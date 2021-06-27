9 незатейливых, но эффективных приемов уборки для ленивых

Уборку обычно любят люди, у которых много свободного времени или есть назойливая мания перфекционизма. Но это не значит, что все остальным не нравится находиться в чистом доме. Они просто не хотят тратить свое драгоценное время, особенно в выходные дни, когда одолевает лень и сон. Жизнь насыщена событиями, поэтому уборка вполне может отойти на второй план.

Специально для такого случая существует подборка простых советов, которая поможет быстро и без особых усилий навести порядок. Вместо того чтобы тратить кучу времени на скучные занятия, можно будет заняться чем-то приятным или подольше полениться.

1. Крутые тапки

С такими тапками убирать пол придется намного реже.

Если прикупить тапки с подошвой из микрофибры, уборка будет выполняться сама собой. Ходите себе, попиваете чай, смотрите в окно, а тапки протирают пол. Потом закинули в стиральную машину, простирнули, и можно снова гулять по дому с пользой.

2. Борьба с жесткой водой

Убирать можно даже во сне, особый секрет для самых ленивых блюстителей порядка.

Жесткая вода — один из злейших вредителей идеальной чистоте дома. Она оставляет кошмарные следы повсюду: на плитке, раковине, кранах, насадке душа, унитазе и т.д. И что самое ужасное — убрать известковые отложения и белый налет крайне трудно.

3. Экспресс-уборка душа

Но с советом для ленивых это можно сделать без особых усилий, прямо во время ночного отдыха. Все что нужно — это обработать загрязненное место уксусом, а сверху надеть пакет и завязать его резинкой. За ночь уксус уберет даже сильные загрязнения. Смываем его остатки водой и наслаждаемся красивым видом.

Помыл себя, помой и душ — минус 20 минут от общей уборки.

С таким советом даже в магазин идти не нужно за специальным моющим средством для ванной комнаты. Вместо него можно вполне использовать гель для душа, который отличается схожим действием и отлично справляется с любой грязью или известковым налетом на фурнитуре, стенах и самой ванне. Жидкое мыло для такой цели не подойдет, поскольку содержит различные растительные или животные жиры, масла, эмульгирующие и загущающие вещества, которые в конечном итоге образуют на поверхностях ванной нелицеприятную пленку. Немного геля на чистящей губке поможет быстро очистить все, а смыть его можно позже вместе с собой любимым. Двойная экономия времени и энергии.

4. Используем энергию солнца

Сухое белье и минимум затрат.

Как же приятно лежать на свежевыстиранном постельном белье. Только оно может подарить приятное чувство чистоты. В данном случае можно совместить приятное с полезным и прилично сэкономить. Все, что нужно сделать, это развесить белье в солнечный день на полдня. Оно не только высохнет, но и обретет приятный аромат свежести. Если постельное белье постелить сразу, перед тем как ложиться на кровать, можно даже ощутить приятное тепло от солнечных лучей. А еще солнце — это бесплатный источник энергии.

5. Секретное оружие против въевшейся грязи

Кому понравится тереть ванну часами, если можно справиться за 5 минут?

Если с загрязнениями в ванной комнате не справился гель для душа, надо взять кое-что радикальнее. Например, ацетон способен на гораздо большее, чем просто снять лак с ногтей. Он может в мгновения ока убрать все, даже самые застарелые и неприятные загрязнения, оставив только чистоту и сверкающий блеск. Чтобы воспользоваться этим приемом, наносим немного жидкости для снятия лака на чистящую губку и протираем грязные участки. Немного натираем и тщательно смываем остатки большим количеством воды.

6. Валик для уборки — лучший друг

Пыль убирается без дополнительных усилий.

Не стоит лишний раз перенапрягаться и загонять в угол свою лень. Зачем брать ненавистную тряпку, метелку для уборки и совок, когда можно воспользоваться более эффективным и доступным клейким валиком. С ним потребуется гораздо меньше усилий, чтобы убрать пыль, мелкий мусор, волосы и шерсть животных со всех горизонтальных и даже вертикальных поверхностей. С валиком уборка мягкой мебели, штор и гардин, торшеров грозит перейти в разряд приятных занятий. Главное достоинство этого оружия в том, что пыль не разлетается по всей квартире и не надо постоянно мыть тряпку — один раз прилипла и сразу в мусор.

7. Многозадачность кухонных щипцов

Кто бы мог подумать, что они и для этого годятся.

Те, у кого дома жалюзи, знают, какая это боль заниматься их уборкой. Времени уходит куча, а результата мало. Почти невозможно удалить всю эту пыль, не размазывая ее, особенно если сначала воспользоваться аэрозольным очистителем. Но, к счастью, есть более простой и доступный способ решить эту проблему. Отправляемся сначала на кухню и берем щипцы для готовки, обматываем их тряпкой для уборки и завязываем резинкой. Теперь жалюзи можно почистить в два счета, зажимая каждый жалюзи щипцами и протирая взад и вперед.

8. Приучаем детей к труду

Привить любовь к уборке можно даже с самого раннего детства.

Зачем самому натирать полы, если ребенку это будет в радость? Дети очень любят везде ползать по полу, а родители часто мечтают хотя бы о 10 минутках покоя и отдыха. Купив специальный костюмчик для своего малыша, можно совместить приятное с полезным. На рукавах и штанинах необычного наряда прикреплены толстые вязаные шерстяные подушечки. Конечно, ради здоровья ребенка нельзя злоупотреблять такой помощью, но иногда, когда в доме не особо пыльно, можно обеспечить себе поблажку.

9. Хитрый трюк с блендером

Уловка, которой стоит поделиться с друзьями и семьей.

Мало кто знает, но любой блендер оснащен режимом самоочистки. Это всего лишь кнопка включения! Конечно, можно каждый раз отмывать чашу и все детали блендера вручную или доверять посудомоечной машине, но зачем, если намного проще налить немного теплой воды и моющего средства прямо в устройство и включить. Блендер сам отмоет все загрязнения, после чего достаточно будет промыть его водой.

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