6 запретов в интерьере 2026 года

Безликий, стерильный интерьер, в котором стиль и минимализм преобладают над уютом, уже не актуален. На смену «идеальным» картинками из интернета приходит сложная цветовая гамма, интересные фактуры, индивидуальность и эргономика. Теперь важно не то, как интерьер выглядит на фото, а то, насколько комфортным он является для конкретного человека.

Запрет 1: Открытые полки

Запрет 2: Мрамор

Запрет 3: Громоздкая мебель

Запрет 4: Белые кухни без ручек

Запрет 5: Холодный серый

Запрет 6: Черная фурнитура и сантехника

Стеклянные дверцы спасут от пылиПока дизайнеры активно спорили, что выбирать для кухни – глухие шкафчики или открытые полки, последние ушли в тень. Было время, когда такие полки считались прекрасное альтернативой тяжеловесной мебели, которая занимала очень много места и «съедала» пространство, но испытания реальной жизнью они не прошли. Да, удобно, когда нужная посуда и продукты под рукой, но совсем неудобно, что их постоянно нужно отмывать от пыли и жира. К тому же не у всех хватало времени и вдохновения подобрать идеальное содержимое, которое сочеталось бы по цвету, стилю, формам и пр.Люди, которые в свое время клюнули на открытые полки, сейчас массово закрывают их дверцами и шторками, в попытке исправить ситуацию. Тренд ушел вместе с мечтой об идеальной картинке из глянцевого журнала. Если мечтаете о легкости, но не готовы жертвовать практичностью, отдавайте предпочтение шкафам со стеклянными фасадами. Содержимое полок будет видно, но вы сможете защитить его от пыли.Мрамор уступил место травертинуБелый мрамор, который долгое время считался признаком дорогого, роскошного интерьера, стал заложником своей популярности. С ним произошло то же самое, что в своей время с плиткой «кабанчик».Из-за того, что материал стали активно имитировать на керамограните и использовать в каждом втором интерьере, он обесценился. Теперь признаком стильной обстановки считаются камни из серии «тихая роскошь»: оникс, травертин. Глянец тоже отправился на скамью запасных вместе с мрамором. Дизайнеры отдают предпочтение матовым поверхностям с интересной текстурой.Мебель на ножках – легкая и изящнаяВспоминая классические интерьеры 10-х годов, в которых статус показывали при помощи массивной и громоздкой мебели, хочется плакать. Хорошо, что сейчас ставку делают на легкость, воздушность, отсутствие лишнего объема. Популярна не только подвесная мебель, но и модели на тонких, изящных ножках, которая не перегружает пространство. Отдавайте предпочтение плавным изгибам, тонким подлокотникам – они выражают элегантность и стиль.Что касается мягких форм, то здесь тоже есть свои нюансы. Так, например, округлые большие диваны, которые напоминают облако, сильно съедают пространство, поэтому выходят из моды. А вот резкие формы и сложная геометрия вроде диагоналей, крупных прямых пропорций постепенно занимает свою нишу. Но только когда они архитектурно оправданы.Цветные кухни с ручками вернулись в модуКогда-то такую кухню можно было встретить чуть ли не в каждой второй квартире. Белые фасады, чистые линии, отсутствие ручек и других выступающих элементов. Такой вариант часто выбирали для маленьких комнат, которые нужно было наполнить светом и воздухом, освободить пространство. Но излишняя стерильность и отсутствие индивидуальности сделали свое дело – белые кухни без ручек стали антитрендом. Они выглядят безликими, уставшими, но хуже всего то, что их слишком много.Теперь в моде «фактурные» кухни. Деревянные фасады, рифленые поверхности, оригинальная фурнитура, которая становится акцентом. Ручки не прячут, их не избегают, а наоборот, выбирают привлекательные варианты из латуни, кожи и пр. Что касается цвета, то на смену белому приходят более активные оттенки, вроде терракотового, оливкового или даже бургунди. Иногда их сочетают с белым, чтобы не перегрузить пространство.Выбирайте теплые оттенки серогоПоследние десять лет в интерьерах доминировала серая цветовая палитра. Самыми популярными оттенками были холодные – считалось, что они являются отражением стиля, строгости, роскошного минимализма. Ярких акцентов также избегали, боясь нарушить стерильную среду. В итоге интерьер больше напоминал шоурум, чем жилое пространство.Сейчас, когда на первый план выходят тепло, уют, глубина, серый теряет свою популярность. Ему на замену приходят натуральные оттенки, например, грибной или теплый серо-коричневый. Главная цель таких цветов – создать спокойную, расслабляющую атмосферу, которая особенно важна в условиях суеты и стресс.Сантехника из латуни придает особый шармЕще один признак стиля, который оказался не готовым к суровым реалиям бытовой жизни. Темные смесители, душевые лейки, дверные ручки действительно выглядят красиво, становятся прекрасными акцентами, создают игру на контрасте, но их практичность оставляет желать лучшего. На черных поверхностях видны абсолютно все загрязнения: налет, отпечатки пальцев, капли от воды, мыльные разводы. А если вы живете в местности с повышенной жесткостью воды, вам приходится постоянно ходить с тряпкой в руках.Кроме того, контрастные детали часто перегружают пространство, делают его тяжелее, особенно если переборщить с количеством. Современный подход предполагает легкость, интересные детали, яркие акценты. На смену темным элементам приходят цветные металлы: латунь, бронза или матовое золото. Они не менее красивые, но более практичные в использовании и уходе.