10 людей, которые не сразу стали успешными

Не расстраивайтесь, если не можете найти свое дело. Успех не приходит моментально
Многие люди в районе 30 лет критически осматривают свою жизнь и понимают, что еще не успели сделать ничего толкового. И в голове появляется назойливая мысль, что время ушло, и теперь остается смириться с положением дел.
Мы собрали истории десяти людей, которые доказывают, что начинать новое никогда не поздно, и успех придет, только чуть позже.
Рэй Крок, основатель McDonald’s
До 52 лет продавал бумажные стаканчики
«В 1954 году мне было 52 года. У меня был диабет и артрит. Мне вырезали желчный пузырь и большую часть щитовидной железы. Но я верил в будущее», — так вспоминал Рэй Крок судьбоносный момент, когда он познакомился с братьями Макдональдами.
В дополнение к многочисленным болезням, он был глуховат и небогат. Крок был известным бизнесменом, но все его предприятия регулярно терпели крах. Когда в 1954 году ему потребовалось 15 тысяч наличными, чтобы выкупить лицензию на распространение «Макдональдса», ни один банк не дал ему кредита. Пришлось заложить дом и страховку, после этого он прожил еще 30 лет и заработал 600 миллионов.
Харланд Дэвид Сандерс (Полковник Сандерс), KFC
В 40 лет придумал готовить жареную курицу для посетителей его заправки
Интересна судьба основателя сети ресторанов быстрого питания: он рано потерял отца, мама много работала, а он с малых лет отвечал за еду в доме. К тому же, рано начал работать (уже в 10 лет), перепробовал много специальностей, а в 12 он ушел из дома, т.к. не сложились отношения с отчимом. Можно сказать, полковник Сандерс — воплощение американской мечты.
«Я считаю, что жареный цыпленок — это Блюдо-Символ Американского Гостеприимства. Именно так — с больших букв. И мне не важно, кто сидит за твоим столом — король, большая шишка или простой человек. Раз к тебе пришел гость, твое дело накормить его хорошо», — так говорит Харланд Сандерс.
Джоан Роулинг, автор «Гарри Поттера»
До 31 года была матерью-одиночкой на пособии
Идея романа появилась у нее в 1990 году, за следующие семь лет она лишилась работы и развелась с мужем, и жила в бедности, пока не опубликовала первый роман серии в 1997 году.
Амансио Ортега, владелец Zara
До 37 лет работал помощником в магазине
Из-за бедности семьи Амансио не смог закончить даже среднюю школу и с 13 лет начал работать посыльным в магазине рубашек. Когда ему было 37 лет, Амансио открыл свою трикотажную фабрику.
Поначалу он вместе с женой Росалией шил халаты, ночные рубашки и женское бельё в гостиной собственного дома. Однажды клиент отменил заказ на крупную партию белья, и, чтобы спасти бизнес, супруги решили продавать белье самостоятельно. Так у них в 1975 году появился магазинчик Zorba, Амансио тогда было 40 лет. А в 2012 году агентство Bloomberg признало Ортегу богатейшим человеком в Европе — его холдинг владеет текстильными брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Zara Home, Stradivarius.
Харрисон Форд, актер и продюсер
До 30 лет был плотником
В 1968 году Харрисон Форд снялся в фильме «Забриски-пойнт», но все сцены с его участием вырезали. После этого он решил оставить актерскую карьеру и стал плотником, пока его случайно не встретил Джордж Лукас и пригласил на съемки фильма «Американские граффити». Харрисону Форду на тот момент было 30 лет.
Мэри Кэй Эш, основательница Mary Kay
До 45 лет работала торговым агентом
Мэри Кэй в течение 25 лет работала торговым агентом, так и не получив продвижения по службе. Ей было 45 лет, когда она решила уволиться и написать книгу о женщинах и бизнесе. В процессе написания книга превратилась в бизнес-план ее идеальной компании, и решено было продавать товары по уходу за кожей. В 1963 году Мэри Кэй со своим мужем основала компанию Mary Kay Cosmetics со стартовым капиталом $5000.
«Я хотела создать компанию, которая предоставила бы возможность для женщины — для каждой женщины, имеющей семью и воспитывающей детей, — самой распоряжаться своей карьерой», — говорит Мэри.
Генри Форд, создатель Ford Motor Company
Свою компанию основал только в 40 лет
Родился в семье эмигрантов из Ирландии, в юности убежал из дома и уехал работать в Детройт. До 36 лет был инженером-механиком в компании Эдисона. Первый автомобиль сконструировал в 30 лет, свою собственную компанию основал только спустя десять лет.
Наибольший успех пришел к компании с выпуском модели Ford T в 1908 году, Генри Форду на тот момент было 45 лет.
Урсула Бернс, генеральный директор Xerox
До 32 лет занимала в компании Xerox младшие должности
Урсула родилась в неблагополучном районе Манхэттена — Нижнем Ист-Сайде и провела детство в «домах Баруха» — домах для малоимущих. Она получила образование и в 1980 году пришла на стажировку в компанию Xerox. А в 2009 году Урсула стала генеральным директором компании и первой чернокожей женщиной, возглавившей американскую корпорацию.
Шелдон Адельсон, основатель Las Vegas Sands
До 30 лет продавал шампуни и жидкости для стекол
Бросил школу в 12 лет и чем только не занимался: продавал газеты, продавал мыло, шампунь и салфетки в гостиницы, учредил с братом Ленни фирму De-Ice-It по продаже спреев с автомобильным дефростером, работал ипотечным брокером. Даже у родного отца голова шла кругом от спектра деловых интересов подающего надежды юноши: «Шелдон, — говаривал старый бостонский таксист, — ты как конский навоз — ты повсюду!».
Сначала он создал компьютерную выставку в Лас-Вегасе, а в 1988 году учредил корпорацию Las Vegas Sands — крупнейшее в мире казино. На тот момент ему было 55 лет.
Маной Бхаргава, создатель энергетика 5-Hour Energy
До 30 лет был монахом в горном монастыре в Индии
А после приехал в США и стал бизнесменом — основал компанию, которая производит энергетики 5-Hour Energy. С его именем связан крупный скандал из-за вредного действия напитков, но история не о том. Просто представьте, как ему удалось перенести свою жизнь в другое измерение, из отшельника превратившись в миллиардера.
Андреа Бочелли, певец
До 33 лет играл на фортепиано в барах
В 12 лет полностью ослеп, всю жизнь мечтал стать оперным певцом. Для этого он уехал в Турин, где занимался вокалом со знаменитым тенором, по вечерам зарабатывая деньги на уроки игрой на фортепиано в различных группах.
В 1992 году Андреа успешно проходит прослушивание у итальянской рок-звезды Дзуккеро. После этого демозапись песни попадает Лучано Паваротти и карьера Андреа идет в гору. Теперь он известный исполнитель и популяризатор оперной музыки.
Энг Ли, режиссер
До 36 лет был безработным
Изучал кинопроизводство в США и снял пару успешных студенческих фильмов. Но дальше этого дело не пошло, и шесть лет он был безработным. Только в 1990 году (а Ли уже было 36 лет) его сценарии победили в конкурсе, после чего началась его режиссерская карьера. Теперь Энг Ли знаменит на весь мир, и вы наверняка видели его фильмы: «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Халк», «Горбатая гора» и «Жизнь Пи».
Поэтому наш вам совет: не отчаивайтесь и продолжайте искать. И помните слова Дж. Р. Р. Толкиена: «Не все, кто блуждает — потерялись».
