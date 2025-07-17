Каковы были шансы на выживание римских легионеров в первой шеренге

Когда именно произошла первая война в истории человечества, сказать сложно. Однако, с уверенностью можно утверждать, что устраивать войны люди стали по мере перехода от присваивающего к производящему хозяйство, разделению труда, накоплению богатств и образованию первых государств. И во все времена война была ужасна.
Воюет строй, а не отдельный боец. |Фото: pinterest.com.
Не без помощи романтической культуры XIX века, а также современной культуры (в особенности кинематографа и компьютерных игр) у большинства обывателей сформировалось по большей части неправильное представление о том, как выглядели античные и средневековые сражения. Главная ошибка большинства людей – это сильная переоценка важности боевых качеств отдельного воина. Нет, не нужно думать, что личные качества бойца вообще не важны. Но их влияние ощущается только до определенного «среднего» уровня, когда речь заходит о таком коллективном мероприятии, как сражение, особенно с использованием преимущественно холодного оружия.
Реальное сражение выглядит совсем не так, как представляют себе художники. |Фото: kartinkin.net.
Что в античности, что в Средние века в сражении в первую очередь участвуют не отдельные бойцы, а построения. Принципиально нет никакой разницы что это: древнегреческая фаланга или позднереспубликанская римская когорта. Воюет не человек – воюет строй. Другими словами – коллектив.вооруженные большими щитами, имеют очень высокие шансы на выживание даже в первой линии. Безусловно, стоять сзади безопаснее. Но не нужно представлять себе древние сражения как дикую резню, где люди в первых шеренгах гибнут в первые же секунды столкновения. Хотя бы потому, что если бы в жизни было все так просто и быстро, то вторая шеренга очень быстро превращалась бы в первую. И что же тогда, она бы тоже стремительно гибла? Так, при беременности в 9 месяцев и взрослении в 16 лет демографии ни на одну античную войну бы не хватило. Больше всего на свете люди не любят умирать, а потому всю историю старались придумать, как сделать так, чтобы умирать как можно меньше, даже на войне.
Реальная эффективность доспехов буквально отсутствует в кино. |Фото: kartinkin.net.
В подавляющем большинстве случаев античные и средневековые армии несли чудовищные потери только в двух случаях. Первый: от «боевого поноса» на марше или в осаде. Второй: если по какой-то причине ваш строй был сломан и люди дрогнули. До тех пор, пока строй стоял нерушимым, большинство людей в нем имело очень высокие шансы на выживание. Даже если дела на поле боя шли плохо, но строй отступал в полном порядке, потери были минимальным. Ярким примером тому служат сражения раннего Нового времени, когда помимо рыцарской и рейтарской конницы, мушкетеров и пушек все еще очень активно применялись пикинеры. Например, испанские терции, славившиеся своей дисциплиной и выдержкой, неоднократно отступали, не ломая строя даже в ситуациях, когда все пошло совсем плохо. Итог был закономерен: большинство испанцев, двигавшихся в строю, выживало, в то время как бойцы из менее устойчивых подразделений, поддавшихся панике и побежавших, почти гарантированно становились легкой добычей для противника.
В плотном строю в шлеме и со щитом ты почти бессмертен. ¦Фото: ratobor.com.
Конечно же, ситуации бывают разные. Если вас окружат, то никакой стой, и дисциплина вас уже скорее всего не спасут. Однако, если мы говорим об античности и средних веках, то многие граждане упускают еще один важный момент: доспехи защищают. Благодаря кино в сознании граждан глубоко поселился еще один вредный стереотип: металлическая броня протыкается мечом или копьем также легко, как масло ножом. Это не так. Чего уж там, металлическая броня, даже греческий льняной линоторакс, зачастую не имевший у большинства бойцов ни деревянных, ни металлических вставок, давал какую-никакую, но защиту от колющих ударов копьем. Что уж говорить про римскую кольчугу и бронзовый легионерский шлем. Оба были весьма эффективны в деле защиты от холодного оружия. Поэтому качественное снаряжение и нерушимый строй – залог выживания. Даже в первой шеренге.
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