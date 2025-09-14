С нами не соску...
10 людей, которые не сразу стали успешными

10 людей, которые не сразу стали успешными

Не расстраивайтесь, если не можете найти свое дело. Успех не приходит моментально

Многие люди в районе 30 лет критически осматривают свою жизнь и понимают, что еще не успели сделать ничего толкового. И в голове появляется назойливая мысль, что время ушло, и теперь остается смириться с положением дел.

Мы собрали истории десяти людей, которые доказывают, что начинать новое никогда не поздно, и успех придет, только чуть позже.

Рэй Крок, основатель McDonald’s


До 52 лет продавал бумажные стаканчики

10 людей, которые не сразу стали успешными

«В 1954 году мне было 52 года. У меня был диабет и артрит. Мне вырезали желчный пузырь и большую часть щитовидной железы. Но я верил в будущее», — так вспоминал Рэй Крок судьбоносный момент, когда он познакомился с братьями Макдональдами.


В дополнение к многочисленным болезням, он был глуховат и небогат. Крок был известным бизнесменом, но все его предприятия регулярно терпели крах. Когда в 1954 году ему потребовалось 15 тысяч наличными, чтобы выкупить лицензию на распространение «Макдональдса», ни один банк не дал ему кредита. Пришлось заложить дом и страховку, после этого он прожил еще 30 лет и заработал 600 миллионов.

Харланд Дэвид Сандерс (Полковник Сандерс), KFC


В 40 лет придумал готовить жареную курицу для посетителей его заправки

10 людей, которые не сразу стали успешными

Интересна судьба основателя сети ресторанов быстрого питания: он рано потерял отца, мама много работала, а он с малых лет отвечал за еду в доме. К тому же, рано начал работать (уже в 10 лет), перепробовал много специальностей, а в 12 он ушел из дома, т.к. не сложились отношения с отчимом. Можно сказать, полковник Сандерс — воплощение американской мечты.

«Я считаю, что жареный цыпленок — это Блюдо-Символ Американского Гостеприимства. Именно так — с больших букв. И мне не важно, кто сидит за твоим столом — король, большая шишка или простой человек. Раз к тебе пришел гость, твое дело накормить его хорошо», — так говорит Харланд Сандерс.

Джоан Роулинг, автор «Гарри Поттера»


До 31 года была матерью-одиночкой на пособии

10 людей, которые не сразу стали успешными

Идея романа появилась у нее в 1990 году, за следующие семь лет она лишилась работы и развелась с мужем, и жила в бедности, пока не опубликовала первый роман серии в 1997 году.
Теперь она самый продающийся автор в Великобритании, и за пять лет прошла путь от жизни в бедности до статуса мультимиллионера.

Амансио Ортега, владелец Zara


До 37 лет работал помощником в магазине

10 людей, которые не сразу стали успешными

Из-за бедности семьи Амансио не смог закончить даже среднюю школу и с 13 лет начал работать посыльным в магазине рубашек. Когда ему было 37 лет, Амансио открыл свою трикотажную фабрику.
Поначалу он вместе с женой Росалией шил халаты, ночные рубашки и женское бельё в гостиной собственного дома. Однажды клиент отменил заказ на крупную партию белья, и, чтобы спасти бизнес, супруги решили продавать белье самостоятельно. Так у них в 1975 году появился магазинчик Zorba, Амансио тогда было 40 лет. А в 2012 году агентство Bloomberg признало Ортегу богатейшим человеком в Европе — его холдинг владеет текстильными брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Zara Home, Stradivarius.

Харрисон Форд, актер и продюсер


До 30 лет был плотником

10 людей, которые не сразу стали успешными

В 1968 году Харрисон Форд снялся в фильме «Забриски-пойнт», но все сцены с его участием вырезали. После этого он решил оставить актерскую карьеру и стал плотником, пока его случайно не встретил Джордж Лукас и пригласил на съемки фильма «Американские граффити». Харрисону Форду на тот момент было 30 лет.

