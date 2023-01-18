6 олигархов всех времен и народов, или Как в наши дни Forbs оценил бы состояние самых богатых истори

Царь Соломон







Царь Соломон прославился своей величайшей мудростью и огромным богатством.

Император Марк Аврелий Антонин

Римский император Марк Аврелий Антонин был не только известным философом, но и обладал огромным богатством.

Философские принципы помогали Марку Аврелию быть богатым человеком.

Империя Мали и Манса Муса I

Богатство владыке африканской империи Мали Мансе Мусе приносило золото и соль.

Потрясатель Вселенной Чингисхан

У Чингисхана была огромная сильная армия. / Фото: news.myseldon.com

Чингисхан богатством считал не деньги, а потомство.

Предприниматель Эндрю Карнеги

Эндрю Карнеги заработал свои миллиарды на производстве стали. / Фото:news.myseldon.com

Император Николай II

Богатство императора Николая I составило не только наследство, но и выгодно вложенные деньги.

У Романовых было очень много шикарных дворцов.