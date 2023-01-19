10 замечательных фильмов, которые стоит посмотреть каждой женщине

1. «Улыбка Мона Лизы»
Замечательный фильм, оставляющий после себя лишь светлые впечатления. В нём затронуты феминистические идеи, близкие многим женщинам. Он учит представительниц прекрасного пола быть отважными и уверенными в себе. Достойный актерский состав (Джулия Робертс, Кирстен Данст) также сыграл свою роль в этой киноленте.
2. «Дьявол носит Prada»
Легкий фильм с незамысловатым, но, тем не менее, интересным сюжетом. Режиссеру удалось умело обыграть старую, как мир, тему гадкого утенка, который превратился в прекрасного лебедя, и добавить в нее ярких красок. Киноленту будет интересно посмотреть всем тем, кто неравнодушен к индустрии моды.
3. «Вики Кристина Барселона»
Очередное прекрасное творение режиссера Вуди Аллена. Две подруги влюбляются в испанского художника, который никак не может выбрать одну из них. В конце концов появляется и бывшая жена парня, которая так и не остыла к своему мужу. Сюжет разворачивается на фоне восхитительных пейзажей Барселоны, что придает картине особого шарма.
4. «Ешь, молись, люби»
Типично женский душевный фильм. В нём рассказывается история Элизабет Гилберт — женщины, которая разочаровалась в жизни и решила начать всё заново. Она решает отправиться в путешествие по миру, которое помогает ей по-новому посмотреть на многие вещи. Для многих этот фильм может стать настоящим вдохновением.
5. «Гордость и предубеждение»
Восхитительная экранизация одноименного романа Джейн Остин. Картину отлично дополняют красивые английские пейзажи и прекрасное музыкальное сопровождение. Некоторые зрители отмечают, что сюжет фильма несколько расходится с книгой, но в любом случает данная кинолента достойна внимания.
6. «Там, где сердце»
Фильм, который учит не отчаиваться, если кажется, что всё очень плохо. Главное — смотреть на жизнь с позитивом и верить, что мир не без добрых людей. Тогда непременно найдется тот, кто поможет пережить невзгоды.
7. «Голова в облаках»
Данная кинолента придется по душе тем, кто хочет покопаться в себе и обдумать вопросы, поднятые в фильме. Картина также непременно понравится поклонникам Пенелопы Круз и Шарлиз Терон, так как актрисы шикарно сыграли роли главных героинь.
8. «7 дней и ночей с Мэрилин»
Название говорит само за себя. Сюжет фильма не только разворачивается вокруг этой легендарной личности, но и заставляет нас представить, каково это — быть Мэрилин Монро. Несмотря на то, что Мишель Уильямс, сыгравшая главную героиню, не слишком похожа на нее внешне, критики отмечают, что со своей задачей актриса справилась отлично.
9. «Джиа»
Кинолента, основанная на реальных событиях раскрывает прелести и подводные камни модельного бизнеса. Несмотря на простой, казалось бы, сюжет, фильм заставляет задуматься о многих вещах, а молодая Анжелина Джоли стала настоящей изюминкой данной картины.
10. «Элегия»
Восхитительная история любви между людьми с большой разницей в возрасте, которая действительно трогает до глубины души. Фильм вызывает массу эмоция у зрителя, и его можно назвать достойным во всех отношениях.
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