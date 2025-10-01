5 вредных привычек, из-за которых не получается придерживаться минимализма в интерьере

Минимализм - это не только про стиль интерьера, но и про образ жизни

1. Отказаться от спонтанных покупок

Составьте список необходимых вещей и продумайте, какими они должны быть / Фото: timedia.tierient.com

2. Перестать хранить ненужные вещи

Чтобы не захламлять квартиру, важно продумать вместительную систему хранения / Фото: remontbp.com

3. «Генералить» раз в неделю, а не каждый день

30 минут будет вполне достаточно, чтобы навести порядок, а потом наслаждаться чистой квартирой / Фото: cleaning.spb.ru

4. Не оставлять нужные вещи «под рукой»

Лишние предметы визуально захламляют пространство, поэтому важно предусмотреть скрытое хранение / Фото: images.ru.prom.st

5. Отказаться от временных решений

Определитесь с цветовой гаммой вашего дома и даже бытовые мелочи подбирайте соответствующих оттенков / Фото: motostar.pp.ua