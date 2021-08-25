16 стильных штуковин из прошлого, которые вспомнят все модники 1990-х и 2000-х

Стильно-модно-молодежно - таким был девиз модниц в 1990-е и 2000-е годы. Банданы, футболки «Титаник», туфли на платформе - чего только не носили в то время, чтобы быть в тренде. Сегодня без смеха не взглянешь, а тогда казалось, что выглядит одежда и украшения очень даже ничего!
1. Сережка на ногти
Висюльки на ногти.
Сережки на ногти - модный тренд, который захлестнул молодежь в начале 2000-х. Сережки продавались попарно или поштучно. Для их ношения нужно было отрастить ногти, проделать аккуратное отверстие в свободном крае и закрепить кольцо серьги. Никакой застежки серьга не предусматривала и крепилась на маленькое колечко, разогнуть которое можно было только вручную. Кстати, во время разгибания и сгибания самого кольца запросто можно было сломать несколько ногтей. Но какая гордость переполняла девчонок, когда на ногтях красовались эти висюльки и плевать, что они безбожно цеплялись за одежду и колготки, а потом по неосторожности отрывались вместе с кусками ногтей.
2. Туфли с квадратными носами
Обувь с квадратными носами.
Туфли с квадратными носами в очередной раз вошли в моду в конце 1990-х. Экстравагантный тренд покорил всех, кто держал руку на пульсе моды, а также любительниц выделиться из толпы. В то время никто еще не слышал про термин ugly-beautiful, поэтому обувь такого плана достаточно быстро исчезла. Однако сейчас туфли с тупыми носками снова в моде, и если у вас есть такая модель из прошлого, можете смело ее носить.
3. Заколки-бабочки
Заколки в виде бабочек.
В глазах каждой девочки эти бабочки выглядели волшебно. Заколки изготовлялись из проволоки и бисера, а во время ходьбы их крылышки эффектно двигались, имитируя полет.
4. Футболки «Титаник»
Футболки со сценами из «Титаника».
С выходом на экраны кинокартины «Титаник» в продажу то и дело стали поступать вещи с его символикой. Леонардо Ди Каприо автоматически стал идеалом мужчины и голубой мечтой всех девчонок, а история любви Джека и Розы - примером истинных чувств. Неудивительно, что футболки с изображением сцен из «Титаника» разлетались, как горячие пирожки, а у истинных фанатов были еще и кепки, рюкзаки, а также толстенные альбомы с карточками и наклейками.
5. Кольцо настроения
Кольцо, которое меняет цвет.
Любой подросток 2000-х знает, что такое кольцо настроения. Купить его можно был в самом модном на то время месте - на рынке. Забавно, но мы все действительно, наивно верили, что кольцо способно определять настроение своего владельца и в соответствии с этим менять цвет. По информации Novate.ru стоили такие аксессуары копейки и были практически у каждой девчонки.
6. Чокер
Чокер из проволоки.
Это шейное украшение стало настоящим символом молодежной моды конца 1990-х. Проволочные чокеры стоили копейки, так что каждая девочка при желании могла купить их на карманные сбережения. Кстати, продавалось шейное украшение чаще всего в наборе с браслетом на руку и кольцом. Бывало, что модницы не останавливались на одном наборе и носили проволочные украшения на шее, руках, пальцах и даже ногах.
7. Платформа
Обувь на платформе.
Сейчас в это сложно поверить, но в недалеком прошлом мы сходили с ума по обуви на танкетках. Причем это были не скромные изящные подъемы, а огромные 15-ти сантиметровые платформы. Правда, ноги в такой обуви становились похожими на утюги, но тогда никто этого не замечал.
8. Значки
Много ярких значков с надписями.
Значки - это еще один популярный элемент молодежной моды конца 1990-х, начала 2000-х. Яркие значки с логотипами любимых групп, персонажами культовых сериалов, именами и смешными надписями украшали щедро куртки, рюкзаки и шапки каждого второго подростка.
9. Бинди
Наклейки-бинди.
Наклейки-бинди стали популярными после того, как Гвен Стефани, а вслед за нею и другие зарубежные исполнители стали клеить их на лицо. Яркие блестки быстро ушли в народ и стали популярными среди девушек. Конечно, наклейки-бинди нельзя было назвать повседневным украшением, но их часто клеили, собираясь на дискотеку или отправляясь в гости.
10. Гелиевые блестки
Блестки для тела.
Одним из главным атрибутом модницы, собирающейся на дискотеку, были блестки. Блестки для тела выпускались в форме геля и продавались в небольшом флаконе с роликовым аппликатором. Их наносили на лицо и шею, а также на все открытые части тела. Завершал торжественный образ лак для волос с микроблестками.
11. Браслеты из бисера
Фенечки из бисера.
Каждая вторая девочка, чье детство выпало на конец 1990-х, умела плести из бисера. Неудивительно, что самодельные браслеты были на пике популярности. Чаще всего это были фенечки, сплетенные крестиком или кружочками, а самыми модными были толстые браслеты, а также именные. С таким плетением мог справиться не каждый, поэтому их приходилось покупать.
12. Бандана
Косынка-бандана.
Начало 2000-х - время модных экспериментов. В этои период тенденции запада сильно влияли на моду в России и других странах бывшего СССР. Именно оттуда пришли банданы. Причем их носили не только рокеры, но и обычные девушки, которые в то время фанатели от Бритни Спирс, Кристины Агилеры и Atomic Kitten.
13. Сережка в пупок
Проколотый пупок.
Начало 2000-х по праву можно назвать эрой коротких топиков и проколотых пупков. Как и предыдущая, эта тенденция также пришла к нам с запада. Популярные поп-исполнительницы, не стесняясь, демонстрировали точенные фигурки, обнаженные животики и наличие пирсинга в пупке.
14. Парные кулоны
Парные кулоны.
Верным признаком крепкой дружбы или любви раньше были парные кулоны. Чаще всего это были половинки одного сердечка, сделанные из обычного сплава металлов. К сожалению, век таких кулонов был крайне коротким, ведь они чернели при малейшем контакте с водой.
15. Резинка для волос
Яркая резинка для волос.
Эта яркая резинка для волос, популярная в 1990-х, - настоящий ад любой девушки. Из-за обилия ярких висячих деталей, порою, резинку было проще выстричь, чем снять.
16. Синяя тушь
Синяя тушь для ресниц.
Цветная тушь для ресниц - один из главных must have в косметичке любой модницы 2000-х. В то время на рынке появилось огромное количество брасматиков самых разных оттенков. Правда, их всех объединяло отвратительное качество. Тем ни менее, тушь синего и фиолетового цвета пришлась модницам по душе и довольно долго оставалась в списке модных трендов.
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