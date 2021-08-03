Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

Есть что-то магическое в том, как наши любимые истории или персонажи оживают на большом экране. А особенно интересно узнать, что же осталось за кадром и как создавались культовые фильмы. Однако надо быть аккуратней, ведь некоторые кадры со съемок могут полностью разрушить всю атмосферу и сложившееся представление о любимом кино.



Вот подборка фотографий, которые стоит смотреть с осторожностью.











«Кошмар на улице Вязов»







«Парк юрского периода»







«Челюсти»







«Детская игра»







«Сияние»







«Гладиатор»







«Чужой»







«Аватар»







«Дэдпул»







«Титаник»







«Темный рыцарь: Возрождение легенды»







«Мстители»







«Планета обезьян»



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