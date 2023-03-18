Забавные моменты, которые случайно попали в объектив фотографа и сделали свадьбу незабываемой

Свадьба и так стресс

Печально, что большинству женщин удаётся надеть свадебное платье только один раз, поэтому эта невеста пригласила всех женщин, пришедших на её свадьбу, снова надеть свои старые свадебные платья. / Фото: reddit.com

Невеста, которая работает инженером-компьютерщиком, не имеет подруг, поэтому вместо этого она приглашает своих братьев быть подружками невесты. / Фото: reddit.com

После 25 с лишним лет развода эти двое восстановили отношения, переехали в Техас и купили ферму. Сегодня они снова женятся. Это их свадебный портрет. / Фото: reddit.com

Бабушка и дедушка на свадьбе. Нет слов. / Фото: reddit.com

Британская пара в шутку пригласила королеву Елизавету на свою свадьбу 2012 года, и она действительно появилась. / Фото: reddit.com

Камера — это главный гость

У одной девушки была средневековая тематическая свадьба, и её дедушка появился в таком виде. / Фото: reddit.com

Шестилетний двоюродный брат невесты был диджеем на её свадьбе. Он был очень величественен тем вечером. / Фото: reddit.com

Они просто не хотели фотографироваться и думали, что спрятались от фотографа. От свадебного фотографа никто и ничто не укроется. Он вездесущ. / Фото: reddit.com

Кто-то не воспринимает свадьбу серьёзно... / Фото: reddit.com

Кто-то похоже верит в приметы... / Фото: reddit.com

У пары неожиданный гость на свадебной церемонии, состоявшейся в южноафриканском заповеднике. / Фото: reddit.com

5 лет назад он пообещал сестре, что привезёт ламу на её свадьбу. Похоже она не очень рада тому, что брат хозяин своего слова. / Фото: reddit.com

Организатор свадьбы всегда виноват, если что

Маленькие проблемы не должны портить семейную жизнь. Только большие. / Фото: reddit.com

Спросил сестру, наслаждается ли мой племянник свадьбой. Это изображение, которое она мне отправила. / Фото: reddit.com

Фотограф упал, делая свадебный снимок, это снимок, который он сделал в этот момент. / Фото: reddit.com

Свадьба в зоопарке и неожиданный гость, сделавший её незабываемой. / Фото: reddit.com

Свадьбы утомительны. Невеста уснула прямо на лавке , как только разошлись гости. / Фото: reddit.com