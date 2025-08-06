Домик, построенный студентом из хлама, стал началом его творческих изысканий

Студента, у которого нет денег, но есть заветная мечта, во что бы то ни стало получить образование, ничего остановить не может. Чтобы избежать арендной платы, Джейкоб Витцлинг, например, решился на строительство лесной хижины, благо, что нашелся сговорчивый владелец участка, разрешивший ему реализовать безумную идею., потративший всего лишь 800 долларов на строительство хижины из вторсырья, на этом не остановился, когда закончилась учеба, он продолжил эксперименты. Сейчас учитель начальных классов создал просто сказочную коллекцию сказочных домиков и о его проекте Cabinland знает уже весь мир.
1. Лесная хижина из вторсырья, на строительство которой ушло всего 800 долларов
Чтобы сэкономить на аренде квартиры, увлеченный студент построил собственный домик из различного хлама (Олимпия, США). | Фото: antiquearchaeology.com.
Для студента Государственного колледжа Эвергрин в Олимпии (штат Вашингтон), который старался сэкономить на арендной плате не в ущерб учебе, строительство собственного скромного убежища было заветной мечтой. Точнее сказать, фантазировать по поводу сказочного домика, который он построит самостоятельно, неугомонный Джейкоб Витцлинг начал еще с детства. Оказавшись в большом городе с мизерным бюджетом, он решил, что время настало, поэтому и начал подыскивать участок в пригороде, владелец которого был не против приютить экспериментатора.
Лесной домик из старых досок и оконных рам студент построил самостоятельно и всего за 800 долларов (Олимпия, США).
Заинтересованный землевладелец нашелся, он потом даже остался доволен жильцом, который не только навел порядок на участке, он бережно следил за ним на протяжении всего периода учебы.скромный приют за чертой города требовались материалы, инструменты, элементарная мебель и спальное место.
Нехитрая обстановка лесного домика, где Джейкоб прожил целых три года. | Фото: © Living Big In A Tiny House (Олимпия, США).
Мало того, что в домике не было ни света, ни воды, так еще и через ручей приходилось добираться с помощью подвесной конструкции. | Фото: © Living Big In A Tiny House (Олимпия, США).
Главным достижением студента стало то, что лесной домик был построен полностью из переработанных или выброшенных материалов, даже гвозди и саморезы были собраны на свалках или местах демонтажа старых зданий. Джейкоб сравнивал себя с вороной (и до сих пор это делает), которая всегда охотится за блестящими диковинками и тащит в свое гнездо. Именно благодаря умению увидеть среди хлама или ненужный/выброшенных вещей то, что может стать прекрасной альтернативой дорогостоящим строительным материалам, а также завидной целеустремленности он смог завершить свой первый проект за сущие копейки.
Спальня находится на втором этаже, где возникает ощущение, что живешь в домике на дереве (Олимпия, США).
Несмотря на все сложности у энтузиаста получился довольно примечательный двухэтажный домик общей площадью 16 кв. м и это без электроинструмента и особых навыков строителя. На первом этаже была организована комната, где молодой человек мог оставить верхнюю одежду и обувь, покушать то, что принес с собой (очень редко готовил на костре на улице), в дневное время что-то почитать или сделать. А вот вечером приходилось пользоваться свечами или фонариком, ведь ни электричества, ни воды в лесной хижине не было. Все «удобства» были на улице, где он выкопал яму и собрал небольшую кабину туалета, а вот умыться или искупаться Джейкоб мог только в ручье, находящемся неподалеку. Если в теплую пору подобные условия для водных процедур придавали бодрости, но зимой создавали проблемы, поэтому он изыскивал возможности принять душ в спортзале колледжа или бассейне.
Обилие окон сделало скромный домик более светлым и уютным (Олимпия, США).
Если говорить о том, как студент обустроил свою спальню, то более спартанских условий и придумать сложно, поскольку вместо кровати он использовал матрас, одеяло и несколько подушек, уложенных на полу второго этажа. В это сложно поверить, но молодой человек прожил в этой хижине целых три года, пока не закончил учебу и не продолжил начатое дело в свободное от работы время. Несмотря на сложности, он до сих пор с теплом вспоминает простую жизнь в уединенном уголке леса, отлично просматриваемый с больших окон, которые он предусмотрительно установил на каждом этаже и даже на крыше. Именно они давали ощущение взрослой версии детского домика на дереве, воплощая в себе чувство приключений и игривости, пробуждая призвание на всю жизнь, которое привело к поистине впечатляющим творениям.
