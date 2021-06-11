10 интерьерных советов, которые пригодятся тем, кто ютится семьей в однушке

Обустройство однокомнатной квартиры для 4+ человек.
Не многие мечтают жить в однокомнатной квартире, да еще и с родственниками. Места нет совсем, постоянно мелькающие лица. Тем не менее, это реальность. Однако, это совершенно не значит, что не нужно пытаться создать хоть какой-то уют. Вот 10 интерьерных советов, которые пригодятся тем, кто ютится семьей в однокомнатной квартире.
1. Перегородки
Зонирование пространства с помощью перегородок. | Фото: Домашний Очаг, Красивые интерьеры и дизайны.
Если вы вынуждены делить одну комнату с двумя-тремя другими членами семьи, вам точно придется зонировать пространство. Для этого придется подобрать перегородки, соответствующие стилю вашей комнаты. Это могут быть легкие невысокие перегородки из пластика, специальные поворотные конструкции или стеллажи. В любом случае использование перегородки позволит создать некую иллюзию уединения даже в однокомнатной квартире.
2. Диван
Диван вместо кровати. | Фото: astroyresurs.ru.
Если вы живете в небольшой однокомнатной квартире, да еще и делите площадь с парочкой детей или взрослых родственников, от покупки двуспальной кровати придется отказаться. Поскольку комната будет выполнять функции спальни и гостиной одновременно, лучше отдать предпочтение качественному дивану. При покупке обращайте особое внимание на механизм. Это очень важно, ведь вам придется складывать и раскладывать его ежедневно. По мнению Novate.ru, самыми удачными моделями для небольших квартир являются угловые диваны, а также классические диваны-книжки. Также стоит обратить внимание на модели с полочками, встроенными в подлокотники.
3. Детские кровати
Размещение детских кроватей. | Фото: Proyectos Habitissimo.
Обустроить место для троих детей в однокомнатной квартире - та еще задачка. Однако, такие ситуации не редкость, тогда приходится проявлять изобретательность. Благо, современная мебель способна на многое. Чего стоят только кровати-чердаки. Они позволяют использовать верхнее пространство, оставляя пустоту внизу. Используйте эту пустоту для установки еще парочки кроватей. Кстати верхнюю кровать можно использовать не только для сна, но и как игровую зону. В конце-концов, детям тоже иногда нужно уединение.
4. Шторы
Экономим место за счет штор. | Фото: Pinterest.
Если в однокомнатной квартире повесить длинные шторы, вы потеряете примерно полметра площади и целую зону, которую можно было бы использовать с пользой. Например, подоконник можно переоборудовать в достаточно большой письменный стол. Место, как раз подходящее, а непосредственная близость к окну обеспечит рабочую зону достаточным количеством света. Ну, а что касается занавесок, лучше всего остановить внимание на римских или рулонных шторах.
5. Штора вместо двери
Штора вместо двери в кухню. | Фото: Design-homes.ru.
Чем плохи двери, спросите вы? Да, собственно, ничем, кроме того, что нужно учитывать угол их открытия, а значит ничего не ставить в этой зоне. Когда у вас достаточно места, полметра - не проблема, но, в случае с однокомнатной квартирой, в которой ютятся три-пять человек - непозволительная роскошь. Чтобы не терять ни единого сантиметра, замените дверь в кухню, на плотную штору. Это позволит отделить пищеблок от жилой площади и не потерять ни единого сантиметра.
6. Компактный стол
Компактный стол в кухню. | Фото: Vikup-estate.ru.
Несмотря на скромные размеры жилища, без обеденного стола вам не обойтись. В таких случаях стоит обратить внимание на современные столы, выполненные на манер барной стойки. Также стоит обратить внимание на встроенные и раздвижные конструкции. Они позволят оформить обеденную зону даже на очень скромной кухне.
7. Холодильник
Встроенный холодильник. | Фото: vl-fasad.ru.
Холодильник - один из самых габаритных предметов на кухне. Чтобы он «срезал» добрую часть площади на кухне, редакцию Novate.ru рекомендует его встроить в один из высоких шкафчиков или в нишу между кухонными шкафчиками. Такой прием позволит максимально эффективно использовать пространство от пола до самого потолка, не потеряв ни единого сантиметра.
8. Ориентация на свет
Ориентация на светлые оттенки. | Фото: Домашний Очаг.
Далеко не все темные оттенки зрительно уменьшают площадь, однако в случае с однушкой, в которой живет большая семья от темной палитры лучше отказаться. Темные стены в сочетании с большим количеством мебели, сделают интерьер тяжелым и перегруженным. Выход один - белоснежные стены и максимальное количество светильников на разных уровнях.
9. Мобильные стеллажи
Стеллажи на колесиках. | Фото: cvq42.access.ly.
Стеллажи-тележки станут отличным приобретением для маленькой однокомнатной квартиры. Один из таких можно установить в прихожей и использовать для раздельного хранения вещей домочадцев. Такую же тележку можно поставить в гостиной и перемещать ее в случае необходимости.
10. Большой шкаф
Большой шкаф, сделанный на заказ. | Фото: one-stroy.ru.
Семья, живущая в одной комнате, никак не сможет обойтись без шкафа. Чтобы он был максимально функциональным, лучше обратиться к специалисту и сделать его на заказ. Учтите, что в нем должны быть секции для вешалок и полки. В идеале шкаф должен доходить до самого потолка. Ну, а для того, чтобы он гармонично вписался в интерьер, проектируйте его в светлом цвете с зеркальными или глянцевыми дверцами.
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