Мэри Кэй Эш, основательница Mary Kay


До 45 лет работала торговым агентом

10 людей, которые не сразу стали успешными

Мэри Кэй в течение 25 лет работала торговым агентом, так и не получив продвижения по службе. Ей было 45 лет, когда она решила уволиться и написать книгу о женщинах и бизнесе. В процессе написания книга превратилась в бизнес-план ее идеальной компании, и решено было продавать товары по уходу за кожей. В 1963 году Мэри Кэй со своим мужем основала компанию Mary Kay Cosmetics со стартовым капиталом $5000.

«Я хотела создать компанию, которая предоставила бы возможность для женщины — для каждой женщины, имеющей семью и воспитывающей детей, — самой распоряжаться своей карьерой», — говорит Мэри.

Генри Форд, создатель Ford Motor Company


Свою компанию основал только в 40 лет

10 людей, которые не сразу стали успешными

Родился в семье эмигрантов из Ирландии, в юности убежал из дома и уехал работать в Детройт. До 36 лет был инженером-механиком в компании Эдисона. Первый автомобиль сконструировал в 30 лет, свою собственную компанию основал только спустя десять лет.
Наибольший успех пришел к компании с выпуском модели Ford T в 1908 году, Генри Форду на тот момент было 45 лет.

Урсула Бернс, генеральный директор Xerox


До 32 лет занимала в компании Xerox младшие должности

10 людей, которые не сразу стали успешными

Урсула родилась в неблагополучном районе Манхэттена — Нижнем Ист-Сайде и провела детство в «домах Баруха» — домах для малоимущих. Она получила образование и в 1980 году пришла на стажировку в компанию Xerox. А в 2009 году Урсула стала генеральным директором компании и первой чернокожей женщиной, возглавившей американскую корпорацию.

Шелдон Адельсон, основатель Las Vegas Sands


До 30 лет продавал шампуни и жидкости для стекол

10 людей, которые не сразу стали успешными

Бросил школу в 12 лет и чем только не занимался: продавал газеты, продавал мыло, шампунь и салфетки в гостиницы, учредил с братом Ленни фирму De-Ice-It по продаже спреев с автомобильным дефростером, работал ипотечным брокером. Даже у родного отца голова шла кругом от спектра деловых интересов подающего надежды юноши: «Шелдон, — говаривал старый бостонский таксист, — ты как конский навоз — ты повсюду!».
Сначала он создал компьютерную выставку в Лас-Вегасе, а в 1988 году учредил корпорацию Las Vegas Sands — крупнейшее в мире казино. На тот момент ему было 55 лет.

Маной Бхаргава, создатель энергетика 5-Hour Energy


До 30 лет был монахом в горном монастыре в Индии

10 людей, которые не сразу стали успешными

А после приехал в США и стал бизнесменом — основал компанию, которая производит энергетики 5-Hour Energy. С его именем связан крупный скандал из-за вредного действия напитков, но история не о том. Просто представьте, как ему удалось перенести свою жизнь в другое измерение, из отшельника превратившись в миллиардера.

Андреа Бочелли, певец


До 33 лет играл на фортепиано в барах

10 людей, которые не сразу стали успешными

В 12 лет полностью ослеп, всю жизнь мечтал стать оперным певцом. Для этого он уехал в Турин, где занимался вокалом со знаменитым тенором, по вечерам зарабатывая деньги на уроки игрой на фортепиано в различных группах.

В 1992 году Андреа успешно проходит прослушивание у итальянской рок-звезды Дзуккеро. После этого демозапись песни попадает Лучано Паваротти и карьера Андреа идет в гору. Теперь он известный исполнитель и популяризатор оперной музыки.

Энг Ли, режиссер


До 36 лет был безработным

10 людей, которые не сразу стали успешными

Изучал кинопроизводство в США и снял пару успешных студенческих фильмов. Но дальше этого дело не пошло, и шесть лет он был безработным. Только в 1990 году (а Ли уже было 36 лет) его сценарии победили в конкурсе, после чего началась его режиссерская карьера. Теперь Энг Ли знаменит на весь мир, и вы наверняка видели его фильмы: «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Халк», «Горбатая гора» и «Жизнь Пи».

Поэтому наш вам совет: не отчаивайтесь и продолжайте искать. И помните слова Дж. Р. Р. Толкиена: «Не все, кто блуждает — потерялись».