3. Домик, построенный после окончания учебы
Очаровательный домик Джейкоб Витцлинг также построил из вторсырья и без электроинструментов.
В этом лесном домике тепло и уютно.
Джейкоб Витцлинг – сын талантливого архитектора, знающего толк в строительстве и плотницком деле пошел по стопам отца несмотря на то, что получил образование учителя начальных классов. После окончания колледжа, покинув свою первую хижину, построенную самостоятельно и с нуля, он принялся за строительство нового домика в лесу. На этот раз на творческие изыскания его вдохновил полуразрушенный склад, демонтированную древесину которого собирались попросту выбросить. Эта лесная избушка имеет крестообразное основание площадью чуть более 18 «квадратов» и чердачное помещение 8 квадратных метров.
Спальня на чердаке – идеальное место для уединения парочки влюбленных. | Фото: teenyabode.com.
Эту структуру энтузиаст своего дела также построил без использования электроинструментов и привлечения специалистов. На этот раз домик получился более комфортным и теплым за счет создания «зеленой» крыши, которую он сделал из жесткого, водонепроницаемого материала, покрытого проволочной сеткой. В ее ячейки Джейкоб набил мох, собранный на участке, что помогло создать особо сказочный вид, учитывая живописное окружение дикого леса.
3. «Бриллиантовая избушка» прямиком из сказки
«Бриллиантовая мечта» Джейкоба Витцлинга и Сары Андервуд в лесах у северо-западного побережья Тихого океана (США). | Фото: realestate.com.au.
Все строительные и плотницкие работы увлеченный учитель начальных классов делает самостоятельно (Diamond Cabin, США).
Джейкоб Витцлинг (Jacob Witzling) и его подруга и единомышленница Сара Андервуд (Sara Underwood, модель) вот уже несколько лет увлечены проектированием и строительством невероятной коллекции лесных избушек, которые можно увидеть на северо-западном побережье Тихого океана. Недавно пара представила одно из своих волшебных творений – «Бриллиантовую избушку», при создании которой креативные создатели черпали вдохновение из геометрии и сказок. При этом ее строительство велось в неизменной манере – с использованием вторсырья, переработанных материалов и компонентов живой природы.
Шестигранный домик, «задрапированный» мхом, выглядит поистине волшебно (Diamond Cabin, США).
Примечательно: В основе очаровательной хижины лежит шестиугольная пирамидальная крыша, начинающаяся в полутора метрах от земли. До этой высоты структура домика расширялась под углом 30 градусов, чтобы немного увеличить его полезную площадь. Основным материалом (ожидаемо) стали древесностружечные материалы, преимущественно повторно используемые кедровые доски и стекло, из которого сделано 16 треугольных и трапециевидных световых люков. При этом деревянный каркас «задрапировали» живым мхом, который собрали, не отходя от места строительства домика.
Из уютной гостиной лестница приведет на второй этаж (Diamond Cabin, США).
Новая лесная хижина также имеет два этажа, поскольку она совсем крошечная (первый этаж едва достигает 9 квадратных метров), это была вынужденная мера, чтобы вместить и уютную гостиную-столовую, и полноценную спальную зону. Для строительства домика пара энтузиастов раздобыла на соседних фермах древесину, где демонтировали старые амбары или купили на лесопилке выбракованный материал, чтобы удешевить процесс, поскольку Diamond Cabin – не единственная структура в проекте под названием Cabinland, представляющим собой отельный комплекс, состоящий из множества фантастических домиков, разбросанных по тропическому лесу.
В спальне под высокой шатровой крышей создана романтическая обстановка (Diamond Cabin, США). | Фото: realestate.com.au.
