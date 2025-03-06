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Из истории Дикого Запада

К началу XX века Дикий Запад как культурное явление перестал существовать. Река из караванов переселенцев обмелела, земельные угодья по большей части были уже поделены между фермерами, бедных индейцев загнали в резервации, лихие банды ушли в подполье. Однако сам образ жизни людей не слишком изменился.

Разве что жизнь стала спокойнее.

Из истории Дикого Запада

На замечательных снимках знаменитого американского фотографа Рассела Ли, сделанных в 1930-1940-х годах, атрибуты нового века начинают пробиваться сквозь толщу плотно укоренившегося прошлого, но пока остаются в тени.

Из истории Дикого Запада

Из истории Дикого Запада

Любимое развлечение американских фермеров — родео.

Из истории Дикого Запада

Толпа собирается вокруг мужчины, который распределяет излишки товаров. Город Сент-Джонс, штат Аризона.

Из истории Дикого Запада

Из истории Дикого Запада

Урожай, собранный с собственной плантации. В 1877 году Конгресс принял закон, по которому поселенцы могли купить до 640 акров государственных земель по 25 центов за акр.

Из истории Дикого Запада

Из истории Дикого Запада

Строительство дамбы в Калифорнии.

Из истории Дикого Запада

Город Бьютт в штате Монтана.

Из истории Дикого Запада

Женщина показывает одеяло, на котором вытканы все птицы — символы штатов.

Из истории Дикого Запада

Из истории Дикого Запада

Из истории Дикого Запада

Из истории Дикого Запада

Из истории Дикого Запада

Школа в городе Пи-Таун, Нью-Мексико, организованная в бывшем здании правления фермы.

Из истории Дикого Запада

Из истории Дикого Запада

Из истории Дикого Запада

Из истории Дикого Запада

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