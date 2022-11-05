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Самый красивый паук обитает в Австралии

Доктор Юрген Отто, изучающий паукообразных на западе Австралии, добился неслыханного научного результата: за июль и август, проведенные в полевых экспедициях, он открыл пять новых видов паукообразных! В том числе – паука, получившего название Jotus auripes, который, по мнению всех, видевших его, вполне достоин звания самого красивого паука на планете.

Самый красивый паук обитает в Австралии

Самый красивый паук обитает в Австралии

Исследуя паукообразных на западе Австралии, исследователь Юрген Отто обнаружил пять новых видов, принадлежащих к роду так называемых «пауков-прыгунов», или танцующих пауков, чьи самцы очень ярко раскрашены для привлечения внимания самок.

Самый красивый паук обитает в Австралии

Впервые новую разновидность пауков, которую он назвал «пауками-павлинами», доктор Отто увидел примерно девять лет назад. «Я сфотографировал их, а когда приехал домой и рассмотрел снимки, был просто поражен! – рассказывает ученый. – Они просто потрясающие! Сегодня в интернете можно увидеть множество их фотографий, но они все еще поражают людей своей красотой».

Самый красивый паук обитает в Австралии

Вид, открытый доктором Юргеном Отто 22 июля, оказался самым красивым. У паука Jotus auripes в передней части туловища имеются блестящие щетинистые выступы, создающие голографический узор, а на задней части туловища – ярко-оранжевые геометрические пятна.



Самый красивый паук обитает в Австралии

В общей сложности, по подсчетам доктора Отто, в Австралии сегодня насчитывается более 60 известных видов австралийских пауков-павлинов, 39 из которых были открыты и получили названия силами доктора Отто и его коллеги по исследованиям Дэвида Хилла.

Самый красивый паук обитает в Австралии

«Практически у всех видов пауков-павлинов самцы очень ярко окрашены, – говорит доктор Отто. – Таким образом они привлекают самок. При этом у каждого вида узор свой, так что их легко отличить друг от друга».

Самый красивый паук обитает в Австралии

Пауки-павлины – это разновидность пауков-прыгунов, которые живут преимущественно на земле, в кустарниках австралийского буша.

Самый красивый паук обитает в Австралии

Заметив самку, паук-павлин начинает поочередно поднимать ноги и демонстрировать брюшко в медленном подобии ритуального танца.

Самый красивый паук обитает в Австралии

Самка тщательно наблюдает за танцем, чтобы убедиться, что он здоров и принадлежит к одному с ней виду.

Самый красивый паук обитает в Австралии

Помимо красавца-паука Jotus auripes, за это лето Отто обнаружил еще четыре вида австралийских пауков-павлинов.

Самый красивый паук обитает в Австралии

«Каждый вид пауков-павлинов становится для нас большим сюрпризом, – говорит Юрген Отто. – Их так много и они такие разные, что заранее никогда не знаешь, какую расцветку увидишь на брюшке, когда он начнет свой ритуальный танец!»

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