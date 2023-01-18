6 олигархов всех времен и народов, или Как в наши дни Forbs оценил бы состояние самых богатых истори

Люди, владеющие огромными богатствами, вызывают уважение и являются примером для подражания. Однако современные миллиардеры очень бедно выглядят по сравнению с олигархами из прошлого. Эти исторические фигуры сумели не только сказочно разбогатеть, но и оставить след в истории человечества. Речь идет о царе Соломоне, римском императоре Марке Аврелии Антонине, повелителе африканского государства Мали Мансе Мусе I. Также стоит отметить великого завоевателя Чингисхана, американского предпринимателя Эндрю Карнеги и российского императора Николая II.
Царь Соломон
Об этом правителе сложено немало легенд. Его считают одним из богатейших и мудрейших царей за историю человечества. Существует одна библейская легенда о царе. Как-то Бог пришел к Соломону, когда тот только стал царем израильского народа. Господь сказал ему: «Можешь попросить меня о чем угодно». Искушение было велико, но царь попросил мудрости, чтобы править своим народом и сделать государство процветающим. Тогда Бог сказал: «У тебя был выбор, но ты не попросил славы и богатства, а мудрости, чтобы помочь другим жить хорошо. За это я дарую тебе великую мудрость и несметные богатства, которыми еще не владел до тебя ни один правитель».
Царь Соломон прославился своей величайшей мудростью и огромным богатством.
Период царствования Соломона приходится на I век до н. э. Этот правитель не только мудро управлял Израильским царством, но и сумел его объединить. Богатство царя Соломона в наши дни оценивается в 2,3 трлн долларов. Согласно историческим данным, казна царя пополнялась каждый год золотом в размере около 400 тонн. Еврейский царь получал прибыль от купцов и торговых кораблей. К тому же ему платили налог губернаторы страны и цари Аравии. Сам царь Соломон хотя и окружал себя золотом, но утверждал, что самое большое богатство для человека – это его доброе имя и чистота души.
Император Марк Аврелий Антонин
Римский император Марк Аврелий Антонин был не только известным философом, но и обладал огромным богатством.
Император и философ Марк Аврелий Антонин правил Римской Империей во II веке
н. э. Он не особо переживал о размере своих личных финансов. Благодаря своему уму и проницательности смог сделать Римское государство процветающим. Его состояние по нашим временам оценивалось бы в сумму 1 трлн долларов. Свои богатства Марк Аврелий Антонин получал от военных действий империи, этому также способствовали продуманные справедливые законы, налоги. А вот его сын Коммод не продолжил дело отца, а транжирил богатства в свое удовольствие.
Философские принципы помогали Марку Аврелию быть богатым человеком.
Марк Аврелий был уверен, что свои жизненные убеждения нужно сохранять, несмотря ни на что. Эксперты считают, что этот римский император смог стать баснословно богатым благодаря простым убеждениям, которые он применял в своей жизни. Также он объяснял, почему не всем удается достичь высот.
Например, Марк Антонин считал, что в свое образование и развитие обязательно нужно вкладывать средства. Важно ставить перед собой большие цели и стремиться к их выполнению. Как человек себя оценивает, так и другие к нему будут относиться. Этот император был философом и стоиком. Он размышлял над тем, в чем смысл человеческой жизни. В связи с этим он написал книгу, где изложил 7 уроков для жизни.
Империя Мали и Манса Муса I
Согласно рейтингам Форбс 2021 года, первые строки занимают миллиардеры Илон Маск (200 млрд долларов) и Джефф Безос (184 млрд долларов). Однако даже сложив их состояние вместе, они не дотянутся до размера богатств Мансы Мусы I. Он правил в XIV веке богатейшей Империей Мали в Западной Африке. В наши дни его состояние оценивают в 400 млрд долларов. Источниками богатства для него служили добыча золота и поваренной соли.
Богатство владыке африканской империи Мали Мансе Мусе приносило золото и соль.
Свое имя Мунса, что в переводе означало «король», получил при коронации в 1312 году. Если в Средневековой Европе были болезни, голод и нищета, то в африканском государстве Мали наблюдалось процветание. Однако мир узнал об этом богатом правителе, когда тот совершил паломничество в Мекку.
В течение всего пути (около 7 тыс. км) его сопровождали около 60 тыс. человек. Караван был не только огромен, он отличался роскошью. После его смерти Империя Мали стала двигаться к закату. В этом постарался сын Мансы Маган I. Неумелое управление Империей, гражданские войны и вторжения разрушили некогда богатую страну.
Потрясатель Вселенной Чингисхан
У Чингисхана была огромная сильная армия. / Фото: news.myseldon.com
Большинство экспертов считают именно Чингисхана самым богатым человеком за всю историю человечества. Таких высот пока никому не удалось достичь. Его состояние в современном мире оценивается в 10 трлн долларов. Чингисхан считался великим завоевателем всех времен и народов.
Огромное количество завоеванной земли и было его основным богатством. Он сумел объединить разрозненные племена и создать Великую Монгольскую империю от Китая до Европы. Чингисхан полностью владел не только властью, но и всеми богатствами этих территорий.
Чингисхан богатством считал не деньги, а потомство.
Несмотря на такие несметные сокровища, полководец не присваивал все только себе. Он не был жадным человеком и часто делился со своими полководцами. Интересно, что сам Чингисхан считал своим богатством не деньги, а потомство. Он был уверен, чем больше у него детей, тем он значимей в этом мире. Ведь недаром его гарем насчитывал более 2 тыс. женщин и 26 жен. Хотя императрицей была его первая жена Бортэ.
Предприниматель Эндрю Карнеги
Этот американский предприниматель и сталепромышленник тоже может считаться одним из богатейших людей в истории. В наше время его состояние оценивалось бы в 310 млрд долларов. Он родился в XIX веке в бедной шотландской семье. В раннем возрасте вместе со своими близкими переехал в Америку, где и добился финансовых высот и известности. За свою первую работу он получал всего 10 долларов в месяц. А работа в железнодорожной компании дала ему шанс подняться по карьерной лестнице до управляющего.
Эндрю Карнеги заработал свои миллиарды на производстве стали. / Фото:news.myseldon.com
Карнеги решил вкладывать выгодно деньги, приумножая их в несколько раз. Свою первую инвестицию он провел в 20 лет, вложив 500 долларов в железнодорожные предприятия. Однако миллиарды ему принес бизнес по производству стали. Эндрю Карнеги тратил часть денег на культурную благотворительность.
Император Николай II
Богатство императора Николая I составило не только наследство, но и выгодно вложенные деньги.
Это последний император Российской империи, богатство которого оценивалось в 300 млрд долларов. Половину богатств Николай II получил в качестве наследства от своего отца Александра III, вступив на престол в возрасте 26 лет. Сюда входила царская флотилия, золото и драгоценности. Однако император Российской империи смог самостоятельно заработать немало денег от принадлежащих ему земель и продуманных банковских вложений.
Исторические факты говорят о том, что часть денег от наследства Николай II вынужден был потратить на содержание госпиталей во время Первой мировой войны, многочисленных императорских дворцов и помощь родственникам. Также император занимался благотворительной деятельностью.
У Романовых было очень много шикарных дворцов.
В связи с революцией 1917 года и приходом к власти большевиков семья Николая II была уничтожена, а большая часть его богатств присвоена и разграблена. История золота и драгоценностей императорской семьи до сих пор окутана тайной. Возможно, часть всех сокровищ по-прежнему находится в тайных сейфах и счетах Франции и Германии.
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