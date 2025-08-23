С нами не соску...
Почему за тысячи лет человек не одомашнил зебру, если она прямой родственник лошади



Даже человек, далекий от биологии, при взгляде на зебру сможет предположить, что она как-то подозрительно похожа на лошадь. Данное предположение будет абсолютно верным! Ведь зебра, в сущности, своей и есть «лошадь», только не совсем обычная. Однако, несмотря на близкое родство с одним из лучших друзей и помощников человека, по какой-то причине это животное так и не было одомашнено.
В чем же загвоздка?

Зебры и домашние лошади прямые родственники, могут даже скрещиваться. |Фото: mrhvost.com.

В классе млекопитающих и отряде непарнокопытных существует семейство лошадиных. В свою очередь семейство лошадиных включает в себя род лошади, а уже род лошади имеет два подрода – дикие ослы и зебры, каждый из которых делится на несколько видов. Другими словами, зебра и домашняя лошадь – очень близкие родственники. Все упомянутые виды могут успешно скрещиваться друг с другом, в результате чего получаются гибриды, например, зебрулы. Некоторые из них выглядят откровенно чудно!
Лошадь из зебры крайне посредственная. |Фото: fishki.net.

Примечательно, что человек так или иначе одомашнил большинство лошадиных, которые активно используются в хозяйстве с древнейших времен. Первые дикие лошади были одомашнены предположительно во времена палеолита (около 4 тысяч лет до нашей эры) на территории современного Казахстана. Первых диких ослов человек приручил спустя тысячу лет. Где-то в 3-тысячных годах до нашей эры. А вот с зеброй у цивилизации отношения как-то не сложились. Ни до нашей эры, ни после рождества Христова люди так и не смогли сделать зебру своим верным компаньоном и помощником.



Зебры ужасно буйные животные. |Фото: krasivoe-foto.ru.

Проблема одомашнивания зебры заключается в психике животного и его физических данных. При всем внешнем сходстве с домашней лошадью, зебра заметно меньше и слабее. Высота этого существа в холке находится в диапазоне 120-150 см. «Средняя» зебра мельче и слабее даже не самой большой лошадки. Ездить на зебре не удобно. Более того, у животного в отличие от лошади нет такой мощной спины и крепкого позвоночника. Поэтому безопасно сидеть на «полосатой» может только небольшой легкий человек. Как не сложно догадаться, тянет обитательница саван тоже плохо. Поэтому в качестве тяглового скота приспособить зебру также не получилось.
Последний раз одомашнить зебру пытались в начале XX века. |Фото: travelask.ru.

По всем физическим параметрам зебра проигрывает лошадям как ездовым животным и ослам как тягловому скоту. Однако, физические особенности африканского животного – это полбеды. Ведь в отличие от ослов и лошадей зебры не столь «флегматичны». Они не просто буйные существа. Можно сказать, что в известной степени эта миловидная обитательница прерий по-настоящему агрессивна! Приручить зебру не невозможно, но сделать это крайне сложно. Наконец не стоит забывать еще и о том, что ареал распространения зебры на планете заметно меньше, чем ареалы распространения диких лошадей и ослов.

