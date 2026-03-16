Секреты по уходу за сумками

Франция по праву считается законодательницей моды, а француженки предпочитают покупку дорогой вещи, приобретению нескольких дешевых. Если вам близка такая позиция, и вы готовы потратиться на качественную модную сумку, обязательно ознакомьтесь с уловками, которые помогут долго содержать ее в отличном состоянии.



Большинство из представленных советов универсальны, а значит подойдут как для натуральной, так и для искусственной кожи.

Крахмал от жирных пятен

Если вы обнаружили на коже следы жира, засыпьте его крахмалом и оставьте на несколько часов. Можно использовать как картофельный так и кукурузный крахмал. Он не менее эффективен, но из-за более мелкого помола его следы придется удалять немного тщательнее.

Сода от неприятного запаха

Не самый приятный аромат подкладки легко удаляется обычной содой. Нанесите ее на всю внутреннюю поверхность и оставьте на несколько часов. Мочить сумку при этом не нужно. После обработки почистите подкладку щеткой или пройдитесь пылесосом.

Свежие пятна легко удаляются влажными салфетками

Если вы заметили, что сумка покрасилась одеждой или на нее что-то пролилось, протрите место загрязнения влажной салфеткой без содержания алкоголя. А вот спиртовые применять можно лишь в самом крайнем случае — они могут повредить краску.
Измените стиль сумочки при помощи платка

Красивый шелковый платок, аккуратно обмотанный вокруг ручки, может освежить немного надоевший аксессуар. Кроме прочего, этот прием может замаскировать места, в которых кожа потрескалась.
Поместите в сумку органайзер

Сумочка, в которой все вещи лежат на своих местах, подвергается меньшему риску случайных загрязнений.
Ведь косметика не рассыпется в самый неподходящий момент, а любимые духи не прольются. Поэтому модный шоппер или любую другую сумку большого размера можно доукомплектовать недостающими делениями в виде съемного органайзера.
Футляр для мелких гаджетов

Положите наушники, зарядное устройство и другие вещи, которые могут запутаться или потеряться в чехол для очков. Вы найдете их быстро, не перемешивая все вещи в своей сумочке.
Наполните сумку одеждой, прежде чем отправить в шкаф для хранения

Сумка может сильно деформироваться за сезон, если хранить ее пустой. Вместо того, чтобы складывать аксессуар, наполните его старыми футболками, шарфами или другими вещами, которые пока не носите. Храните сумку на полке, а не вешайте на крючок. При длительном хранении ручка может деформироваться даже под воздействием небольшого веса.
Лучше и вовсе снять ремни

Если конструкция сумочки позволяет, отстегните ремни и положите внутрь. Так они не потеряются и не деформируются.
Регулярно проводите чистку

Удалять следы грязи лучше до того, как они въелись. Заведите привычку постоянно протирать сумку во время носки подходящим средством. То же нужно делать и достав ее с сезонного хранения, ведь на коже могут оставаться следы пыли.
Сшейте для своей сумочки мягкий чехол

При таком хранении контакта с пылью можно избежать.

Используйте хлопковую наволочку

Недорогая альтернатива чехлу, которая есть в каждом доме. Заверните в нее сумочку, прежде чем положить в шкаф.

Идея для клатчей и кошельков

Такой органайзер может поместиться на дверце шкафа. Чтобы сумочки занимали меньше места, некоторые ставьте вверх ногами.
