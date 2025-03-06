Из истории Дикого Запада

К началу XX века Дикий Запад как культурное явление перестал существовать. Река из караванов переселенцев обмелела, земельные угодья по большей части были уже поделены между фермерами, бедных индейцев загнали в резервации, лихие банды ушли в подполье. Однако сам образ жизни людей не слишком изменился.

Разве что жизнь стала спокойнее.На замечательных снимках знаменитого американского фотографа Рассела Ли, сделанных в 1930-1940-х годах, атрибуты нового века начинают пробиваться сквозь толщу плотно укоренившегося прошлого, но пока остаются в тени.Любимое развлечение американских фермеров — родео.Толпа собирается вокруг мужчины, который распределяет излишки товаров. Город Сент-Джонс, штат Аризона.Урожай, собранный с собственной плантации. В 1877 году Конгресс принял закон, по которому поселенцы могли купить до 640 акров государственных земель по 25 центов за акр. Строительство дамбы в Калифорнии.Город Бьютт в штате Монтана.Женщина показывает одеяло, на котором вытканы все птицы — символы штатов.Школа в городе Пи-Таун, Нью-Мексико, организованная в бывшем здании правления фермы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)