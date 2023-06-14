Бородатые куропатки зимой

С нами не соскучишься!

Платформа для продажи изображений EyeEm использовало запатентованную технологию, «машинное обучение и нейронные сети» для определения, что изображено на фотографии и насколько это прекрасно.



Посмотрим, что такое минималистская красота архитектуры по всему миру с точки зрения искусственного интеллекта.







1. Музей в Польше.







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