Дебби Харри, Энди Уорхол, Джерри Холл, Трумэн Капоте и другие - Студия 54, около 1979 года. \ Фото: reddit.com.
Энди, однако, был полон решимости завязать дружбу с Капоте, писателем, которым он восхищался. Где-то в 50-х годах он начал преследовать писателя, каждый день посылая ему письмо и в конце концов появляясь возле его дома. Уорхол каким-то образом завоевал его расположение, и между ними завязалась дружба. Два годя спустя он собрал выставку работ, вдохновлённых Трумэном, и тот позже написал несколько колонок интервью Уорхола для журнала в обмен на портрет.
В какой-то момент пара планировала создать восемь сценических постановок, которые будут идти на Бродвее одновременно. Драматург Роб Рот - один из немногих людей, получивших доступ к аудиозаписям Энди, и его пьеса WARHOLCAPOTE основана на разговорах между двумя мужчинами о том, как они намеревались достичь этой цели.
Хотя эти постановки так и не материализовались, Рот сказал, что написал свою пьесу, чтобы максимально приблизиться к их первоначальному видению.
10. Религия и ориентация
Энди за работой. \ Фото: nuestraguiarapidadepintura.blogspot.com.
Несмотря на свою репутацию непокорного истеблишмента, Энди был ревностным католиком. На похоронах художника его друг Джон Ричардсон отметил, что вера Уорхола «неизбежно меняет наше восприятие художника, который обманул мир, поверив, что его единственной навязчивой идеей были деньги, слава и гламур, и что он был холоден до черствости».
На фабрике и в других горячих точках Нью-Йорка Уорхол был окружён гедонизмом во всех формах, включая наркотики и рок-н-ролл, но он также проводил много времени в церкви. Он посещал мессу почти каждый день, и иногда его видели тихо молящимся на задней скамье в те дни, когда он не мог прийти на службу. Боясь быть узнанным, он иногда пропускал причастие, чтобы спрятаться в глубине церкви.
Энди всегда носил с собой молитвенник, чётки на шее и создал самодельный алтарь, который поставил рядом со своей кроватью. Вне церкви вера Уорхола заставляла его также заниматься благотворительностью, в том числе жертвовать деньги на благотворительные цели, работать в столовых и помогать своему племяннику оплачивать учёбу в семинарии.
Несмотря на то, что Энди был геем, он, по-видимому, не возражал против противоречивой политики своей избранной религии. Он якобы достаточно серьёзно относился к католицизму и в 80 году сказал своему биографу, что он всё ещё девственник. Хотя люди оспаривали это утверждение, преданность Уорхола своей религии была очевидна.
11. Сьюзи Франкфурт и книга рецептов
Энди на Фабрике. \ Фото: vistelacalle.com.
Некоторое время Энди делил Нью-Йоркскую квартиру со своей матерью, с которой прожил несколько лет. В то время его работы состояли из причудливого пера и акварели, которые появлялись в качестве иллюстраций в детских книгах. Сьюзи Франкфурт, известный дизайнер интерьеров, заметила его работу и захотела познакомиться с художником. Они подружились и разделили любовь к старинным украшениям.
50-е годы были популярным временем для массового производства французских кулинарных книг, и они решили создать свою собственную версию, чтобы высмеять эту тенденцию.
Пока Энди рисовал иллюстрации, Франкфурт придумала рецепты вроде «омлета Греты Гарбо» и «жареной андалузской игуаны».
Они даже вовлекли мать Энди, и она записала рецепты и заголовки, используя каллиграфию. Чтобы раздать цветные книги, художник заручился помощью четырёх мальчиков, которые жили в этом здании.
Дуэт смог выпустить только тридцать четыре книги, и ни один издатель не хотел их. Хотя на сегодняшний день оригинальные экземпляры продаются за двадцать-тридцать тысяч долларов на Sotheby's.
Несмотря на то, что кулинарная книга не имела успеха, её создание стало предшественником конвейерного процесса, который Энди продолжал совершенствовать во время своего пребывания на фабрике.
12. The Rolling Stones
Обложка для альбома The Rolling Stones «Sticky Fingers». \ Фото: artstonesphotos.blogspot.com.
В 1964 году, ещё до того, как «Роллинг Стоунз» стали известны в США, Уорхол подружился с Миком Джаггером. Джаггер стал частым гостем на Фабрике и позже поручил Энди создать обложку для альбома The Rolling Stones «Sticky Fingers».
Мик отправил ему письмо, в котором сообщал, что у него есть разрешение на создание любого вида искусства, которое он хочет. Вместе с письмом он отправил художнику две коробки материала, который он мог использовать для создания обложки альбома. Вместо этого Энди решил создать нечто оригинальное: чёрно-белую фотографию промежности мужчины в джинсах с поясом.
Энди с Миком Джаггером. \ Фото: cinemaniac.fr.
Обложка также включала настоящую рабочую молнию, которая позволяла покупателям, заглянуть туда, куда так хотелось взглянуть. К сожалению, настоящая молния заставляла пластинки царапаться, когда они были сложены друг на друга. Несмотря на это, обложка была воспринята как дизайнерское достижение и номинирована на премию «Грэмми» за лучшую обложку альбома.
Энди в очередной раз отказался разглашать имя модели, изображённой на альбоме, и, поскольку он снимал изображения с использованием нескольких разных мужчин, правда остаётся загадкой по сей день.
13. Песни для Дреллы
Роберт Оливо (Ундина). \ Фото: alchetron.com.
Актёр Роберт Оливо, более известный как Ундина, стал неотъемлемой частью Фабрики и хорошим другом Энди. Помимо главных ролей в некоторых фильмах Уорхола, Ундина познакомил многих художников с фабрикой и знал пикантные истории о большинстве из них. Описывая свою первую встречу с художником, Ундина заявил: «Мы познакомились на оргии, которой руководил мой друг. Мы все были очень заняты друг другом на кровати, когда я посмотрел в сторону. Там стоял парень, не вмешиваясь и просто наблюдая. Он был очень напряжён, поэтому так яро ощущалось его присутствие... Это был первый раз, когда я встретил Энди».
«Песни для Дреллы». \ Фото: discogs.com.
Ундина дал художнику прозвище «Дрелла», которое соединило в себе Золушку и Дракулу, чтобы предположить, что личность художника состояла из конфликтующих сторон. После смерти Уорхола в 1987 году бывшие участники группы Velvet Underground Джон Кейл и Лу Рид решили сотрудничать над альбомом в честь своего покойного друга. Альбом был выпущен в 1990 году и озаглавлен «Песни для Дреллы».
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