4 примера конструктивных ошибок инженеров автомобильных брендов



Никто не застрахован от ошибок, и производство машин в этом отношении исключением не является. Даже самый престижный автомобильный бренд, который славится качеством и безопасностью своих моделей, не может полностью гарантировать, что все узлы и агрегаты будут абсолютно надёжными. Именно поэтому в истории многих автоконцернов найдутся такие неприятные страницы.
Вашему вниманию «четвёрка» примеров конструктивных ошибок инженеров автомобильных брендов.

1. Mercedes-Benz


Тот случай, когда тренд на экологию получил неудачное применение. /Фото: drive2.ru, auto.ru

Тот случай, когда тренд на экологию получил неудачное применение. /Фото: drive2.ru, auto.ru

 

В начале девяностых годов прошлого века Германии пошёл тренд на «зеленые» законы, а один из них гласил, что автомобили должны оснащаться саморазлагающимися элементами. Отметились в этом отношении Mercedes-Benz, которые в период с 1991 по 1995 годы стали устанавливать на все свои модели саморазлагающуюся изоляцию электропроводки. Вот только, оказалось, что она распадается не столько в земле, сколько в самой машине при нагреве. Само собой, гнить она начинала через годы эксплуатации, ещё и после окончания гарантии, однако это приводило к тому, что обладателям этих машин приходилось выкладывать огромные деньги за замену проводов.

2. General Motors


Антифриз, оказывается, тоже не всегда надёжен. /Фото: nyt.com, drive2.ru

Антифриз, оказывается, тоже не всегда надёжен. /Фото: nyt.com, drive2.ru


 

В те же девяностые допустил одну из самых дорогих ошибок в своей истории концерн General Motors. Ею неожиданно оказалось использование антифриза Dex-Cool. Согласно официальным характеристикам, это вещество совместима с другими типами охлаждающих жидкостей, что не мешает ему прослужить до пяти лет или 150 тысяч миль пробега.
А вот в реальности значительно раньше Dex-Cool трансформировался в кашеобразную субстанцию, которая быстро забивала радиаторы и большинство узких мест в системе охлаждения. Ошибка стоила концерну дорого: им пришлось осуществить масштабный отзыв автомобилей.

3. Toyota Camry


Краска на знаменитой машине была совсем не крепкой. /Фото: autokatalog.pl, drive2.ru

Краска на знаменитой машине была совсем не крепкой. /Фото: autokatalog.pl, drive2.ru

 

Это неприятная история произошла 2012 году, когда появилось новое поколение Toyota Camry. Как и в случае с немцами из девяностых, тренд на «зеленое» употребление, в данном случае - окрашивание экологичной, водорастворимой краской, оказался неудачным. Довольно быстро выяснилось, что она отлетала даже после посещения автомойки, и в результате бизнес-седан буквально за пару лет покрывался сколами, а затем всё это дело ещё и ржавело. Однако на этот раз бренд не пошёл на отзыв партии модели, а просто предлагал покрывать машины дополнительной защитой.

4. Jeep Cherokee XJ


Кто бы мог подумать, что у такого мощного автомобиля окажется такой ненадёжный кузов. /Фото: fcablog.pl, drive2.ru

Кто бы мог подумать, что у такого мощного автомобиля окажется такой ненадёжный кузов. /Фото: fcablog.pl, drive2.ru


 

Знаменитый внедорожник с несущим кузовом позиционировался мощностью и высокой проходимостью. Однако довольно скоро выяснилось, что как раз несущий кузов был его основной слабостью: оказалось, что места сочленения стоек и крыши были недостаточно прочными, из-за чего образовывались микротрещины. В отдельных случаях металл даже начинало разрывать, однако процесс проходил достаточно скрытно для владельца, и только когда кузов не начинал сильно ржаветь, это становилось очевидно. Другой ошибкой конструкторов модели стал расположенный слишком близко к днищу катализатор - он разогревал металл, а когда туда попадала вода, тот резко остывал. В итоге образовывались трещины, расходилась ржавчина, и многие Jeep Cherokee XJ уже через 10 лет отличались наличием прогнившего пола в районе ног переднего пассажирского сидения.

источник