Поскольку эту хижину сдают в аренду всем желающим, провести незабываемые выходные в тесном общении с природой, в ней предусмотрено электричество, обогрев, проточная вода с раковиной и небольшой кухонной зоной. Удобства все так же оказались на улице, но мыться в ручье не придется, поскольку имеется гидромассажная ванна с подогревом, биотуалет и бытовка, где можно хранить вещи и спортивный инвентарь.
4. «Хижина-замок» из растущей серии крошечных домов Cabinland
Эта «Хижина-замок» отдает дань уважения сказочным лесам Тихоокеанского северо-запада. | Фото: designboom.com.
В процессе реализации проекта The Castle Cabin, Джейкоб Витцлинг и Сара Андервуд прибегли к помощи друзей и родственников (США).
В рамках постоянно растущей коллекции колоритных избушек Cabinland, Джейкоб Витцлинг и Сара Андервуд решились на строительство более масштабного здания, которое получило соответствующее название – «Хижина-замок» (The Castle Cabin). Учитывая, что привлекательный «триптих» расположен в глухом лесу, куда не ведут дороги и нет электричества, креативному дуэту пришлось прибегнуть к помощи друзей и родственников, которые с удовольствием подключились к захватывающему процессу.
Высокие потолки и обилие фирменных окон сделали «Замковую хижину» просторной и светлой (США).
По сведениям редакции Novate.ru, строительство причудливой архитектурной композиции завершилось спустя 18 месяцев с начала кропотливого труда команды единомышленников, которые теперь могут наслаждаться его плодами. Поистине сказочное строение площадью 90 кв. метров состоит из трех соединенных между собой деревянных объемов, отделанных деревянной черепицей и увенчанных покрытыми мхом крышами, с треугольными слуховыми окнами. Это уже полноценный дом, где может жить семья, способная отказаться от суетного мира и городских огней, чтобы в полной мере заняться своим саморазвитием и общением с первозданной природой, растворившись в ней.
5. Домик из кортеновской стали в пустынном ландшафте Соноры
Творческий дуэт экспериментаторов Сары Андервуд и Джейкоба Витцлинга решил построить стальной домик среди пустыни Соноры. | Фото: realestate.com.au.
На бескрайних просторах пустыни Сонора, где монументальные кактусы доминируют над ландшафтом, появилось новое дополнение к причудливой коллекции мини-коттеджей Cabinland (Кабинленда). The Desert Cabin – новое творение дуэта экспериментаторов Сары Андервуд и Джейкоба Витцлинга, которое является свидетельством их художественного видения и способности смешивать контрастные источники вдохновения и, казалось бы, несовместимые строительные материалы. Используя дерево и кортеновскую сталь, они построили крошечную хижину в пустыне, которая больше напоминает скульптуру нежели жилой дом. Очаровательное жилище, покрытое «живой» крышей, которая переносит посетителей в более приятный фантастический мир, контрастирующий с городскими пейзажами.
Desert Cabin – сюрреалистичное видение среди гигантских кактусов пустыни Соноры.
Черпая вдохновение в образах космических капсул и древних храмов Центральной Америки, творческий дуэт создал уникальную структуру, которая стоит особняком от окружающей среды, но при этом подчеркивает природную красоту пустыни. Desert Cabin со всеми своими архитектурными нюансами воплощает в себе устойчивость и находчивость. Все материалы, использованные при его строительстве, являются металлоломом и вторсырьем, что придает зданию особую эстетику и аутентичность. В эклектичном проекте все неожиданно – от дизайна внутреннего пространства до металлических панелей (кто мог бы додуматься использовать металл для строительства дома в пустыне?!) и даже шипов сагуаро (15-метровые кактусы весом в несколько тонн!), украшающих дверь.
6. Галерея сказочных хижин Джейкоба Витцлинга и Сары Андервуд
На участке лучшего друга в горах Катскилл, Джейкоб вместе с братом построили готическую хижину для отдыха на выходных.
Джейкоб Витцлинг построил жилой фургон специально для себя и своей спутницы жизни Сары Андервуд.
Эту восьмигранную избушку творческая пара построила третьей, и долгое время называла своим домом (работа Джейкоб Витцлинга).
Мини-домик в живописном лесу на северо-западном побережье Тихого океана (работа Джейкоб Витцлинга).
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