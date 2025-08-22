4 примера конструктивных ошибок инженеров автомобильных брендов

1. Mercedes-Benz

Тот случай, когда тренд на экологию получил неудачное применение. /Фото: drive2.ru, auto.ru

2. General Motors

Антифриз, оказывается, тоже не всегда надёжен. /Фото: nyt.com, drive2.ru

3. Toyota Camry

Краска на знаменитой машине была совсем не крепкой. /Фото: autokatalog.pl, drive2.ru

4. Jeep Cherokee XJ

Кто бы мог подумать, что у такого мощного автомобиля окажется такой ненадёжный кузов. /Фото: fcablog.pl, drive2.ru