Сад наслаждений: жизнь завсегдатаев свингер-клубов

Австрийский фотограф Райнер Ридлер более десяти лет снимает свингерские и фетишистские клубы у себя на родине, в Токио и Мюнхене, фотографируя самых любопытных тамошних посетителей. По словам Ридлера, он был очарован искусственностью этой среды, которая в итоге приводит к обратному эффекту и созданию гиперреалистичных ситуаций. «Фотографировать в местах, где люди занимаются сексом, всегда непросто, я был вынужден дистанцироваться от роли вуайериста».







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