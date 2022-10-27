7 способов приготовить простой, но вкусный салат с копчёным сулугуни

Сыр – универсальный и любимый многими продукт. Он одинаково хорош как в чистом виде, так и в качестве добавки. Исключением не стал и копчёный сулугуни, радующий своим ярким насыщенным вкусом, который с первых же секунд делает любое блюдо гораздо ярче и интереснее. Впрочем, подборка рецептов салатов – отличный тому пример.
1. С томатами
Овощной салат с сыром. \ Фото: tostoquickfire.ca.
Всё гениальное – просто. Салат с копчёным сыром и свежими сочными помидорами – сто процентное доказательство и гарантия того, что вы получите массу удовольствия от приготовленного блюда.
Ингредиенты:
• Помидоры розовые и жёлтые крупные – 2 шт;
• Сыр косичка – 1 шт (крупная);
• Майонез нежирный – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Красный молотый перец – по вкусу;
• Чеснок – 2 зубка;
• Лимонный сок – для заправки;
• Кинза – 2-3 веточки.
Салат с сыром. \ Фото: website.com.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в глубокую миску;
• Щедро сбрызнуть лимонным соком;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Смешать с помидорами;
• Приправить молотым красным перцем;
• Аккуратно перемешать;
• Сыр нарезать небольшим кубиком;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Кинзу вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Высыпать в миску к помидорам с сыром;
• Заправить майонезом;
• Перемешать;
• При необходимости добавить ещё соль и молотый перец;
• Дать салату настояться десять-пятнадцать минут в холодном месте и подать к столу.
2. С пекинской капустой
Салат с пекинской капустой. \ Фото: bing.com.
Блюда из пекинской капусты получаются лёгкими, но при этом достаточно сытными. Исключением не стал и салат, который готовится максимально быстро и просто из самых доступных ингредиентов, получаясь при этом очень вкусным.
Ингредиенты:
• Пекинская капуста маленькая – 1 шт;
• Морковка ранняя небольшая – 1 шт;
• Кукуруза консервированная – 1 банка (200 г);
• Сыр косичка крупная – 1 шт;
• Чеснок – 2 зубка;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Петрушка – 2-3 веточки;
• Майонез нежирный – для заправки;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу.
Салат с сулугуни и пекинской капустой. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть;
• Тщательно обмакнуть салфетками или бумажными полотенцами;
• Мелко и тонко нарезать;
• Выложить в глубокую миску;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на крупной тёрке или на тёрке для корейских овощей;
• Добавить к капусте;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Смешать с овощами;
• Сыр также можно натереть на крупную тёрку или нарезать небольшим кубиком/соломкой;
• Выложить к остальным ингредиентам;
• Добавить консервированную кукурузу, предварительно слив всю жидкость;
• Зелень вымыть;
• Стряхнуть лишнюю влагу и мелко нарезать;
• Посыпать салат;
• Заправить майонезом;
• Приправить смесью молотых перцев;
• Хорошенько перемешать;
• Попробовать на соль и при необходимости досолить;
• Ещё раз перемешать;
• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;
• Поставить в холодильник на двадцать-тридцать минут, затем подать к столу.
3. Со свеклой и корнишонами
Свекольный салат. \ Фото: pinterest.com.
Этот салат запросто может составить огромную конкуренцию «Шубе». Сомневаетесь? Очень даже зря, потому что после первой вилки захочется добавки, а само блюдо займёт далеко не последнее в списке любимых рецептов.
Ингредиенты:
• Свекла небольшая – 2 шт;
• Картофель среднего размера – 2-3 шт;
• Копчёный сулугуни – 2 крупные косички;
• Корнишоны консервированные – 4-5 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Майонез нежирный – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Красный молотый перец- по вкусу;
• Чёрный молотый перец – по вкусу;
• Лук зелёный – 2-3 пера;
• Кинза – 5-6 веточек;
• Лимонный сок – опционально.
Салат со свеклой и сулугуни. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Лук и кинзу вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Высыпать в миску;
• Слегка присолить, приправить перцами и заправить лимонным соком;
• Перемешать;
• Свеклу и картофель хорошенько вымыть;
• Отварить до полной готовности;
• Как следует остудить;
• Очистить;
• Натереть овощи на самой крупной тёрке;
• Выложить в миску;
• Полить замаринованной зеленью;
• Перемешать;
• Чеснок очистить и пропустить через пресс;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Сулугуни натереть на крупной тёрке;
• Выложить в миску к овощам;
• Корнишоны натереть или нарезать мелкой соломкой;
• Добавить в салат;
• Заправить майонезом;
• Хорошенько перемешать;
• Попробовать на соль и на остроту;
• При необходимости добавить соль, красный и чёрный молотые перцы по вкусу;
• Дать салату настояться не менее получаса в холодильнике;
• После подать к столу.
4. С ветчиной и сухариками
Салат с сухариками. \ Фото: pinterest.com.
Греческий салат, как и «Цезарь», знакомы практически каждому. А вот о том, что у них есть как минимум одна оригинальная альтернатива – знают не многие. Впрочем, приведённый ниже рецепт, наконец-то дождался своего звёздного часа.
