10 идей по созданию необычных часов из подручных средств

Найти красивые настенные часы и вписать их в интерьер бывает непросто.

Особенно для тех, кто любит оригинальные аксессуары и не готов платить огромные деньги за дизайнерские модели.

В нашей подборке – 10 идей по созданию необычных часов из ненужных вещей.

Часы из одноразовых ложек

Очень стильные и необычные настенные часы можно сделать из нескольких сотен пластиковых ложек. Получится забавный аксессуар, похожий на яркий цветок.

Часы для книголюбов

Находка для любителей чтения – часы, сделанные из книжных томиков. Особенно эффектно будет выглядеть композиция, составленная из нескольких элементов.

Часы на стену из велосипедного колеса

Даже из старого велосипедного колеса могут получиться модные часы. Для этого нужно удалить шину и прикрепить к ободу цифры и стрелки.

Часы из деревянных досок

Отличный аксессуар в стиле шебби-шик получится из деревянных досок. Если готовой круглой заготовки нет, можно аккуратно выпилить доски по нарисованному трафарету.

Вязаные часы

Обычные скучные часы можно обновить при помощи яркого связанного чехла, частично натянутого на фронтальную часть.

Настенные часы из дерева

Часы из деревянного кругляша прекрасно впишутся в деревенский интерьер или комнату в эко-стиле.

Чтобы их сделать понадобится кусок дерева, хорошенько обработанный наждачной бумагой, дрель, стрелки и часовой механизм. Для оригинальности на циферблате можно написать всего одну цифру.

Лунные часы

На предварительно заготовленный циферблат можно наклеить изображение луны – получится очень интересный арт-объект.

Часы из деревянных палочек

Даже деревянные палочки для кофе подойдут в качестве материала для создания оригинальных часов. Но потребуется много терпения и усидчивости, чтобы аккуратно склеить их между собой.

Время пить чай

Старые чашки помогут создать очень интересный аксессуар в винтажном стиле. Главное – прочно приклеить их к картонной или фанерной основе.

Фоточасы

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