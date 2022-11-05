Самый красивый паук обитает в Австралии

Доктор Юрген Отто, изучающий паукообразных на западе Австралии, добился неслыханного научного результата: за июль и август, проведенные в полевых экспедициях, он открыл пять новых видов паукообразных! В том числе – паука, получившего название Jotus auripes, который, по мнению всех, видевших его, вполне достоин звания самого красивого паука на планете.











Исследуя паукообразных на западе Австралии, исследователь Юрген Отто обнаружил пять новых видов, принадлежащих к роду так называемых «пауков-прыгунов», или танцующих пауков, чьи самцы очень ярко раскрашены для привлечения внимания самок.







Впервые новую разновидность пауков, которую он назвал «пауками-павлинами», доктор Отто увидел примерно девять лет назад. «Я сфотографировал их, а когда приехал домой и рассмотрел снимки, был просто поражен! – рассказывает ученый. – Они просто потрясающие! Сегодня в интернете можно увидеть множество их фотографий, но они все еще поражают людей своей красотой».







Вид, открытый доктором Юргеном Отто 22 июля, оказался самым красивым. У паука Jotus auripes в передней части туловища имеются блестящие щетинистые выступы, создающие голографический узор, а на задней части туловища – ярко-оранжевые геометрические пятна.

В общей сложности, по подсчетам доктора Отто, в Австралии сегодня насчитывается более 60 известных видов австралийских пауков-павлинов, 39 из которых были открыты и получили названия силами доктора Отто и его коллеги по исследованиям Дэвида Хилла.«Практически у всех видов пауков-павлинов самцы очень ярко окрашены, – говорит доктор Отто. – Таким образом они привлекают самок. При этом у каждого вида узор свой, так что их легко отличить друг от друга».Пауки-павлины – это разновидность пауков-прыгунов, которые живут преимущественно на земле , в кустарниках австралийского буша.Заметив самку, паук-павлин начинает поочередно поднимать ноги и демонстрировать брюшко в медленном подобии ритуального танца.Самка тщательно наблюдает за танцем, чтобы убедиться, что он здоров и принадлежит к одному с ней виду.Помимо красавца-паука Jotus auripes, за это лето Отто обнаружил еще четыре вида австралийских пауков-павлинов.«Каждый вид пауков-павлинов становится для нас большим сюрпризом, – говорит Юрген Отто. – Их так много и они такие разные, что заранее никогда не знаешь, какую расцветку увидишь на брюшке , когда он начнет свой ритуальный танец!»Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)