Ингредиенты:
• Томаты крупные с плотной мякотью – 1-2 шт;
• Ветчина – 300 г;
• Копчёный сулугуни – 2 косички;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Лук фиолетовый мелкий – 2 шт;
• Лимонный сок – для заправки;
• Оливковое масло – для заправки;
• Соль морская крупная – по вкусу;
• Красный молотый перец – по вкусу;
• Кинза – 6-8 веточек;
• Сухарики – для подачи.
Салат с ветчиной. \ Фото: donatewales.org.
Способ приготовления:
• В небольшой миске смешать пропущенный через пресс чеснок, нарезанный тонкими кольцами лук и мелко нарезанную кинзу;
• Добавить кристаллик соли;
• Приправить перцем;
• Сдобрить оливковым маслом и лимонным соком;
• Всё хорошенько перемешать до полного растворения соли;
• Дать настояться в прохладном месте двадцать минут;
• Томаты вымыть;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в миску;
• Ветчину также нарезать небольшим кубиком и добавить к помидорам;
• Сыр нарезать по тому же принципу, что и ветчину, и помидоры;
• Смешать все ингредиенты между собой;
• Заправить приготовленной ранее пряной смесью;
• Аккуратно перемешать;
• Дать салату настояться в холодильнике до получаса;
• Перед подачей посыпать сухариками.
5. С курицей
Салат с курицей. \ Фото: imgcp.aacdn.jp.
Лёгкий, сытный и очень вкусный салат с курочкой и копчёным сыром – то, что лучше всего подавать в холодном виде как основное блюдо или в качестве закуски.
Ингредиенты:
• Куриное филе среднего размера – 1 шт;
• Яйца – 2 шт;
• Сулугуни копчёный – 2 косички;
• Корнишоны – 3-4 шт;
• Томаты розовые и жёлтые среднего размера – 2 шт;
• Майонез средней жирности – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 2 зубка;
• Зелень микс – для подачи.
Салат с курочкой и сыром. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Куриное филе вымыть;
• Удалить всё лишнее;
• Отварить в слегка подсоленной воде;
• Остудить до комнатной температуры;
• Нарезать средним кубиком;
• Выложить в миску;
• Помидоры вымыть;
• И также нарезать средним кубиком;
• Сыр нарезать по принципу курицы;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Огурцы нарезать мелким кубиком;
• Выложить в миску;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Смешать с салатом;
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить, очистить, нарезать небольшим кубиком;
• Добавить в салат;
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Измельчить;
• Посыпать салат;
• Заправить майонезом;
• Перемешать;
• Слегка приправить солью и смесью молотых перцев по вкусу;
• Дать салату настояться в прохладном месте;
• Подать к столу.
6. С крабовыми палочками
Салат с крабовыми палочками и помидорами. \ Фото: bing.com.
Ещё один рецепт салата, который придётся по вкусу всей семье. Блюдо получается лёгкое и сытное.
Ингредиенты:
• Крабовые палочки – 1 пачка (250 г);
• Сулугуни копчёный – 250 г;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Лимон крупный – 1 шт;
• Оливковое масло – для заправки;
• Кинза – 6-8 веточек;
• Помидоры розовые и жёлтые крупные – 2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Нежный, лёгкий и очень вкусный салат с крабовыми палочками. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Томаты вымыть;
• Нарезать мелким кубиком;
• Сложить в глубокую миску;
• В миске поменьше смешать лимонный сок с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанной кинзой;
• Приправить солью, смесью молотых перцев и небольшим количеством оливкового масла;
• Всё хорошенько перемешать;
• Получившейся смесью заправить помидоры;
• Сыр и крабовые палочки нарезать мелким кубиком;
• Добавить в миску к остальным ингредиентам;
• Перемешать;
• При необходимости добавить ещё соль и перец по вкусу;
• Дать салату постоять в прохладном месте около двадцати минут и подать к столу.
7. С ананасами
Салат с ананасами. \ Фото: bing.com.
Просто, быстро и очень вкусно – всё это можно сказать о салате с ананасами и копчёным сулугуни.
Ингредиенты:
• Ананасы консервированные – 1 банка;
• Сыр сулугуни копчёный – 250 г;
• Чеснок – 5-6 зубков;
• Мёд – 1 ст.л;
• Лимон крупный – 1 шт;
• Масло оливковое – для заправки;
• Хлопья чили – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Кинза – 5-6 веточек;
• Сухарики – для подачи.
Салат с ананасами и сыром. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Кубики анонсов при необходимости порезать на более мелкие, предварительно слив сок в отдельную миску;
• Выложить в салатник;
• Сыр нарезать такими же кубиками, как и ананасы;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Добавить к ананасовому соку;
• Кинзу вымыть, просушить и мелко нарезать;
• Смешать с лимонным соком, щепоткой соли, хлопьями чили и мёдом;
• После соединить с чесночно-ананасовой смесью;
• Сдобрить оливковым маслом;
• Перемешать до однородной массы;
• Заправить салат;
• Дать ему настояться примерно полчаса в прохладном месте;
• Перед подачей добавить сухарики.
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