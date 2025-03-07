Как люди начали ходить в обуви на каблуках: От персидских всадников до группы «Битлз»

Узнав, что обувь на каблуках принято носить ради красоты, да еще и среди женщин, какой-нибудь персидский всадник тысячу лет назад очень бы удивился. А вот Людовик XIV возмутился бы, прослышав, что кто-то осмеливается, вопреки его приказу, ходить на каблуках красного цвета. Поняла бы, скорее всего, венецианская куртизанка: кому как не ей знать, насколько опасным для здоровья и даже жизни может быть это стремление почувствовать себя на высоте.
Первые каблуки и платформы-колодки
Если углубляться в прошлое с целью узнать историю каблука, станет ясно, что назначение этой детали обуви поначалу было исключительно практическим. Вероятнее всего, уже в далеком прошлом придумали приспособление, чтобы подняться выше над поверхностью земли – например, чтобы не запачкать ноги в почве во время сельских работ. Но вот именно каблук, как вертикальная опора для пятки, стал известен благодаря персидским всадникам: с помощью такой обуви им было проще держаться в седле.
В Персии каблуки служили для надежной фиксации стопы в стремени. Источник: today.com
Благодаря каблуку нога не выскальзывала из стремени. Так как каблук был небольшим и широким, он не мешал и при ходьбе. Разумеется, носили такую обувь мужчины – начиная по крайней мере с X века. У европейцев Средневековья в ходу были не каблуки, а платформы – вещь очень полезная: они позволяли ходить по улицам городов, которые, мягко говоря, чистотой не отличались.
Назначением каблуков Средневековья было защитить ноги от грязи и нечистот. Источник: pinterest.com
В XV веке венецианки носили чопины – обувь на платформе. Тут уже ничего прагматичного: возвыситься над окружающими с помощью этого нехитрого приспособления ставили целью аристократки и куртизанки. Последние пользовались еще и тем, что туфли на высокой платформе делали женщину зависимой от мужской поддержки – в прямом, а порой и в полном смысле слова. Обратной стороной медали была неустойчивость во время ходьбы – для женщины было обычным явлением упасть и даже получить травму: высота платформы была больше 20 и могла достигать 60 сантиметров.
Каблуки как признак принадлежности к высшему обществу
Французская королева Екатерина Медичи, итальянка по происхождению, вошла в историю по самым разным поводам и была, безусловно, личностью достойной упоминания в европейских летописях. Она же познакомила королевский двор с женскими туфлями на каблуках, появившись в них на церемонии собственного венчания. Екатерина была невысока ростом и таким образом немного отыграла это отставание от других. Впрочем, нельзя сказать, что именно с нее началась эпоха популярности каблуков у европейских модниц. В тот раз мода быстро угасла.
Венецианские чопины. Источник: commons.wikimedia.org
А вот в начале XVII века, когда в западном мире стало популярно все восточное, пришел звездный час для мужских каблуков. Персидская обувь для верховой езды прекрасно вписалась в гардероб французских аристократов, которые и сами могли себе позволить скакать в седле. Кроме того, каблуки особенно пришлись по вкусу Людовику XIV, а известно, что в те времена понравиться королю-солнце означало войти в историю и сделаться мейнстримом среди всей аристократической публики. Людовик с удовольствием носил высокую обувь, а вслед за ним и его приближенные.
Король Людовик XIV и его обувь
По распоряжению монарха привилегия эта относилась только к знати: простолюдинам носить каблуки не дозволялось. И лишь за самим собой король оставил право ношения красных каблуков, запретив это придворным. Красный, сам по себе цвет королевский, демонстрировал еще и то, что обладатель таких туфель мог себе позволить вести соответствующий образ жизни – не боясь испачкать обувь столь яркого цвета. Каблуки, сначала захватившие умы модников-мужчин, вскоре стали и женским достоянием тоже.
Клуб любителей каблуков: «колдуньи», ковбои, рокеры и не только
Мужчины носили широкие каблуки, женщины – тонкие, это различие, возникнув еще в XVII веке, так и сохраняло справедливость на протяжении веков. Женский каблук в 1770 году оказался в опале – ношение такой обуви приравнивалось к пользованию косметикой, а все вместе – к колдовству, что было уж совсем нежелательно для порядочной женщины и вело к самым суровым наказаниям. Не сказать, правда, что эти меры уничтожили интерес к женской обуви на каблуках (как, впрочем, и к декоративно косметике), к тому же, конец XVIII века негативно сказался и на «мужских» каблуках: после французской революции они из моды вышли.
Позже каблуки уже связывались преимущественно с женской обувью, но были и исключения: например, связанные с ковбойскими сапогами. Другим распространенным вариантом мужских ботинок на каблуках стали те, что предназначались для танцев – прежде всего для испанского фламенко. Кстати, уже оттуда эту обувь перенимали и приверженцы других музыкальных жанров – например, группа «Битлз» и некоторые из рок-исполнителей XX века.
Шпильки, появившись после войны, надежно обосновались в гардеробе: несмотря на минусы такой обуви, на шпильках не только ходят, но и участвуют в некоторых забегах - занятие рискованное, но увлекательное. Источник: pinterest.com
Женские каблуки стали пользоваться особенной популярностью с изобретением швейных машин, позволявших удешевить и упростить процесс создания такой обуви. Произошло это во второй половине XIX века. На время Первой мировой, а затем и Второй, производство каблуков было сокращено – не до того и слишком затратно по материалам, а вот с середины прошлого века, в послевоенные годы, начался настоящий бум на обувь на каблуках. Стали носить тонкий и длинный каблук – шпильку, не известную модницам раньше.
Обувь, конечно, стремиться к тому, чтобы стать максимально удобной и даже незаметной для ее владельца, но не похоже, чтобы каблуки когда-либо сдали свои позиции. Они – неотъемлемая деталь обуви исполнителей многих видов танцев, часть некоторых дресс-кодов и даже участники мероприятий вроде забега на каблуках - бывает и такое.
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