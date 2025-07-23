Зачем в сталинках ставили ванну на кухне

В современном мире ванна может быть расположена где угодно / Фото: mossanuzel.ru

Кухня в советских домах была весьма просторной / Фото: bestlj.ru

Люди были вынуждены ставить ванну именно в это помещение/ Фото: expravo.com

Многие ходили в общественную баню / Фото: zoon.ru

Технически наличие ванны в таких домах не было предусмотрено / Фото: gkhsp.kz