Убойные и надежные: самые популярные дробовики современности

Гладкоствольные ружья были и остаются одним из самых востребованных видов вооружения для представителей силовых структур всех мастей. Само собой командование и бойцы специальных подразделений всегда глубочайшим образом заинтересованы в том, чтобы получать в свое распоряжение только самые современные, надежные, убойные и просто лучшие образцы вооружения. Сегодня посмотрим на лучшие дробовики современности.
1. UTAS UTS-15
Выглядит очень серьезно. |Фото: warface.com.
Разработан дробовик был в 2015 году инженерами турецкой компании UTAS. Создавалось оружие с самого начала исключительно для нужд армии и полиции с прицелом на экспорт. Среди особенностей UTS-15: конструкция по схеме булл-пап, 12 калибр, спаренный магазин на 15 патронов, ручной флажковый предохранитель, выброс гильз на правую сторону, армированный углеволокном корпус.
2. Mossberg 500 Tactical Persuader
Настоящая классика. |Фото: Pinterest.
Помповое ружье с ручной перезарядкой и классической конструкцией, которое пользуется большой популярностью на рынке в последние годы. В числе особенностей Mossberg 500 следует вспомнить его высокую эргономику, низкий вес (до 3 кг), а также очень удобный предохранитель, расположенный над ствольной коробкой. Магазин у оружия трубчатый. Калибр 12-ый, однако при желании оружие можно переделать и под 20-ый.
3. Benelli M4 Super 90
Успешно используется с конца прошлого века. |Фото: popgun.ru.
Автоматический дробовик, который не нуждается в лишних представлениях. Ружье M4 Super держится на рынке уже не одно десятилетие и успешно пережило несколько поколений и более-менее глубоких модернизаций конструкции. Основными чертами M4 является 9-патронный магазин (по формуле 7+1+1), высокая скорострельность, а также непревзойденная выносливость. Итальянский дробовик является одним из немногих в мире, способных выдержать до 25 тысяч выстрелов без замены запчастей! Стреляет патронами 12 и 16 калибров.
4. Remington Model 870
Серьезное оружие. |Фото: survival-mastery.com.
Живая легенда среди дробовиков. На рынок это знаменитое американское ружье вышло еще в 1950 году, став плодом развития аналогичных помповых ружей предыдущих поколений времен Первой и Второй мировых воин. Восемь патронов, продольно-скользящее цевье, трубчатый магазин, малый вес и надежность сопоставимое с таковой у автомата Калашникова. Простота, надежность и эффективность в одном флаконе.
5. FN SLP
Сделано в Бельгии. ¦Фото: vk.com.
Самозарядный полицейский дробовик, который сегодня производится бельгийской оружейной компанией FN Herstal. В последний раз оружие значительно перерабатывали в 2009 году. Впрочем, серьезных изменений конструкция не претерпела. Как и большинство других изделий FN ружье отличается высокой эргономикой и надежностью. Конструкция способна выдержать более 20 тысяч выстрелов без замены комплектующих. Также у SLP отличные механические прицельные приспособления уже в базовой комплектации.
А также: Вепрь-12
Отечественное производство. |Фото: goodfon.ru.
Говоря о ружьях нельзя не вспомнить и про такой образец отечественного оружестроения, как Вепрь-12. Выполнено оружие на базе компоновки РПК. Оружие может вести огонь в нескольких режимах, обладает большой прицельной дальностью и неплохой скорострельностью. Все это делает «Вепрь» востребованным не только среди представителей силовых структур, но также и среди егерей и охотников.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии