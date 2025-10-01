5 вредных привычек, из-за которых не получается придерживаться минимализма в интерьере

Минимализм - это не только про стиль интерьера, но и про образ жизни
Многим людям нравится стиль минимализм. Однако сделать ремонт и оставить максимум свободного пространства - недостаточно. Важно поддерживать минималистичную обстановку, иначе вы рискуете захламить квартиру. Плюс придется изменить некоторые привычки и образ жизни.
1. Отказаться от спонтанных покупок
Составьте список необходимых вещей и продумайте, какими они должны быть / Фото: timedia.tierient.com
Спонтанность - злейший враг минимализма. Относится это не только к мебели, декору, текстилю, но и к мелким деталям вроде дозатора для жидкого мыла или коврика у входной двери. Ведь предметы, которые казались подходящими в магазине, дома могут стать источниками визуального шума. Чтобы избежать ненужных приобретений, составьте список необходимых вещей и продумайте, какими они должны быть вплоть до материала, цвета и размера. Когда в следующий раз вы окажетесь в магазине, будет проще сориентироваться в покупках и решить, стоит ли покупать желтую вазу (которой нет в списке) или лучше взять более подходящий декор.
2. Перестать хранить ненужные вещи
Чтобы не захламлять квартиру, важно продумать вместительную систему хранения / Фото: remontbp.com
Минимализм - это не только про стиль интерьера, но и про образ жизни. Чтобы не захламлять квартиру, важно продумать вместительную систему хранения. Однако держать там стоит только вещи, которыми вы реально пользуетесь. Чем больше копить ненужный хлам, тем меньше места у вас останется для нужных предметов.
3. «Генералить» раз в неделю, а не каждый день
30 минут будет вполне достаточно, чтобы навести порядок, а потом наслаждаться чистой квартирой / Фото: cleaning.spb.ru
Когда мы приходим с работы, хочется поскорее лечь и отдохнуть, а не готовить, убирать, выгуливать питомца и т.д. Поэтому многие хозяйки переносят уборку на выходные, чтобы одним махом очистить квартиру и стереть все напоминания о прошедшей неделе. Отличный план, вот только не для минималистичного интерьера. Разбросанные вещи и неухоженный вид портят любое пространство. Старайтесь делать уборку каждый день, но понемногу. Как минимум, возвращайте все предметы на свои места и скрывайте весь визуальный «хлам» в шкафах, ящиках, бельевой корзине. 30 минут будет вполне достаточно, чтобы навести порядок, да и вам станет гораздо приятнее находиться в чистой квартире. Плюс на выходных не придется «генералить» - хватит стандартной уборки.
4. Не оставлять нужные вещи «под рукой»
Лишние предметы визуально захламляют пространство, поэтому важно предусмотреть скрытое хранение / Фото: images.ru.prom.st
Желание, чтобы все было «под рукой», возможно, и практичное, только несовместимое с минимализмом. Ведь мы так любим оставить на прикроватной тумбочке любимые книги, журналы, уходовые средства или мелкие аксессуары. Хранить специи на столешнице, чтобы каждый раз не доставать их во время готовки. Или положить на кресло теплую кофту, ведь вдруг станет холодно. Лишние предметы на открытых поверхностях визуально захламляют пространство. Именно поэтому важно предусмотреть доступное скрытое хранение. Например, выбрать кресло и тумбочку с ящиками, чтобы убирать вещи туда. А на кухню приобрести удобный держатель для специй.
5. Отказаться от временных решений
Определитесь с цветовой гаммой вашего дома и даже бытовые мелочи подбирайте соответствующих оттенков / Фото: motostar.pp.ua
Недаром говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное. Зачастую нам срочно нужно купить какой-то предмет, но то денег не хватает, то времени. Поэтому мы берем первую попавшуюся вещь с мыслью о том, что заменим ее на более подходящую при первом удобном случае. Только такой случай вряд ли наступает. А потом на серо-белой минималистичной кухне появляется красная разделочная доска, в гостиную переезжает диван-раскладушка для гостей, а ванную прикрывает шторка цвета «вырви глаз». Что делать? Определитесь с цветовой гаммой вашего дома и даже бытовые мелочи старайтесь подбирать соответствующих оттенков. Каждый элемент будет выглядеть гармоничным и дополнять пространство. Плюс лучше немного подкопить денег, чем совершать необдуманную трату, а затем покупать еще раз то же самое.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии