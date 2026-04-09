Простая арифметика: зачем бармен кладет трубочки и жвачки в пустой стакан

У представителя каждой профессии своя специфика работы. И естественно есть ряд хитростей и уловок. Бармены не являются исключением. Возможно, кому-то приходилось видеть, как после расчета с клиентом бармен еле уловимым движением бросает в стакан, который стоит за стойкой, коктейльную трубочку. Или меняет в нем трубочки, а именно короткую на длинную, десять длинных – на пластинку жвачки.
На первый взгляд действие абсолютно лишено смысла, но это исключительно для посетителя. На самом деле это специальная система, которая практиковалась в московских заведениях с «контактной» барной стойкой еще не так давно.
В данном случае трубочки использовались для подсчета излишков, образовавшихся в кассе. Наблюдаются они там практически всегда, а каждую сотню прятать в карман не получится, так как легко оказаться замеченным.
Зачем эти деньги подсчитывать? Ситуация проста. Дело в том, что менеджер может появиться в любой момент. В случае, если он начнет «снимать» кассу, а там окажутся эти самые излишки, бармену грозит выговор.
Рисковать никто не желает. Поэтому при приближении менеджера следует быстро извлечь необходимую сумму. Для этого нужно знать, какую именно.
Суть системы с трубочками
Следует сразу отметить, что эта система уже устаревшая, во всяком случае в столице, поэтому в ее раскрытии нет ничего особенного. Возможно, в других регионах она еще и сейчас практикуется, а может используется что-то другое.
Каждая трубочка обозначает конкретную сумму денег. Короткая – пятьдесят рублей; длинная – сто рублей, жевательная резинка – тысяча рублей. Хотя не исключены и другие варианты.
Например, в кассу один из барменов «сделал» сто рублей. После того, как гость с ним расплатился и бармен отдал заказ, в стакан бросается длинная трубочка. Так остальные бармены его смены в курсе количества в кассе «лишних» денег. У второго бармена оказалось сверху пятьдесят рублей. Поэтому он бросает в этот же стаканчик уже короткую палочку. И так далее.
После того, как в кассе появляется лишняя тысяча, бармен убирает десять длинных трубочек и прячет купюру в какой-то «тайник». В каждом заведении есть свое место. Все гениальное просто!
