Найденные клады недавнего времени

Американская Odyssey Marine Exploration сообщала, что экспедиции удалось поднять почти 48 тонн серебра с военно-транспортного корабля, затонувшего в 1941 году в 300 морских милях от города Голуэй в Ирландии. Судно затонуло в феврале 1941 года, из 85 членов экипажа удалось спастись только одному. С тех пор оно лежало на глубине 4,7 км.
Среди золота, алмазов и других сокровищ, которые нашли в последние годы кладоискатели, 48 т серебра, поднятые со дна моря у берегов Ирландии, — далеко не рекорд.
«Нарышкинское серебро» в Петербурге, 2012 год
В марте 2012 года в Петербурге во время реставрации старинного особняка Трубецких — Нарышкиных рабочие наткнулись на замурованную комнату, заполненную серебряной посудой. На большинстве приборов стоял фамильный герб Нарышкиных, а сами изделия были в идеальном состоянии — с 1917 года они дожидались своего часа, бережно обернутые газетами и льняной тканью, пропитанной уксусом, что не позволило серебру окислиться.
$22 млрд в индийском храме, 2011 год
В 2011 году, в индийском храме был обнаружен один из самых крупных кладов в истории человечества. По оценкам специалистов, сокровища, замурованные в нижних ярусах храма Падманабхасвами, составляют 6% всего золотовалютного фонда Индии, то есть около $22 млрд.
Хранители храма, построенного в индийском штате Керала, начали наполнять шесть подземных хранилищ пожертвованиями еще с XIV века, а в XVIII веке было принято решение тщательно замуровать тайники.
Полтора центнера римских монет, 2010 год
В 2010 г. В Великобритании был найден крупный клад монет Римской империи весом более 160 кг. Бронзовые монеты хранились в глиняном кувшине, который находился всего лишь под 30-сантиметровым слоем земли и был обнаружен кладоискателем-любителем. По мнению экспертов, кувшин с монетами предназначался в жертву богам.
Золото и драгоценности в Стаффордшире, 2009 год
В 2009 в Стаффордшире археолог-любитель Терри Херберт раскопал клад, относящийся к англо-саксонской эпохе. В общей сложности он состоял из пяти килограммов золота, около трех килограммов серебра и драгоценных камней.
Среди найденных вещей были золотые броши, доспехи и мечи, посуда и религиозная утварь. Кладоискатель наткнулся на сокровища, исследуя металлоискателем территорию фермы своего приятеля. Под грунтом находилось более 1500 разнообразных предметов, которые могли принадлежать представителям англо-саксонской элиты.
Клад, спрятанный от Цезаря, 2012 год
Один из крупнейших в истории кладов был найден в этом году на острове Джерси в проливе Ла-Манш. Археологи-любители обнаружили тайник, общий вес ценностей в котором составил более 700 кг. По мнению ученых, кладу более 2000 лет и его могли спрятать племена кельтов, спасающиеся от войск Юлия Цезаря.
Металлические изделия так плотно слежались за 2000 лет, что превратились в один огромный слиток, стоимость которого, по разным оценкам, составляет от $5 млн до $17 млн.
Миллионы из немецкой библиотеки, 2011 год
Коллекция уникальных монет, общая ценность которых может достигать нескольких миллионов евро, была найдена среди книг государственной библиотеки в одном из городков Нижней Баварии. Уборщица обнаружила коробку, в которой была коллекция греческих, римских, византийских монет, а также французских монет эпохи Наполеона Бонапарта.
По одной из версий, коллекция была спрятана в 1803 году от властей, изымавших хранившиеся в монастырях монеты и книги в пользу государства.
Золото с крейсера «Эдинбург», 1981 год
В 1981 году в Баренцевом море была проведена крупнейшая глубоководная операция по подъему золота с затонувшего английского крейсера «Эдинбург». В конце апреля 1942 года крейсер вышел из Мурманска в Англию с 5,5 т золота на борту, но, получив повреждения от немецких военных кораблей, был затоплен по приказу капитана. Лишь в 1980 году английские специалисты определили точное местонахождение судна, и в сентябре 1981-го большая часть золотых слитков была поднята на поверхность. Несколько слитков найти так и не удалось.
17 т серебра на глубине 2,5 км, 2011 год
Около 17 т серебра было обнаружено на борту британского судна, затонувшего в Атлантическом океане. Корабль Mantola потерпел крушение в 1917 году в результате атаки немецкой подводной лодки U-81. По оценкам специалистов, стоимость клада превышает $19 млн.
Сокровища галеона «Аточа», 1985 год
В 1985 году, после 15 лет поисков, были найдены легендарные сокровища испанского галеона «Аточа», который потерпел крушение в 1622 году из-за шторма у берегов Флориды.
Поднятые богатства оценили более чем в $400 млн, среди них было 200 золотых и около тысячи серебряных слитков, ювелирные изделия, золотые цепи и целый арсенал оружия XVII века.
Пиратские сокровища на флоридском пляже, 1984 год
Клад был найден одним из самых известных кладоискателей Барри Клиффордом всего в нескольких сотнях метров от пляжа Кейп-Код на побережье Флориды. Он обнаружил место крушения пиратской галеры «Уайда», с которой поднял около пяти тонн различных ценностей.
Общая цена найденного превысила $15 млн: перед тем как разбиться о прибрежные рифы пираты ограбили более полусотни кораблей.
48 т серебра у берегов Ирландии, июль 2012 года
Недавно (2010-2012г.г.) со дна Атлантического океана было поднято около 48 т серебра — это крупнейший груз драгоценного металла, когда-либо обнаруженный в морских глубинах. Клад стоимостью примерно $38 млн был найден на борту судна «Герсоппа» недалеко от берегов Ирландии. Этот военно-транспортный корабль затонул в 1941 году после атаки немецких подводных лодок.
Золото, платина и алмазы на «судне без названия», 2009 год
Останки британского грузового судна, потопленного нацистами в годы Второй мировой войны, были обнаружены у северо-восточного побережья Южной Америки. Ценность находки заключалась в том, что корабль перевозил большой груз золота, платины и алмазов, предназначавшихся для пополнения казны США.
Название судна не разглашалось, условно его называли Blue Baron. Судно потерпело крушение в июне 1942 года.
Полмиллиона золотых и серебряных монет, 2007 год
В мае 2007 года компания Odyssey Marine Exploration, специализирующаяся на поисках морских кладов, заявила о находке затонувшего судна с 500 000 золотых и серебряных монет на борту. Сокровища были подняты и переправлены в США, но компания так и не сообщила, кому принадлежал затонувший корабль и где именно он был найден.
Монеты и магический камень в Карибском море, 2011 год
В 2011 году в Карибском море недалеко от побережья Доминиканской республики американская организация кладоискателей Deep Blue Marine обнаружила сокровища. В XVI веке на этом месте произошло кораблекрушение. Водолазы нашли 700 старинных монет, стоимость которых может достигать миллионов долларов, древние статуэтки и необычный зеркальный камень, который мог использоваться в шаманских ритуалах.
Советская платина на британском судне, 2012 год
В феврале 2012 года знаменитый искатель сокровищ из США Грег Брукс обнаружил затонувшее британское судно Port Nicholson, которое в 1942 году так и не довезло в Нью-Йорк слитки платины из СССР. Судно было потоплено немецкой подводной лодкой. Его груз предназначался для расчета Советского Союза с правительством США за поставки союзниками боеприпасов, военной техники и продовольствия.
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