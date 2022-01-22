Главные причины постоянного чувства голода

Бывает, что вы поели не так давно, а голод подкрадывается снова и склоняет вас к тому, чтобы съесть какую-нибудь вкусняшку. Причиной этого могут быть разные факторы. Возможно, вы пьёте мало воды, и на самом деле вас одолевает не голод, а жажда, а возможно вы женщина в определённый период цикла, когда голод, кажется, посещает постоянно.

В любом случае уходить в зажор явно никто не хочет, поэтому мы предлагаем вам узнать 10 причин постоянного чувства голода и эффективные способы избавления от него.

Обезвоживание

Коварное чувство голода легко спутать с обычной жаждой. Если вы совсем недавно поели, но все равно хотите перекусить, то самое время вспомнить, когда вы последний раз пили воду. Перед тем как отправиться на кухню, попробуйте выпить стакан воды и немного подождать. Если чувство голода стихнет, то значит, его и не было.

Чтобы таких проблем не возникало, старайтесь соблюдать грамотный питьевой режим и выпивать как минимум 1 литр воды в течение дня. Проще всего приучить себя пить с утра и за полчаса до приема пищи.

Быстрые углеводы

Наши вкусовые рецепторы обожают быстрые углеводы. К этой категории продуктов, как правило, относятся все без исключения сладости и другие гастрономические лакомства.

Все дело в том, что быстрые углеводы — это пустые калории. Они лишь будоражат аппетит, при этом не насыщая организм питательными веществами.

Старайтесь минимизировать их содержание в своем рационе и налегайте на более полезную и здоровую пищу.

Плохой сон

Недосып — это еще одна из причин тотального голода. Организм человека не создан для вечной гонки. Ему нужна регулярная перезагрузка и 7–8 часов крепкого сна. Не пренебрегайте этим простым правилом, и увидите, как самочувствие совсем скоро улучшится, аппетит нормализуется, а внешний вид станет еще краше.

Кстати, ложиться спать следует до полуночи, иначе это правило не сработает. После этого времени в организме вырабатывается гормон мелатонин, который благоприятно влияет на работу всех органов и на внешний вид.

Стресс

Давно известно, что стресс — это не друг, а враг хорошей фигуры. Есть два типа людей: одни в процессе переживаний смотреть не могут в сторону еды, а другие употребляют продукты питания в промышленных масштабах и без разбора. Последних представителей, конечно же, гораздо больше.

Помните, что стресс — это не повод в очередной раз поесть. С нервными переживаниями гораздо эффективнее справляется медитация, релакс с книгой в руке или музыкой в ушах, неспешная прогулка на свежем воздухе или легкая пробежка.

Много алкоголя

Алкоголь стимулирует аппетит. Это стоит знать, прежде чем наливать себе бокал вина или виски. Заранее продумывайте свое меню для вечерних посиделок с друзьями, если не хотите опустошить холодильник, вернувшись домой.

Это правило применимо абсолютно к любому виду алкоголя. Исключений не бывает. Минимизировать последствия можно, выбирая легкие, нежирные закуски.

Отсутствие белка в рационе

Белок обязательно должен быть в рационе здорового человека. На его нехватку организм реагирует достаточно болезненно и может подарить вам чувство голода, которое будет довольно сложно заглушить.

Как это работает? Дело в том, что белковые продукты отличаются высокой питательной ценностью и надолго заряжают организм бодростью, энергией и чувством сытости. Особое внимание следует обратить на греческий йогурт, постное мясо и куриные яйца.

Недостаток жиров

Жиры бывают разные. Это подтвердит вам любой диетолог или специалист в области здорового питания. Одни из них — трансжиры — следует полностью исключить из рациона и позволять себе лишь по праздникам или в день чит-мила. К ним относится фастфуд, жареное, жирное, копченое и мучное.

А бывают жиры, которые, напротив, приносят вашему организму пользу и дарят чувство сытости на длительный промежуток времени. В список таких полезных жиров входит оливковое масло, красная рыба, орехи, авокадо, семена.

Пропуски приемов пищи

Пропускаете приемы пищи? Тогда не удивляйтесь, почему вы всегда испытываете чувство голода. В рационе взрослого человека должно быть около 5 приемов пищи: завтрак, обед, ужин и 2 перекуса. Питаться следует дробно, то есть маленькими порциями через примерно равные промежутки времени. Тогда ваш организм всегда будет счастлив и сыт.

Переизбыток красивых фотографий еды

Мы живем в век социальных сетей. В обществе царит тренд на съемку аппетитной еды. У каждого человека, который зарегистрирован в социальных сетях, есть хотя бы одно фото утренней овсянки с ягодами, ланча из фешенебельного ресторана или ужина с бокалом вина.

Когда человек окружен таким количеством гастрономической информации, ему, конечно же, всегда хочется есть. Научно доказано, что аппетитные фотографии еды стимулируют аппетит. Если вы не хотите облизываться и сметать все с полок в супермаркете после каждого просмотра ленты в Инстаграме, то попробуйте максимально изолировать себя от фотографий.

Слишком быстрые приемы пищи

Нас с детства учат, что во время еды никуда торопиться не надо. Процесс приема пищи должен протекать расслабленно и размеренно. И это не просто прихоть старшего поколения. Когда человек ест быстро и на скорость "уничтожает" содержимое тарелки, рецепторы не успевают передать в мозг информацию о том, что человек уже наелся. В итоге можно съесть много, но при этом не получить удовольствие от еды и не понять, что он действительно наелся.

Возьмите за правило не торопиться за обеденным столом и подальше отложите телефон. Посвятите это время себе и не обременяйте организм лишними и абсолютно бесполезными движениями и мыслями.