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Бородатые куропатки зимой

Платформа для продажи изображений EyeEm использовало запатентованную технологию, «машинное обучение и нейронные сети» для определения, что изображено на фотографии и насколько это прекрасно.

Посмотрим, что такое минималистская красота архитектуры по всему миру с точки зрения искусственного интеллекта.

Конкурс фотографий, оцененных искусственным интеллектом

1. Музей в Польше.

Музей в Польше


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9. Рыночная площадь Старого города в Варшаве.

Рыночная площадь Старого города в Варшаве

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