Домик, построенный студентом из хлама, стал началом его творческих изысканий

1. Лесная хижина из вторсырья, на строительство которой ушло всего 800 долларов

Чтобы сэкономить на аренде квартиры, увлеченный студент построил собственный домик из различного хлама (Олимпия, США). | Фото: antiquearchaeology.com.

Лесной домик из старых досок и оконных рам студент построил самостоятельно и всего за 800 долларов (Олимпия, США).

Нехитрая обстановка лесного домика, где Джейкоб прожил целых три года. | Фото: © Living Big In A Tiny House (Олимпия, США).

Мало того, что в домике не было ни света, ни воды, так еще и через ручей приходилось добираться с помощью подвесной конструкции. | Фото: © Living Big In A Tiny House (Олимпия, США).

Спальня находится на втором этаже, где возникает ощущение, что живешь в домике на дереве (Олимпия, США).

Обилие окон сделало скромный домик более светлым и уютным (Олимпия, США).

3. Домик, построенный после окончания учебы

Очаровательный домик Джейкоб Витцлинг также построил из вторсырья и без электроинструментов.

В этом лесном домике тепло и уютно.

Спальня на чердаке – идеальное место для уединения парочки влюбленных. | Фото: teenyabode.com.

3. «Бриллиантовая избушка» прямиком из сказки

«Бриллиантовая мечта» Джейкоба Витцлинга и Сары Андервуд в лесах у северо-западного побережья Тихого океана (США). | Фото: realestate.com.au.

Все строительные и плотницкие работы увлеченный учитель начальных классов делает самостоятельно (Diamond Cabin, США).

Шестигранный домик, «задрапированный» мхом, выглядит поистине волшебно (Diamond Cabin, США).

Из уютной гостиной лестница приведет на второй этаж (Diamond Cabin, США).

В спальне под высокой шатровой крышей создана романтическая обстановка (Diamond Cabin, США). | Фото: realestate.com.au.

4. «Хижина-замок» из растущей серии крошечных домов Cabinland

Эта «Хижина-замок» отдает дань уважения сказочным лесам Тихоокеанского северо-запада. | Фото: designboom.com.

В процессе реализации проекта The Castle Cabin, Джейкоб Витцлинг и Сара Андервуд прибегли к помощи друзей и родственников (США).

Высокие потолки и обилие фирменных окон сделали «Замковую хижину» просторной и светлой (США).

5. Домик из кортеновской стали в пустынном ландшафте Соноры

Творческий дуэт экспериментаторов Сары Андервуд и Джейкоба Витцлинга решил построить стальной домик среди пустыни Соноры. | Фото: realestate.com.au.

Desert Cabin – сюрреалистичное видение среди гигантских кактусов пустыни Соноры.

6. Галерея сказочных хижин Джейкоба Витцлинга и Сары Андервуд

На участке лучшего друга в горах Катскилл, Джейкоб вместе с братом построили готическую хижину для отдыха на выходных.

Джейкоб Витцлинг построил жилой фургон специально для себя и своей спутницы жизни Сары Андервуд.

Эту восьмигранную избушку творческая пара построила третьей, и долгое время называла своим домом (работа Джейкоб Витцлинга).

Мини-домик в живописном лесу на северо-западном побережье Тихого океана (работа Джейкоб Витцлинга) .