4 примера конструктивных ошибок инженеров автомобильных брендов

Никто не застрахован от ошибок, и производство машин в этом отношении исключением не является. Даже самый престижный автомобильный бренд, который славится качеством и безопасностью своих моделей, не может полностью гарантировать, что все узлы и агрегаты будут абсолютно надёжными. Именно поэтому в истории многих автоконцернов найдутся такие неприятные страницы.
1. Mercedes-Benz
Тот случай, когда тренд на экологию получил неудачное применение. /Фото: drive2.ru, auto.ru
В начале девяностых годов прошлого века Германии пошёл тренд на «зеленые» законы, а один из них гласил, что автомобили должны оснащаться саморазлагающимися элементами. Отметились в этом отношении Mercedes-Benz, которые в период с 1991 по 1995 годы стали устанавливать на все свои модели саморазлагающуюся изоляцию электропроводки. Вот только, оказалось, что она распадается не столько в земле, сколько в самой машине при нагреве. Само собой, гнить она начинала через годы эксплуатации, ещё и после окончания гарантии, однако это приводило к тому, что обладателям этих машин приходилось выкладывать огромные деньги за замену проводов.
2. General Motors
Антифриз, оказывается, тоже не всегда надёжен. /Фото: nyt.com, drive2.ru
В те же девяностые допустил одну из самых дорогих ошибок в своей истории концерн General Motors. Ею неожиданно оказалось использование антифриза Dex-Cool. Согласно официальным характеристикам, это вещество совместима с другими типами охлаждающих жидкостей, что не мешает ему прослужить до пяти лет или 150 тысяч миль пробега.
3. Toyota Camry
Краска на знаменитой машине была совсем не крепкой. /Фото: autokatalog.pl, drive2.ru
Это неприятная история произошла 2012 году, когда появилось новое поколение Toyota Camry. Как и в случае с немцами из девяностых, тренд на «зеленое» употребление, в данном случае - окрашивание экологичной, водорастворимой краской, оказался неудачным. Довольно быстро выяснилось, что она отлетала даже после посещения автомойки, и в результате бизнес-седан буквально за пару лет покрывался сколами, а затем всё это дело ещё и ржавело. Однако на этот раз бренд не пошёл на отзыв партии модели, а просто предлагал покрывать машины дополнительной защитой.
4. Jeep Cherokee XJ
Кто бы мог подумать, что у такого мощного автомобиля окажется такой ненадёжный кузов. /Фото: fcablog.pl, drive2.ru
Знаменитый внедорожник с несущим кузовом позиционировался мощностью и высокой проходимостью. Однако довольно скоро выяснилось, что как раз несущий кузов был его основной слабостью: оказалось, что места сочленения стоек и крыши были недостаточно прочными, из-за чего образовывались микротрещины. В отдельных случаях металл даже начинало разрывать, однако процесс проходил достаточно скрытно для владельца, и только когда кузов не начинал сильно ржаветь, это становилось очевидно. Другой ошибкой конструкторов модели стал расположенный слишком близко к днищу катализатор - он разогревал металл, а когда туда попадала вода, тот резко остывал. В итоге образовывались трещины, расходилась ржавчина, и многие Jeep Cherokee XJ уже через 10 лет отличались наличием прогнившего пола в районе ног переднего пассажирского сидения.
