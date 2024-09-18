Почему могущественный бог древних инков выглядел как бомж: Печальная легенда о великом Конирайя

Конирайя казался крутым, но выглядел как бомж

В культуре инков есть печальная легенда о боге плодородия.

Языческие боги доброжелательностью к людям никогда не отличались.

Почему Конирайя так выглядел точно никто не знает.

Любовная одержимость Конирайя

Рисунок андской женщины и ребёнка.

Конирайя в погоне за Кавиллакой

Конирайя преследовал Кавиллаку, спрашивая всех животных по пути о том, видели ли они беглянку или нет.

Кавиллака и её ребенок превратились в камень, пытаясь сбежать от Конирайи. В наши дни эти камни расположены в Тихом океане у берегов Перу и известны как острова Пачакамак или Кавиллака.

Аллегория ли это?

Золотые идолы инков.