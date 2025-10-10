Знаменитые вегетарианцы

Исторические хроники свидетельствуют о том, что ярые приверженцы вегетарианства существовали во все времена. В числе представителей этого течения присутствуют философы — Пифагор, Сократ и Сенека, изобретатели — Никола Тесла и Томас Эдисон, музыканты — Джаред Лето и Пол Маккартни, спортсмены — Майк Тайсон и Карл Льюисс., а третьи — из-за проблем со здоровьем.
Как Лев Толстой стал вегетарианцем в поиске духовного смысла жизни
Великий писатель пришел к идее вегетарианства в пятидесятилетнем возрасте, что стало очередным этапом в его мучительных поисках философского и духовного смысла жизни. В своей знаменитой Исповеди он говорил: «...я вдруг осознал, что не знаю, зачем мне все это нужно и зачем я живу». С этим периодом как раз связана работа на романом «Анна Каренина», в котором отражены размышления о нравственности и этике человеческих отношений. Однажды Толстой стал невольным свидетелем того, как резали поросенка. Это зрелище настолько потрясло писателя своей жестокостью, что он решил отправиться на скотобойню, чтобы еще раз пережить свои ощущения. По словам Толстого, именно эти события заставили его многое переосмыслить и ощутить свою вину за причастность к убийству живых существ. С того момента на протяжении 25 лет он активно пропагандировал вегетарианские убеждения. Во многих трудах писателя прослеживается мысль о том, что этический смысл отказа от животной пищи заключается в недопустимости любого убийства., несколько яиц (их Толстой очень любил), гречневые гренки с супом и кислый квас. И все это в больших количествах.
«Гигиеническое» вегетарианство Ильи Репина
Многие убежденные вегетарианцы дореволюционной России писали в своих дневниках, что любой поход на званый ужин сопровождался недоуменными или даже враждебными расспросами по поводу отказа от мясных блюд. Приверженцев вегетарианства в конце XIX начале — XX века было огромное множество, в том числе и среди известных людей. В этот период вегетарианство в России становится модным веянием, и прежде всего, благодаря Толстому. Всех вегетарианцев культурного общества дореволюционного Петербурга можно назвать почитателями «культа» Толстого. К их числу относят Репина, Рериха, Ге, Лескова и других выдающихся личностей. К началу XX века в Петербурге действовали 9 столовых с вегетарианским меню. Илья Репин писал в своих дневниках, что почти в каждом таком заведении висели портреты Л.Н. Толстого «в разных поворотах и позах». Художник Репин считается самым известным вегетарианцем того времени, вдохновленным примером Толстого и своей второй жены Натальи Нордман-Северовой. В лекциях, письмах и публичных выступлениях он рассказывал о своем привычном рационе, который включал различные салаты, приправленные оливковым маслом, фрукты, сушеные плоды, орехи и маслины. Любимым блюдом Репина был бульон из сена, кореньев и трав. Он называл его эликсиром жизни и предлагал гостям в качестве угощения. Вегетарианство Репина можно считать скорее гигиеническим, чем этическим. Основную цель растительной диеты художник видел в оздоровлении своего тела. В переписке с И.И. Перпером он говорил, что «жиры, комками выступавшие сверх заплывших мускулов, ушли». Несколько раз Репин отказывался от своих убеждений. В 1981 году он написал старшей дочери Толстого Татьяне: «... меня охватила такая дрожь, что наутро я решил заказать бифштекс — и как рукой сняло».
Почему Альберт Эйнштейн отказался от мяса
Приверженность вегетарианству великий ученый и Нобелевский лауреат демонстрировал на протяжении всей свой жизни. Он утверждал, что отказ от пищи животного происхождения может «благотворно сказаться на судьбе человечества». Авторству Эйнштейна принадлежит известная цитата — «ничто не принесет такой пользы человеческому здоровью и не увеличит шансы сохранения жизни на земле, как распространение вегетарианства». Переход на растительную пищу, по мнению ученого, — важный этап эволюции человеческой расы. При этом основную часть своей жизни Эйнштейн не был убежденным вегетарианцем. В письме своему другу ученый говорил, что всегда ел мясо животных с некоторой долей вины, но на строгую растительную диету он перешел всего за год до своей смерти — в 1954 году. Отказ от мяса был острой необходимостью — у Энштейна были проблемы с желудком и аневризма в брюшной аорте, которую невозможно было удалить. Сначала врач назначил ему сбалансированную диету из мяса и простых углеводов, а спустя время полностью исключил из нее продукты животного происхождения. Нельзя утверждать наверняка, что вегетарианская диета продлила жизнь гению, но сам ученый неоднократно заявлял об улучшении своего состоянии после перехода на растительную пищу. Спустя почти год после назначения диеты в переписке со своим сотрудником Хансом Мьюсэмом Эйнштейн рассказал, что живет без мяса, жиров и рыбы, но при этом чувствует себя хорошо. Также благодаря этому письму человечеству стала известна сакраментальная фраза великого физика — «мне кажется, человек рожден не для того, чтобы быть хищником».
Временное вегетарианство Бенджамина Франклина
Величайший политический деятель, дипломат, писатель и журналист Бенджамин Франклин был одним из самых известных вегетарианцев США. Именно он познакомил американцев с такими продуктами как сыр тофу, ревень и грюнколь (кудрявая капуста). Франклин называл мясоедение неоправданным убийством и считал, что люди едят намного больше, чем того требует природа. В своих мемуарах он описывал свое достаточно скромное меню из вареного риса, картофеля и пудинга и приводил рецепты для их приготовления. Переход на растительную пишу, по мнению политика, имеет массу преимуществ, в том числе и снижение расходов на питание. Сэкономленные средства Франклин тратил на пополнение своей коллекции книг и призывал окружающих следовать его примеру. Как и Эйнштейн, Франклин пришел к вегетарианству в достаточно зрелом возрасте — в 60 лет. «Ясная голова и повышенная сообразительность» — так он описывал свое состояние после отказа от животной пищи. Позже политик все-таки изменил своим принципам и перешел на смешанное питание, добавив в рацион рыбу и мясо. С чем связано такое решение, доподлинно неизвестно.
Бернард Шоу и 69 лет его вегетарианства
Ирландского драматурга и сценариста Бернарда Шоу можно назвать одним из самых убежденных вегетарианцем в истории. Он отказался от мяса по этическим соображениям в 25 лет и до самой смерти в течение 69 лет не изменял своим убеждениям. Писатель утверждал, что человек не должен уподобляться своим прихотям и страстям. «Животные — мои друзья, и я не ем своих друзей» — так объяснял свою позицию Бернард Шоу. Он отрицательно высказывался об охоте и цирках, нещадно критиковал учения русского физиолога Павлова, утверждая, что если для научных открытий нужно подвергать мучениям собаку, то лучше отказаться от таких открытий. Подобные эксперименты драматург называл варварскими и считал, что без сострадания к животным человечество не придет ни к чему хорошему. Шоу никогда не пил алкоголь и не курил, употреблял в пищу супы и салаты из овощей и фруктов, крупы, пудинги, мед и орехи. В своих убеждениях он был бескомпромиссным, а иногда и фанатичным. Но, возможно, именно эти принципы помогли ему прожить яркую и физически активную жизнь, оставаясь в здравом уме вплоть до самой смерти в 94-летнем возрасте.
