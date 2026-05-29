Почему опытные автомобилисты не смазывают колесные болты и других отговаривают

На просторах отечественного сегмента интернета то и дело наталкиваешься на горе-советы о том, что колесные болты было бы неплохо смазывать. Опытные же автомобилисты скорее всего посоветуют делать вещь строго обратную – не смазывать упомянутые метизы ни в коем случае. В чем же заключается корень спора и суть вопроса, а самое главное: стоит или все-таки не стоит покрывать болты от колес смазкой?
Смазывать колесные болты нельзя. |Фото: yandex.uz.
Сразу следует отметить, что смазывать колесные болты – нельзя. Если же это на самом деле так, то откуда в таком случае берутся многочисленные «классные» советы о том, как нужно смазывать метизы? Секрет на самом деле прост до ужаса. Дело в том, что многие водители при попытке заменить колесо сталкиваются с неприятным сюрпризом – они не могут его открутить. Когда же у них это все-таки получается, то с высокой долей вероятности граждан посещает муза-вредитель, которая недвусмысленно подсказывает, что чтобы избежать подобных проблем в будущем – следует смазать болтики.
Важно правильно затягивать, не перебарщивать. |Фото: mirtesen.ru.
Чаще всего болты не откручиваются по одной из двух причин. Во-первых, как и любое другое металлическое изделие, болты на колесе могут просто закиснуть. Слой ржавчины и грязи закономерным образом помешает снятию колеса и значительно осложнит работу по замене важно детали. Во-вторых, болты могут не откручиваться еще и по причине того, что в прошлый раз они были закручены «от всей души», в результате чего произошло повреждение резьбы. Очень часто подобным грешат неопытные автомобилисты и нерадивые мастера СТО, которые относятся к своей работе абсолютно наплевательски.
Смазанный болт может легко открутиться. |Фото: mirtesen.ru.
Дело в том, что колесные болты должны быть затянуты со строго определенной силой. Производитель рекомендует прилагать к затяжке усилие в пределах 100-120 Нм. Меньше также, как и больше – хуже. Для этого на СТО должны использоваться специальные ключи. Впрочем, с наметанной рукой можно затягивать метизы вполне успешно и без какого-либо дополнительного оборудования.
Смазанный болт - дорога к трагедии. |Фото: theworldnews.net.
Что же касается запрета на смазку, то в действительности здесь должно быть все достаточно очевидно для тех, кто знаком хотя бы с азами механики. Колесный болт во время движения постоянно находится под воздействием мощнейшей вибрации. Если его смазать, то рано или поздно колесо просто раскрутиться, что в свою очередь гарантированно станет причиной ДТП. Так что никогда не смазывайте болты от колес автомобиля.
За колесами нужен постоянный уход. ¦Фото: evik-mogilev.by.
