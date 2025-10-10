Знаменитые вегетарианцы

Исторические хроники свидетельствуют о том, что ярые приверженцы вегетарианства существовали во все времена. В числе представителей этого течения присутствуют философы — Пифагор, Сократ и Сенека, изобретатели — Никола Тесла и Томас Эдисон, музыканты — Джаред Лето и Пол Маккартни, спортсмены — Майк Тайсон и Карл Льюисс.

Как Лев Толстой стал вегетарианцем в поиске духовного смысла жизни

«Гигиеническое» вегетарианство Ильи Репина

Почему Альберт Эйнштейн отказался от мяса

Временное вегетарианство Бенджамина Франклина

Бернард Шоу и 69 лет его вегетарианства