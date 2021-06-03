Лимонад: как «каприз аристократов» стал любимым миллионами напитком

Красивая легенда для вкусного напитка. /Фото: oede.by

Джозеф Пристли. /Фото: ruspekh.ru

Петр Великий привез и популяризовал лимонад в России. /Фото: pikabu.ru

Воды Лагидзе - уникальная модификация лимонада. /Фото: sputnik-georgia.ru

Советский Крем-брюле приглянулся Рузвельту. /Фото: pinterest.com

Автомат с газировкой - один из символов СССР. /Фото: russian7.ru

Поездка Хрущева в США была наполнена курьезами и приключениями. /Фото: blogspot.com