Лайфхаки, которые помогут справиться с любой сложной бытовой ситуацией

Вести домашнее хозяйство — ответственная и порой сложная миссия. Только опытные хозяюшки могут без труда назвать несколько способов, как вывести пятно от вина или фломастера.







Если вы пока не приблизились к этому идеалу, не стоит расстраиваться. Благодаря нашей подборке бытовых хитростей вы сможете научиться справляться с любой сложной бытовой ситуацией.



1. Как правильно почистить электронную варочную поверхность?

2. Организуем пространство во время готовки

3. Избавляемся от неприятного запаха в термосе

4. Собираем аромадиффузор самостоятельно

5. Аромасаше для шкафа с одеждой

6. Избавляемся от лишней влажности на кухне

7. Быстро готовим вкусный кофе

8. Чистим зарядные устройства подручными средствами

Возвращаем чистый блеск электронной варочной панелиСовременные кухни все чаще оборудованы электронными варочными панелями. Они красиво смотрятся в интерьере, но требуют тщательного ухода. На чёрной поверхности видны даже небольшие пятна, что заставляет хозяюшек использовать массу чистящих средств для уборки. В то время как вполне можно обойтись подручными средствами, которые наверняка найдутся на любой кухне.Для того чтобы вернуть чистоту вашей варочной поверхности, следует обильно посыпать ее содой, а сверху проложить бумажные полотенца. Отдельно следует смешать столовый уксус с водой и залить в пульверизатор. С его помощью распылить раствор по поверхности плиты. Через десять минут просто протрите поверхность бумажным полотенцем, которым ее покрывали. А после насухо вытрите чистой тряпкой. Чистота вашей варочной поверхности вас удивит. И никаких лишних затрат.Теперь мусорка всегда под рукойГотовка — неотъемлемая часть домашнего хозяйства. У каждой хозяюшки есть свои любимые и фирменные блюда. Однако часто во время готовки мы сталкиваемся с проблемой отсутствия под рукой мусорного ведра. Конечно, к нему можно подойти, но это отнимает время и добавляет лишних действий.Решить эту проблему очень просто. Приклейте на скотч любой пакет прямо к рабочей поверхности. Таким образом, при чистке овощей вы сразу сможете утилизировать очистки.Больше никаких посторонних запахов в термосеТермокружки и шейкеры стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы берём их в поездки и тренажёрный зал. Однако не стоит забывать о правильном уходе за такой посудой.Термос часто впитывает в себя запахи. Чтобы избавиться от них, просто залейте в него кипяток и добавьте немного зубной пасты. После чего закройте крышку и хорошенько взболтайте. Далее стоит ополоснуть термос, как обычно. Вы не только избавитесь от неприятного запаха, но и очистите его изнутри.Самодельный аромадиффузор поможет придать дому нужный ароматАроматизаторы для дома придают помещению уют. Однако стоят они совсем не бюджетно. К счастью, мы знаем, как своими силами собрать аромадиффузор.Вам потребуется пустая банка, которую следует наполнить героем или кондиционером для стирки. Далее в неё следует опустить деревянные палочки. Можно использовать те, что остались от покупного диффузора. Но подойдут и обычные деревянные шпажки. Такой самодельный диффузор подарит вашему дому аромат чистоты ничуть не хуже, чем тот, что продаётся в магазине.Аромасаше вполне можно сделать самостоятельноАромасаше позволяют придать одежде любимый аромат. Однако мы часто забываем их приобрести в нужном количестве. Не беда, ведь вы можете самостоятельно сделать такое саше.Все, что вам понадобится — чистые носки и соль для ванн с любимым ароматом. Наполните носок солью и завяжите. После чего поместите его на полку в шкаф. Теперь вам больше не нужно будет покупать специальные аромасаше, ведь вы всегда сможете сделать их сами.Сохраняем баланс влажностиСчитается, что главный враг всех хозяюшек на кухне — это влажность. Она способна навредить гарнитуру и поспособствовать появлению коррозии металла. Чтобы избежать лишней влаги в рабочей зоне кухни, следует соблюдать несколько правил.После готовки и мытья посуды всегда насухо простирайте все поверхности. Лучше всего делать это бумажными полотенцами, которые потом просто выкидываются. Но главное — не оставляйте влажную губку на раковине. Для того чтобы ее просушить, просто прикрепите ее к крану канцелярской резинкой. Таким образом, она быстро высохнет и не позволит влаге задерживаться на поверхности раковины.Завариваем молотый кофе. Без лишних крупинокКофе является любимым напитком многих людей. Но если вы ещё не обзавелись кофемашиной, это не означает, что вам следует отказываться от любимого напитка. Мы расскажем, как быстро приготовить ароматный кофе.Нам потребуется кипяток, молотый кофе и медицинская маска. Следует просто разместить маску сверху кружки и насыпать кофе. Далее заливаете его кипятком. Маску с кофейной массой можно выкинуть, а можно использовать для приготовления скраба. В любом случае вы получите ароматный напиток без мелких крупинок кофе.Зарядные устройства вновь станут белоснежнымиЗарядные устройства стали незаменимой частью нашей жизни. И, конечно же, они требуют особого ухода. Если вы не хотите покупать специализированные средства для чистки, вам поможет наш совет.Нанесите на ватный диск немного зубной пасты и протрите им провода. После чего острие пасту влажной салфеткой. Вы увидите, как за несколько минут ваши провода вновь станут белоснежными.