Почему кровь на анализ берут именно из безымянного пальца

Не так уж страшно. |Фото: gb3zelao.ru.

Выбрали данный палец не просто так. |Фото: tostpost.com.

Быстро заживает. |Фото: vseoplastike.ru.

Анализы - это важно. |Фото: пцвсморф.рф.

Стоит периодически проверятся. ¦Фото: kostanay.biz.