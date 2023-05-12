Что происходит с человеком на высоте 7000 метров

Это критическая для человека высота, к которой организм не может приспособиться больше, чем на 2-3 дня. Физиологи называют это невозможностью полной акклиматизации. Чем выше от этой точки, тем меньше человек способен прожить.
Высотная болезнь
Это общее название для разных последствий недостатка кислорода на высоте. На уровне моря в воздухе почти 21 процент кислорода — это 100 процентов того, что требуется. При подъеме в горы из-за снижения давления на высоте 7000 метров уровень снабжения крови кислородом составляет 60% от необходимого — это критически низкий уровень. Из-за этого в организме человека происходит целый комплекс патологических реакций. Для целей оценки высотной болезни в международной классификации приняты такие градации высот: 1500–3500м – большая высота, 3500–5500м – очень большая высота, более 5500м – экстремальная высота. Итак, возвращаемся на заданную высоту 7000м.
«Дыхание загнанной собаки»
Это термин высотных физиологов, применяющийся к неизбежной патологии дыхания. Оно становится быстрым и тяжелым, с одышкой. Из-за одышки у альпиниста сохраняется лишь треть работоспособности, которой он обладал на уровне моря.
Из-за гипервентиляции в крови снижается уровень очень важного для работы внутренних органов углекислого газа.
Развивается дыхательный алкалоз – нарушение кислотно-щелочного баланса в сторону щелочи. Из-за этого ухудшается кровоток, возрастает нервно-мышечная возбудимость вплоть до судорог, наблюдается полная потеря аппетита, не говоря уже о головокружении.
Во сне человек страдает из-за так называемого периодического дыхания – известного всем апноэ, которое на высоте принимает особо острые формы. Из-за этого – бессонница, усугубляющая болезнь.
Психические отклонения
Очень часто на высоте альпинисты начинают вести себя странно: пытаются поймать такси, ищут автобусную остановку, разговаривают с воображаемым спутником. Один опытный альпинист-врач из-за частых восхождений в течение года страдал галлюцинацией: к нему приходили инопланетяне с длинными светлыми волосами ростом 230-240 см и беседовали с ним на разные темы.
Участник первого советского восхождения на Эверест Эдуард Смысловский во время спуска, когда у него закончился кислород, отказывался дальше идти и требовал оставить его в горах. Все это, по мнению врачей, симптомы гипоксической сосудисто-мозговой недостаточности.
Отек легких
Бывалые альпинисты советуют для акклиматизации делать легкие упражнения, стимулирующие кровоток в малом круге кровообращения. Дело в том, что застойные явления там – одна из важных патологий, способствующих отеку легких. Отек неизбежно начинает развиваться примерно на третий день на заданной высоте 7000 м. Говоря просто, отек легких — это когда кровяная жидкость из-за давления уходил из мелких сосудов и заливает легкие. Это самая частая причина смерти в горах – имеются ввиду патологические причины, а не падения, лавины и прочее.
Отек мозга
Происходит по той же причине – из-за накопления жидкости крови, уходящей из капилляров, в мозгу. В крайней стадии обезвоженные ткани мозжечка врезаются в ствол спинного мозга. Смерть.
Отек мозга развивается реже отека легких, проявляется более очевидно. На начальной стадии это головные боли, шум в голове, постоянная рвота, состояние, похожее на крайнее опьянение. Человек с трудом идет, не может связать слова и т.п.
Польза высоты
Конечно, человек стремится в горы не только для того, чтобы пострадать, а горцы долго живут не от горной болезни. Есть масса процессов в организме, которые улучшаются, причем кардинально, благодаря адаптации к экстремальным высотным условиям. Разрастается сеть мозговых, сердечных и легочных капилляров – они важны для снабжения внутренних органов полезными веществами из крови.
Увеличивается количество ферментов, ответственных за синтез медиаторов и гормонов, а в тканях растет количество рецепторов. Грубо говоря, человек становится сообразительнее и сильнее.
Растет выработка миоглобина – вещества, которое эффективнее гемоглобина доставляет кислород до труднодоступных мест в организме. Резко снижается количество патогенных веществ: холестерина и т.п. Резко снижается атерогенность крови, которая отражает склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
В итоге, по словам альпинистов, на многие месяцы после серьезного восхождения остается ощущение легкости и полета.
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