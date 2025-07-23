Зачем в сталинках ставили ванну на кухне

В нынешнем обществе существует огромное количество различных творческих решений, касаемых размещения мебели и техники в помещениях. Например, сейчас никого не удивит то, что ванна может стоять на кухне или в спальне возле панорамных окон. К тому же, часто такое архитектурное решение можно встретить в дорогих отелях., очень интересным и даже оригинальным. Но во времена СССР ванна на кухне — это действительно что-то неординарное, к чему нужно было прибегнуть из-за необходимости.
В современном мире ванна может быть расположена где угодно / Фото: mossanuzel.ru
Чаще всего ванну на кухне можно было встретить в так называемых «сталинках». Именно так называют дома, которые были построены при Сталине. Ведь именно он дал указание о строительстве многоквартирных домов. Это нужно было для того, чтобы обеспечить жильем советских граждан в 30-50 годы прошлого столетия. Кроме того, многие дома сохранились до сих пор, и их можно легко узнать. Характерными чертами этих сооружений является наличие толстых стен из кирпича и высокий потолок. Также таким домам характерен такой архитектурный стиль, как неоклассицизм. Такие сооружения можно встретить не только в столице, но и в других городах бывшего СССР. Ведь их строительством занимались по всей стране, так как это было просто необходимо.
Не секрет, что многие советские люди не могли купить себе жилую площадь самостоятельно. Именно поэтому об этом позаботилось правительство страны. Многим людям, которые работали на благо Родине выдавали квартиры в так называемых «сталинках».
Кухня в советских домах была весьма просторной / Фото: bestlj.ru
Стоит отметить, что в период правления Сталина строились не только обыкновенные «сталинки», но и ведомственные. Если обычные были предназначены для работающего класса граждан, то ведомственные — для советской элиты. Не секрет, что такие сооружения имели более комфортабельные условия. Например, часто в таких квартирах можно было увидеть весьма качественную и дорогую отделку. Также здесь были высокие потолки и большая просторная кухня. Кроме того, в таких домах был установлен раздельный санузел, что являлось настоящей непозволительной роскошью для обычных людей. В таких домах было не только холодное водоснабжение, но и горячее, что значительно упрощало жизнь людей. Но главное отличие ведомственных «сталинок» от обычных заключалось в наличии мусоропровода на лестничной площадке.
Люди были вынуждены ставить ванну именно в это помещение/ Фото: expravo.com
Также на улицах городов можно было встретить «сталинки» которые были построены по упрощённому проекту. Такие сооружения отличались тем , что в них было меньше этажей. В этих домах чаще всего жили разнорабочие и рядовые сотрудники, которые работали на различных предприятиях. Чаще всего данные квартиры были схожи с общежитием. Ведь здесь был всего один туалет, а также умывальник, в котором не было даже горячей воды. Это оказывало значительное влияние на жизнь людей. Ведь многим просто негде было мыться, и тогда людям приходилось ходить в общественные бани.
Многие ходили в общественную баню / Фото: zoon.ru
Несомненно, многие люди, которые проживали в таких домах, хотели улучшить качество своей жизни и бытовые условия. Но все было не так уж и просто. Ведь для того, чтобы сделать перепланировку сталинской квартиры, нужно было быть обладателем круглой суммы. А ведь многие граждане не могли себе позволить этого, так как не имели огромных финансовых средств. Но и это ещё не самая главная проблема. Чаще всего в каких домах невозможно было установить отдельно ванну из-за технических соображений, так как это просто непросто не было предусмотрено правительством во время строительных работ. Но многие люди не захотели мириться с этим.
Уже через пару лет советские граждане всё-таки нашли решение. Этим решением оказалось установка ванны на кухне. Возникает вопрос: почему же люди устанавливали ванну именно там? Все достаточно просто. Кухня являлась самым большим помещением по площади. И людям ничего больше не оставалось, как поставить ванну именно туда. Несомненно, это было очень бюджетное решение. Если рассматривать это с точки зрения размещения, то это было действительно выгодно. Но даже несмотря на то, что теперь дома была ванна, особых удобств это не добавило.
Технически наличие ванны в таких домах не было предусмотрено / Фото: gkhsp.kz
Жильцы таких домов оказались в крайне неудобной ситуации, где им приходилось готовить пищу и принимать душ в одном и том же месте. К тому же, единственное что их разделяло между собой — это обычная шторка. Это приводило к тому, что в помещении постоянно был посторонний запах, который был не самым приятным. К тому же, в комнате была очень повышена влажность. Это приводило к тому, что многие предметы, которые находились рядом быстро портились. Например, кухонный шкаф или стол мог очень быстро выйти из строя. В таких условиях даже самый приятный обед становился невозможным, не говоря уже о комфортном принятии ванны.
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