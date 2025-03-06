Из истории Дикого Запада

К началу XX века Дикий Запад как культурное явление перестал существовать. Река из караванов переселенцев обмелела, земельные угодья по большей части были уже поделены между фермерами, бедных индейцев загнали в резервации, лихие банды ушли в подполье. Однако сам образ жизни людей не слишком изменился.
На замечательных снимках знаменитого американского фотографа Рассела Ли, сделанных в 1930-1940-х годах, атрибуты нового века начинают пробиваться сквозь толщу плотно укоренившегося прошлого, но пока остаются в тени.
Любимое развлечение американских фермеров — родео.
Толпа собирается вокруг мужчины, который распределяет излишки товаров. Город Сент-Джонс, штат Аризона.
Урожай, собранный с собственной плантации. В 1877 году Конгресс принял закон, по которому поселенцы могли купить до 640 акров государственных земель по 25 центов за акр.
Строительство дамбы в Калифорнии.
Город Бьютт в штате Монтана.
Женщина показывает одеяло, на котором вытканы все птицы — символы штатов.
Школа в городе Пи-Таун, Нью-Мексико, организованная в бывшем здании правления фермы.
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