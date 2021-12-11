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10 идей по созданию необычных часов из подручных средств

10 идей по созданию необычных часов из подручных средств

Найти красивые настенные часы и вписать их в интерьер бывает непросто.

Особенно для тех, кто любит оригинальные аксессуары и не готов платить огромные деньги за дизайнерские модели.

В нашей подборке – 10 идей по созданию необычных часов из ненужных вещей.

10 идей по созданию необычных часов из подручных средств

Часы из одноразовых ложек

10 идей по созданию необычных часов из подручных средств
10 идей по созданию необычных часов из подручных средств

Очень стильные и необычные настенные часы можно сделать из нескольких сотен пластиковых ложек. Получится забавный аксессуар, похожий на яркий цветок.

Часы для книголюбов

10 идей по созданию необычных часов из подручных средств

Находка для любителей чтения – часы, сделанные из книжных томиков. Особенно эффектно будет выглядеть композиция, составленная из нескольких элементов.

Часы на стену из велосипедного колеса

10 идей по созданию необычных часов из подручных средств

Даже из старого велосипедного колеса могут получиться модные часы. Для этого нужно удалить шину и прикрепить к ободу цифры и стрелки.

Часы из деревянных досок

10 идей по созданию необычных часов из подручных средств

Отличный аксессуар в стиле шебби-шик получится из деревянных досок. Если готовой круглой заготовки нет, можно аккуратно выпилить доски по нарисованному трафарету.

Вязаные часы

10 идей по созданию необычных часов из подручных средств

Обычные скучные часы можно обновить при помощи яркого связанного чехла, частично натянутого на фронтальную часть.

Настенные часы из дерева

10 идей по созданию необычных часов из подручных средств

Часы из деревянного кругляша прекрасно впишутся в деревенский интерьер или комнату в эко-стиле.

Чтобы их сделать понадобится кусок дерева, хорошенько обработанный наждачной бумагой, дрель, стрелки и часовой механизм. Для оригинальности на циферблате можно написать всего одну цифру.

Лунные часы

10 идей по созданию необычных часов из подручных средств

На предварительно заготовленный циферблат можно наклеить изображение луны – получится очень интересный арт-объект.

Часы из деревянных палочек

10 идей по созданию необычных часов из подручных средств

Даже деревянные палочки для кофе подойдут в качестве материала для создания оригинальных часов. Но потребуется много терпения и усидчивости, чтобы аккуратно склеить их между собой.

Время пить чай

10 идей по созданию необычных часов из подручных средств

Старые чашки помогут создать очень интересный аксессуар в винтажном стиле. Главное – прочно приклеить их к картонной или фанерной основе.

Фоточасы

10 идей по созданию необычных часов из подручных средств

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