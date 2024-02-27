С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Что такое холестерин, и как он участвует в жизнедеятельности организма

Сразу заметим, распространенное мнение о безусловном вреде холестерина — ошибочно. Эта органическая молекула является гораздо более сложной, чем мы думаем.

Что такое холестерин, и как он участвует в жизнедеятельности организма

Холестерин позволяет клеткам обойтись без клеточной стенки для защиты целостности мембраны. Он повышает жизнеспособность клеток, что позволяет им изменять форму и передвигаться. Другими словами, холестерин (в определенном количестве) — это необходимая для нашего выживания молекула. Если не перегибать палку. А чтобы этого не произошло, вот, что должен знать о нем каждый, кто серьезно заботится о своем здоровье.

Что такое холестерин, и как он участвует в жизнедеятельности организма

Так как холестерин не может растворяться в крови, он должен транспортироваться специальными носителями — липопротеинами. Они делятся на два типа: липопротеины низкой плотности, LDL, («плохой холестерин») и липопротеины высокой плотности, HDL, («хороший холестерин»).

Что такое холестерин, и как он участвует в жизнедеятельности организма

LDL холестерин считается «плохим», поскольку способствует образованию бляшек, закупоривающих артерии и делающих их менее гибкими. HDL напротив, помогает удалить холестерин из артерий в печень, где он разрушается.

Что такое холестерин, и как он участвует в жизнедеятельности организма

Вообще, холестерин выполняет важные функции в нашем организме. Он помогает формированию тканей и гормонов, защищает ваши нервы и улучшает пищеварение. Кроме того, холестерин способствует сохранению структуры каждой клетки тела.

Что такое холестерин, и как он участвует в жизнедеятельности организма

Среди всех пищевых продуктов яйца содержат больше всего холестерина. Не стоит есть больше пары яиц в день.

Что такое холестерин, и как он участвует в жизнедеятельности организма

Низкий уровень холестерина может быть тоже вреден. 160 мг на децилитр крови провоцирует развитие ряда серьезных проблем, включая рак.

Что такое холестерин, и как он участвует в жизнедеятельности организма

Высокий уровень холестерина может передаваться по наследству. Это состояние называется гиперхолестеринемией. Заболевание вызывает сердечные приступы даже в раннем возрасте.

Что такое холестерин, и как он участвует в жизнедеятельности организма

Чрезмерно высокий уровень холестерина, по оценкам экспертов, является в год причиной 2,6 миллионов смертей по всему миру.

Что такое холестерин, и как он участвует в жизнедеятельности организма

Для того, чтобы снизить риски, связанные с высоким уровнем холестерина, нужно, в первую очередь, изменить повседневную диету. Попробуйте увеличить потребление продуктов, которые снижают уровень холестерина: бобовые, рыба, овощи, овсяные хлопья, грецкие орехи, миндаль, оливковое масло и даже темный шоколад.

Что такое холестерин, и как он участвует в жизнедеятельности организма

Большинство людей считают, что большую часть холестерина мы получаем из пищи. На самом деле, организм сам вырабатывает около 75% всего холестерина, остаток приходится на рацион.

Что такое холестерин, и как он участвует в жизнедеятельности организма

Вы можете проверить уровень холестерина самостоятельно. Белая кайма вокруг роговицы глаза покажет, что проблему надо решать в срочном порядке.

Что такое холестерин, и как он участвует в жизнедеятельности организма

Высокий уровень холестерина опасен еще больше. Помимо страшных сердечных приступов, высокий уровень холестерина в крови может вызвать болезни от почечной недостаточности и цирроза печени до болезни Альцгеймера и даже эректильной дисфункции.

Что такое холестерин, и как он участвует в жизнедеятельности организма

Как это ни парадоксально, тот же холестерин (когда остается в нормальных пределах) также отвечает за половое влечение. Это основное вещество, используемое в производстве тестостерона, эстрогена и прогестерона.

Что такое холестерин, и как он участвует в жизнедеятельности организма

Люди думают, что высокий уровень холестерина формируется с возрастом. Но сейчас появилось целое поколение детей, страдающее от той же проблемы. Пальму первенства держит США.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх