18 уморительных фотографий, второй план которых значительно интересней

Снимки, где самое интересное происходит на втором плане.
Дальновидность - отличное качество, которые способно упростить и обезопасить жизнь каждого человека. Однако иногда нужно быть "дальновидным" буквально, человеком умеющим обращать внимание не только на то, что прямо перед ним, но и на то, что чуточку дальше.
1. «Просто постою тут рядышком... Вдруг и меня захотят сфотографировать...»
Незваный полуголый гость.
2. Аж, интересно, что происходит сзади и чем это закончиться...
Интрига.
3. Не могу оторвать взгляд от сногсшибательной улыбки того мужчины
Во весь рот.
4. Какая фотогеничная девушка на заднем плане
Весь спектр эмоций.
5. Вместо того, чтобы сделать очередную банальную фотографию, лучше бы собаку сфотографировали! Она старается куда больше!
Скачущая собака.
6. «Он таки нашел лиман!»
Возвращение.
7. У девушки сзади такое лицо, что впору вызывать экзорциста...
Истерика на заднем плане.
8. «Вот, что я думаю об этом снимке, да и вообще о вашей паре!»
Своенравная лошадка.
9.Никогда не отказывайтесь фотографироваться с одноклассниками! Они все равно сфотографируются с вами, но вам фото не понравиться!
Коллективное фото.
10. «Как она уже достала со своими селфи!»
Красноречивые эмоции.
11. Вообще-то она милый ребенок...
Маленькое приведение.
12. Найдите кота
Кот-шпион.
13. А радости-то сколько!
Поделился улыбкой.
14. Тут должна играть, какая-нибудь тревожная или мистическая мелодия
Злой близнец.
15. «Это мой брат и он слабоумный...»
Странные действия.
16. Все получились хорошо, но лучше всех получилась собака, которую, между прочим, и не фотографировали...
Выгодная поза.
17. «Ой, что-то я переживаю за ту девушку, которая лежит лицом вниз на заднем плане...»
Жертва и маньяк.
18. «Надеюсь, я хорошо получился!?»
В правильном месте.
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