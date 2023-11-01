Какая связь между эмоциями и физическим состоянием нашего организма

Физическая боль напрямую связана с нашим эмоциональным состоянием. Медицина на Западе, как правило, не видит связи между эмоциями, душевным состоянием и телом. Тем не менее, если вы начнете обращать больше внимания на сигналы, подаваемые вашим телом, и на себе испытаете связь между физическим и эмоциональным состояниями, у вас будет возможность понять, обнаружить и вылечить ваши боли без труда.







Здесь мы расскажем вам о 9 видах боли, которые связаны с различными эмоциональными состояниями каждого человека. Вот те признаки, которые указывают на то, что вы испытываете какие-то эмоциональные трудности или же находитесь в состоянии стресса:





Головная боль

Боль в шее

Боль в плечах

Боль в верхней части спины

Боль в нижней части спины

Боль в локтях

Боль в руках

Боль в тазобедренном суставе

Боль в коленях