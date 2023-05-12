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Что происходит с человеком на высоте 7000 метров

Что происходит с человеком на высоте 7000 метров

Это критическая для человека высота, к которой организм не может приспособиться больше, чем на 2-3 дня. Физиологи называют это невозможностью полной акклиматизации. Чем выше от этой точки, тем меньше человек способен прожить.

Высотная болезнь


Что происходит с человеком на высоте 7000 метров

Это общее название для разных последствий недостатка кислорода на высоте. На уровне моря в воздухе почти 21 процент кислорода — это 100 процентов того, что требуется. При подъеме в горы из-за снижения давления на высоте 7000 метров уровень снабжения крови кислородом составляет 60% от необходимого — это критически низкий уровень. Из-за этого в организме человека происходит целый комплекс патологических реакций. Для целей оценки высотной болезни в международной классификации приняты такие градации высот: 1500–3500м – большая высота, 3500–5500м – очень большая высота, более 5500м – экстремальная высота. Итак, возвращаемся на заданную высоту 7000м.

«Дыхание загнанной собаки»


Что происходит с человеком на высоте 7000 метров

Это термин высотных физиологов, применяющийся к неизбежной патологии дыхания. Оно становится быстрым и тяжелым, с одышкой. Из-за одышки у альпиниста сохраняется лишь треть работоспособности, которой он обладал на уровне моря.

Из-за гипервентиляции в крови снижается уровень очень важного для работы внутренних органов углекислого газа.

Развивается дыхательный алкалоз – нарушение кислотно-щелочного баланса в сторону щелочи. Из-за этого ухудшается кровоток, возрастает нервно-мышечная возбудимость вплоть до судорог, наблюдается полная потеря аппетита, не говоря уже о головокружении.

Во сне человек страдает из-за так называемого периодического дыхания – известного всем апноэ, которое на высоте принимает особо острые формы. Из-за этого – бессонница, усугубляющая болезнь.

Психические отклонения


Что происходит с человеком на высоте 7000 метров

Очень часто на высоте альпинисты начинают вести себя странно: пытаются поймать такси, ищут автобусную остановку, разговаривают с воображаемым спутником. Один опытный альпинист-врач из-за частых восхождений в течение года страдал галлюцинацией: к нему приходили инопланетяне с длинными светлыми волосами ростом 230-240 см и беседовали с ним на разные темы.

Участник первого советского восхождения на Эверест Эдуард Смысловский во время спуска, когда у него закончился кислород, отказывался дальше идти и требовал оставить его в горах. Все это, по мнению врачей, симптомы гипоксической сосудисто-мозговой недостаточности.

Отек легких


Бывалые альпинисты советуют для акклиматизации делать легкие упражнения, стимулирующие кровоток в малом круге кровообращения. Дело в том, что застойные явления там – одна из важных патологий, способствующих отеку легких. Отек неизбежно начинает развиваться примерно на третий день на заданной высоте 7000 м. Говоря просто, отек легких — это когда кровяная жидкость из-за давления уходил из мелких сосудов и заливает легкие. Это самая частая причина смерти в горах – имеются ввиду патологические причины, а не падения, лавины и прочее.

Отек мозга


Происходит по той же причине – из-за накопления жидкости крови, уходящей из капилляров, в мозгу. В крайней стадии обезвоженные ткани мозжечка врезаются в ствол спинного мозга. Смерть.

Отек мозга развивается реже отека легких, проявляется более очевидно. На начальной стадии это головные боли, шум в голове, постоянная рвота, состояние, похожее на крайнее опьянение. Человек с трудом идет, не может связать слова и т.п.

Польза высоты


Что происходит с человеком на высоте 7000 метров

Конечно, человек стремится в горы не только для того, чтобы пострадать, а горцы долго живут не от горной болезни. Есть масса процессов в организме, которые улучшаются, причем кардинально, благодаря адаптации к экстремальным высотным условиям. Разрастается сеть мозговых, сердечных и легочных капилляров – они важны для снабжения внутренних органов полезными веществами из крови.

Увеличивается количество ферментов, ответственных за синтез медиаторов и гормонов, а в тканях растет количество рецепторов. Грубо говоря, человек становится сообразительнее и сильнее.

Растет выработка миоглобина – вещества, которое эффективнее гемоглобина доставляет кислород до труднодоступных мест в организме. Резко снижается количество патогенных веществ: холестерина и т.п. Резко снижается атерогенность крови, которая отражает склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

В итоге, по словам альпинистов, на многие месяцы после серьезного восхождения остается ощущение легкости и полета.

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