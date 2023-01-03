«Топитесь, девушки»: как работает эффект Вертера

Эффект Вертера представляет собой массовую волну подражающих самоубийств, которые совершаются после самоубийства, широко освещённого телевидением или другими СМИ, или описанного в популярном произведении литературы или кинематографа.









Эффект был открыт в 1975-м году американским социологом Дэвидом Филлипсом, который исследовал волну подражающих самоубийств, прокатившуюся по всей Европе в конце XVIII века и спровоцированную распространением романа Гёте «Страдания юного Вертера» (отсюда и произошло название феномена). В этом сентиментальном произведении герой страдает от неразделённой любви, которая подводит его суициду.



Филлипс отметил сходство между ситуацией первого ставшего знаменитым самоубийцы и ситуациями тех, кто покончил с собой вслед за ним (если самоубийца был в возрасте — возрастали самоубийства среди пожилых людей; если принадлежал к определенному социальному кругу или профессии — то учащались самоубийства в этих сферах), а также сходство между первым и последующими способами сведения счётов с жизнью. Реакция имитации суицида свойственна и неуверенным в себе, привыкшим во многом брать пример с других людей, особенно если их жизненная ситуация напоминает жизненную ситуацию человека, наложившего на себя руки. Отчаявшись, не видя иного решения своей проблемы, они нередко воспринимают известие о чьём-то самоубийстве как своеобразную подсказку и принимаются копировать действия тех, кто во многом на них похож.



В первой половине 1980-х годов в Германии, во время и после показа телесериала «Смерть студента», где в начале каждой серии демонстрировался акт суицида студента под колесами поезда, было отмечено увеличение случаев самоубийств на 175% среди молодежи 15–19 лет именно тем образом, который и был показан в сериале — под колесами поезда. Этот эффект резкого увеличения количества суицидов повторился год спустя, когда сериал решили повторить.



В Австрии, где в 80-е годы XX века чрезвычайно выросло количество самоубийств в метро, в 1987 году Венский Центр Кризисной помощи совместно с сотрудниками Венского метрополитена пошли на своеобразный эксперимент: решили больше не освещать факты «смерти на рельсах» или, по крайней мере, не «раздувать» из них сенсации, уделяя данным происшествиям минимум внимания. Уже через месяц количество самоубийств в метро снизилось почти втрое. С тех пор в австрийской прессе действует запрет на освещение подобных событий.



В борьбе против эффекта Вертера хорошие результаты дают ирония, сарказм. В России после выхода в 1792 году в свет книги Карамзина «Бедная Лиза» наблюдалась волна самоутоплений среди молодых девушек. Она прекратилась после того, как возле прудов и озёр стали ставить столбы со следующей надписью:



«Здесь в воду кинулась Эрастова невеста,

Топитесь, девушки, в пруду довольно места!»



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