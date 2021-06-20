Почему кровь на анализ берут именно из безымянного пальца

Каждый хотя бы раз в жизни сдавал в больнице разнообразные анализы. При этом анализ крови является одним из самых важных. В первую очередь необходим он для проверки уровня содержания сахара в организме человека. Те, кто уже посещал кабинет приема анализов больше одного раза, наверняка обращали внимание на то, что для забора материала используется все один и тот же палец – безымянный. Наверняка врачи делают такой выбор не просто так.
Не так уж страшно. |Фото: gb3zelao.ru.
В который раз нужно идти сдавать анализ крови. Приходишь в кабинет и вот врач достает ужасный набор, завернутый в бумагу: маленькое лезвие и несколько трубок. Одно ловкое движение по безымянному пальцу, несколько неожиданно сильных для женщины надавливаний пальцами на подушечку и стеклянная трубка полна материала для анализов. Еще парочка мгновений и все страшное позади – ты окрыленный и довольный собой стоишь на пороге за дверями, плотно прижимая ватку к пальцу. В этот момент впору задуматься, почему каждый раз врачи выбирают одно и тоже место для забора, а именно – безымянный палец.
Выбрали данный палец не просто так. |Фото: tostpost.com.
На самом деле выбор медиков в пользу именно безымянного пальца сделан не просто так. На то есть достаточно жесткая инструкция и вполне основательные причины. Первая из них (и самая главная) заключается в вопросе безопасности. Дело в том, что абсолютно любой прокол человеческой кожи может стать причиной заражения. Более того, в медицине конечности человека считаются наиболее уязвимыми местами для распространения проникшей внутрь инфекции. В то же время, если заражение все-таки случится, то локализовать его проще всего именно в руках и ногах (и даже в отдельных пальцах).
Быстро заживает. |Фото: vseoplastike.ru.
Вторая важная причина, по которой кровь берут именно из безымянного, заключается в том, что заживление ранки быстрее всего происходит именно на нем. Данная тонкость в свою очередь также автоматически снижает риск потенциального заражения крови. Не менее важно еще и то, что упомянутый палец является одним из самых «нерабочих» на руке.
Анализы - это важно. |Фото: пцвсморф.рф.
Наконец, выбор безымянного пальца обусловлен еще и тем, что прокол делается легко и без последствий, кожа на пальце достаточно тонкая и быстро заживает. Таким образом, по совокупности факторов, именно «несчастный-безымянный» является лучшим местом для забора материалов на анализ.
Стоит периодически проверятся. ¦Фото: kostanay.biz.
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