5 секретов истории человечества, которые пока не удаётся разгадать

1. Гробница Чингисхана

Неразгаданный секрет погребения знаменитого полководца. /Фото: istorium.ne

2. Затерянный город Калахари

Город, который ещё никто не нашёл. /Фото: mysteriesrunsolved.com

3. Винтовая лестница часовни Лоретто

Лестница, тайна строительства которой не разгадана. /Фото: pinterest.ch

4. Затерянные гробницы Маккавеев

Христианский сюжет, подтверждение которого не могут найти и сегодня. /Фото: 4tololo.ru

5. Рукопись Сибиу

Настоящий прорыв в истории инженерии. /Фото: pikabu.ru