Советские художники по всей стране рисовали агитплакаты, предупреждавшие общественность об опасности чрезмерного употребления алкоголя. Красочная графика и яркие метафоры, использовавшиеся в их создании, призывали народ к трезвому образу жизни.
В нашей подборке броские советские антиалкогольные плакаты, выпускавшиеся с конца 1920-х по 1980-е годы.
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Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах
Советские художники по всей стране рисовали агитплакаты, предупреждавшие общественность об опасности чрезмерного употребления алкоголя. Красочная графика и яркие метафоры, использовавшиеся в их создании, призывали народ к трезвому образу жизни.
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