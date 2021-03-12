Кто раздевается перед камерами вместо голливудских звезд

В наше время никого не удивишь пикантной сценой или обнаженкой в блокбастере. Поклонники кинозвезд обсуждают их формы, порой не подозревая, что на самом деле видели голые тела не знаменитостей, а заменяющих их дублеров!
Роузи Мак (Эмилия Кларк)
Эмилия Кларк долго «ломалась» и гордо отвергала предложения раздеться на публику, поэтому в первых сезонах «Игры престолов» мы видим заменяющую ее в откровенных эпизодах Роузи Мак. Эта очаровательная испанка настолько пришлась по душе фанатам сериала, что теперь может похвалиться собственными поклонниками….
И тут Эмилия Кларк решилась: по ее собственным заявлениям, в четвертой серии шестого сезона мы видим «обнаженку» уже в ее личном исполнении, без помощи дублеров.
Лора Грэйди (Хелена Бонэм Картер)
Знаменитый «Бойцовский клуб» – тоже пример отменного дубляжа в постельных сценах. Хелена Бонэм Картер в числе других скромниц прибегла к услугам признанной мастерицы в этом вопросе – Лоры Грэйди. И видимо, не зря: дублерша даже призналась в интервью одному из журналов, что сексуальный эпизод в этой ленте стал самым тяжелым для исполнения за всю ее кинокарьеру!
Моника Крус (Пенелопа Крус)
Пенелопа Крус тоже прибегла к помощи дубляжа в эротических сценах – но не по личной прихоти, а по той простой причине, что к моменту съемок четвертой части «Пиратов Карибского моря» была «в интересном положении». Зато ей не пришлось долго искать замену: на помощь пришла младшая сестра актрисы Моника. Поскольку они сильно похожи, ни у кого не возникло ни малейших подозрений по этому поводу!
Джули Стрэйн (Джина Дэвис)
Не меньше, пожалуй, повезло с дублершей Джине Дэвис. На съемках фильма «Тельма и Луиза» ее заменяла харизматичная модель Джули Стрэйн. Вот ее-то обнаженное тело и впечатлило значительную часть мужской киноаудитории – забыть великолепные формы актрисы, которая может похвастаться 185 сантиметрами роста, и правда нелегко!
Шерил Фернандес-Версини (Амель Берраба)
А вот марокканку Амель Берраба «подвела» скромность несколько иного рода: она отказалась появиться перед камерами обнаженной по той причине ,что ее тело будто бы недостаточно идеально для таких съемок. На выручку актрисе пришлось приходить фотомодели и поп-певице Шерил Фернандес-Версини. Результат мы видим в ленте «Пластик»: дублерше удалось, кстати, произвести потрясающее впечатление на зрителей…
Кэтрин Белл (Изабелла Росселлини)
А вот для Кэтрин Белл роль дублерши стала своего рода «входным билетом» в мир кино. Ее великолепная фигура позволила ей сняться в откровенных эпизодах ленты «Смерть ей к лицу» вместо Изабеллы Росселини. А затем пришли уже и более серьезные роли, принесшие Кэтрин заслуженное признание зрителей…
Шелли Мишель (Джулия Робертс)
Возможно, вы удивитесь, но сыгравшая проститутку в знаменитой «Красотке» Джулия Робертс – еще та скромница! Поэтому во всех моментах, когда мы любуемся роскошным телом героини на экране – все комплименты следует отнести на счет дублерши – танцовщицы Шелли Мишель. Согласитесь, эта красивая романтическая кинокартина обязана ей очень и очень многим?
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