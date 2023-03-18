Забавные моменты, которые случайно попали в объектив фотографа и сделали свадьбу незабываемой

Свадьба — это бесспорно событие важное в жизни каждой влюблённой пары. Обычно ей придают слишком много значения, забывая, что за прекрасным светлым торжеством последует не всегда безоблачная семейная жизнь. И всё же люди придирчиво смотрят на любые досадные мелочи, которые могут случиться в это день. Иногда бывает такое, что события принимают вовсе неожиданный оборот. Это требует от молодожёнов не только солидной доли здравомыслия, но и недюжинного чувства юмора, что гораздо важнее. Самые невероятные и забавные сюрпризы на свадьбах далее в обзоре.
Свадьба и так стресс
Печально, что большинству женщин удаётся надеть свадебное платье только один раз, поэтому эта невеста пригласила всех женщин, пришедших на её свадьбу, снова надеть свои старые свадебные платья. / Фото: reddit.com
Можно бесконечно долго с бесполезным пафосом писать о том, какой «самый светлый праздник в жизни» свадьба. Правда состоит в том, что это всего лишь одноразовое мероприятие, безусловно, торжественное и важное, но не самое главное событие в жизни. Главное, чтобы раз и навсегда два сердца стали одним, а торжество — это всего лишь антураж.
Невеста, которая работает инженером-компьютерщиком, не имеет подруг, поэтому вместо этого она приглашает своих братьев быть подружками невесты. / Фото: reddit.com
Другое дело, что это событие может как невероятно поднять всем настроение, так и испортить его на долгие годы. Да, и такое бывало в истории. Люди имеют обыкновение вводить себя из-за свадьбы в такое глубокое состояние стресса, что потом долго не могут из него выкарабкаться. Особенно тогда, когда что-то идёт не по плану. Иногда одна досадная мелочь может лишить сна надолго не только молодожёнов, но и всех гостей.
После 25 с лишним лет развода эти двое восстановили отношения, переехали в Техас и купили ферму. Сегодня они снова женятся. Это их свадебный портрет. / Фото: reddit.com
Бабушка и дедушка на свадьбе. Нет слов. / Фото: reddit.com
На торжество специально нанимают организатора, который должен броситься грудью на каждую амбразуру, то есть проблему. Все ходят буквально на цыпочках. И тут случается какая-нибудь мелочь, которую никто не мог предусмотреть и предотвратить. Самое главное, не растерять остатки здравого смысла и чувство юмора. Это поможет превратить любую оплошность в нечто особенное, что просто сделало ваше торжество незабываемым. Над чем можно будет посмеяться годы спустя.
Британская пара в шутку пригласила королеву Елизавету на свою свадьбу 2012 года, и она действительно появилась. / Фото: reddit.com
Камера — это главный гость
На такое важное событие всегда приглашают профессионального фотографа и оператора. Часто именно они обладают неограниченным запасом компромата на виновников торжества и гостей.
У одной девушки была средневековая тематическая свадьба, и её дедушка появился в таком виде. / Фото: reddit.com
Шестилетний двоюродный брат невесты был диджеем на её свадьбе. Он был очень величественен тем вечером. / Фото: reddit.com
Бывает же, что лишь благодаря людям, которые вовремя успели взять в руки камеру, удалось запечатлеть какие-то странные, забавные и совершенно неожиданные свадебные инциденты. Иногда за весь праздник собирается довольно солидная коллекция различных смешных, порой совершенно бестактных моментов. Они могут вызвать улыбку или смех, а может досаду или раздражение.
Они просто не хотели фотографироваться и думали, что спрятались от фотографа. От свадебного фотографа никто и ничто не укроется. Он вездесущ. / Фото: reddit.com
Кто-то не воспринимает свадьбу серьёзно... / Фото: reddit.com
Бывает такое, что радостное событие приобретает некие оттенки драмы или трагикомедии. Главное, чтобы молодожёны осознавали при этом тот факт, что это всего лишь один день из жизни. Дае если он не был таким счастливым, как виделся в ваших мечтах — это ничего не значит. Впереди у молодожёнов целая жизнь. Главное — это сделать так, чтобы она была долгой и счастливой, а свадьба — это лишь мгновение. Даже интересно, если она запомнится чем-то необычным и забавным.
Кто-то похоже верит в приметы... / Фото: reddit.com
У пары неожиданный гость на свадебной церемонии, состоявшейся в южноафриканском заповеднике. / Фото: reddit.com
5 лет назад он пообещал сестре, что привезёт ламу на её свадьбу. Похоже она не очень рада тому, что брат хозяин своего слова. / Фото: reddit.com
Организатор свадьбы всегда виноват, если что
Рианна Джанак много лет занимается организацией свадеб. Она может очень много рассказать обо всех радостях и горестях самого важного дня в жизни молодожёнов. Рианна говорит, что когда что-то идёт не по плану, это для неё и её команды своего рода вызов. Всегда интригует, когда не всё гладко, хочется, чтобы не было непредвиденных инцидентов. Каждый такой инцидент нужно умело устранить или обыграть.
Маленькие проблемы не должны портить семейную жизнь. Только большие. / Фото: reddit.com
Специалист советует, чтобы избежать ненужной драмы, держать в секрете важные подробности мероприятия. По сути, она сказала: «Если на кухне слишком много поваров, вам будет трудно угодить всем, и возникнет драма». Если вы хотите сделать всё по-своему и избежать лишних конфликтов и стрессов на этой почве, то лучше молчите до дня свадьбы.
Спросил сестру, наслаждается ли мой племянник свадьбой. Это изображение, которое она мне отправила. / Фото: reddit.com
В качестве примера Рианна рассказала об одном случае, когда её подруга в самом сердце Техаса, страны барбекю, решила сделать свою свадьбу веганской. Её будущая свекровь вымотала ей все нервы тем, какой это ужас и люди будут голодными, если не будет мяса. Подруга смогла настоять на своём, а в итоге все были довольны едой. Так зачем были эти лишние разговоры, скандалы и ненужные переживания?
Фотограф упал, делая свадебный снимок, это снимок, который он сделал в этот момент. / Фото: reddit.com
Свадьба в зоопарке и неожиданный гость, сделавший её незабываемой. / Фото: reddit.com
Так что не следует стараться полностью адаптировать свадьбу к предпочтениям гостей. Их стоит лишь принять во внимание, не перечёркивая своих личных предпочтений и интересов. Кому будет хорошо и весело на свадьбе, где некомфортно хозяевам торжества?
Свадьбы утомительны. Невеста уснула прямо на лавке, как только разошлись гости. / Фото: reddit.com
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