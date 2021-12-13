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Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Советские художники по всей стране рисовали агитплакаты, предупреждавшие общественность об опасности чрезмерного употребления алкоголя. Красочная графика и яркие метафоры, использовавшиеся в их создании, призывали народ к трезвому образу жизни.

В нашей подборке броские советские антиалкогольные плакаты, выпускавшиеся с конца 1920-х по 1980-е годы.

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

Борьба с алкоголизмом в СССР на плакатах

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