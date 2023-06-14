Бородатые куропатки зимой

Платформа для продажи изображений EyeEm использовало запатентованную технологию, «машинное обучение и нейронные сети» для определения, что изображено на фотографии и насколько это прекрасно.
Посмотрим, что такое минималистская красота архитектуры по всему миру с точки зрения искусственного интеллекта.
1. Музей в Польше.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Рыночная площадь Старого города в Варшаве.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии