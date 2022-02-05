10 известнейших древних артефактов и археологических открытий, которые подвергаются сомнению

Сомнительно, однако...
Иногда бывает очень сложно отличить исторический факт от вымысла. В одних случаях сделать окончательный вывод невозможно из-за отсутствия убедительных доказательств, а в других – появляются некие факты, изменяющие официальные исторические версии. В этом обзоре собраны открытия и древние артефакты, которые в разное время становились предметом горячих научных споров. Их достоверность обсуждали десятилетиями, а по некоторым к единому мнению так и не пришли.
1. Кубок Уоррена
Не факт: Кубок Уоррена.
Кубок Уоррена является одним из самых дорогих предметов, принадлежащих Британскому музею, и известен своими двумя графическими изображениями гомосексуального характера. Из-за этого он считался слишком непристойным в течение длительного времени, и многие музеи отказывались его даже экспонировать.
Однако сегодня многие считают Кубок Уоррена одним из наиболее хорошо сохранившихся примеров древнеримского эротического искусства. Из-за его уникальности некоторые эксперты сомневались в подлинности кубка. Они утверждают, что 2000-летний сосуд для питья фактически является подделкой конца XIX или начала XX века.
Совсем недавно профессор Университета Гумбольдта Лука Джулиани утверждал, что иконопись не похожа ни на что увиденное на римской посуде, но напоминает раннюю этнографию 1900-х годов. Он считает, что кубок был специально сделан для его первого современного владельца Эдварда Уоррена, коллекционера вещей эротической тематики, в коллекции которого был и ряд других подделок.
2. Флаг на Иводзиме
Не факт: флаг на Иводзиме.
Водружение флага над Иводзимой - одна из самых знаковых фотографий всех времен. Тем не менее большинство людей не знают о всех противоречиях, связанных с неправильной идентификацией морских пехотинцев на фотографии. Первоначально шесть солдат были идентифицированы как Франклин Сузли, Генри Хансен, Майкл Стренк, Джон Брэдли, Рене Ганьон и Айра Хейз. Президент Рузвельт хотел вернуть их на родину и использовать в рекламной акции для сбора средств.
К сожалению, трое из этих мужчин были убиты через несколько дней после того, как была сделана фотография. В то же время начали распространяться слухи, что морской пехотинец, идентифицированный как Генри Хансен, фактически был Гарлоном Блоком. Айра Хейз утверждал, что это правда, но ему сказали молчать, поскольку официальные данные уже были выпущены. Только когда мать Блока написала об этом конгрессмену, было открыто расследование, после которого исправили ошибочное определение.
Но спустя семь десятилетий, учёные все еще не уверены, кто на самом деле запечатлен на фотографии. В 2016 году по итогам нового расследования был сделан вывод, что на самом деле на фото был Гарольд Шульц, а не Джон Брэдли. Члены следственной группы полагают, что Шульц знал об этой ошибке, но почему-то молчал до своей смерти в 1995 году.
3. Гробница Эхнатона
Не факт: гробница Эхнатона.
Древний Египет до сих пор хранит много тайн. С появлением новых технологий исследований эксперты начали обсуждать, была ли на самом деле решена одна из этих тайн: личность мумии KV55. KV55 - это гробница в Долине царей, которая была обнаружена в 1907 году. Саркофаг, найденный внутри, был осквернен, маска была сорвана, а надписи на нем сколоты. На протяжении более века египтологи обсуждали личность мумии, находящейся внутри. Другие артефакты, найденные в гробнице, заставили ученых полагать, что в саркофаге покоился фараон Эхнатон, отец Тутанхамона. Однако осмотр скелета выявил, что возраст человека на момент смерти составлял 20-25 лет.
Многие сочли, что он был слишком молодым, чтобы быть Эхнатоном, и что мумия на самом деле принадлежит его недолговечному преемнику, Сменхкаре. Другие эксперты возражали против этой идеи, утверждая, что методы, используемые для установления возраста смерти мумии, не были полностью надежными. У останков также были найдены возможные признаки синдрома Фролиха, которые могли бы замедлить нормальный рост. Современные тесты, представленные в 2010 году, свидетельствуют в пользу «Эхнатона».
Сканирование CAT и тесты ДНК, выполненные на дюжине мумий фараонов и членов их семей в течение нескольких лет, показали, что мумия KV55 была сыном Аменхотепа III и отцом Тутанхамона. Согласно сохранившимся записям, это должен быть Эхнатон. Однако подобные выводы только усилили противоречия. Теперь оппоненты данной теории считают, что точные тесты ДНК на мумии невозможны из-за деградации и загрязнения останков, а также они считают любые записи относительно Эхнатона ненадежными, поскольку древние египтяне пытались стереть его имя из истории после смерти фараона.
4. Личность Джека Потрошителя
Не факт: личность Джека Потрошителя.
О Джеке Потрошителе написано множество книг и разоблачительных материалов. Несмотря на это, все еще происходят новые события, которые возрождают дискуссию о личности пресловутого серийного убийцы. Еще в 1992 году ученые были ошеломлены, когда человек по имени Майкл Барретт представил то, что как он утверждал, является дневником Джека Потрошителя. Предположительно, записи принадлежали богатому торговцу хлопком из Ливерпуля по имени Джеймс Майбрик.
В дневнике были подробно описаны пять канонических убийств. Много скептиков немедленно заявили, что дневник является подделкой. Только усугубив ситуацию, Барретт отказывался рассказать, как он получил дневник, а также несколько раз менял свою историю. В какой-то момент он даже подписал аффидевит, заявив, что автором дневника является он сам, но позже отказался от своих слов. Эксперты провели с дневником несколько тестов (особенное внимание было уделено чернилам), чтобы попытаться определить дату написания.
Не нашлось ни одного доказательства, противоречащего тому, что дневник был написан в 1888 году. Были также косвенные доказательства в подтверждение этой теории. Майбрик умер в 1889 году, а это могло объяснить, почему Потрошитель прекратил убивать. Кроме того, некоторые историки считали, что Барретт просто не способен на такую убедительную подделку. В 2017 году новая команда экспертов объявила дневник подлинным.
5. Древние люди в Берингии
Не факт: древние люди в Берингии.
Новые археологические открытия постоянно переписывают историю, особенно когда речь идет о первых поселениях. Однако не все новые идеи приветствуются научным сообществом, особенно если они противоречат давним убеждениям. В течение десятилетий было принято считать, что люди Кловиса первыми перебрались на американский континент примерно 13 000 лет назад.
В 1977 году археолог по имени Жак Чинк-Марс начал раскопки пещер Блуфиш в Канаде. Они расположены в регионе Берингия, который состоит из Берингова моря, Берингова пролива и участков суши в России, Канаде и на Аляске. Тысячи лет назад Берингия была одной землей, прежде чем большей частью погрузилась в пучину океана.
Чинк-Марс утверждал, что он нашел следы обработки на костях лошадей и мамонтов, которые были датированы 24 000 годами. Поэтому Чинк-Марс представил свою гипотезу, которая гласит, что древние люди «сделали остановку» в Берингии на 10 000 лет, прежде чем поселиться в Северной Америке. Теория Чинка-Марса встретила сильное сопротивление со стороны научного сообщества.
Однако в 2017 году команда из Монреальского университета подтвердила его выводы. Используя современные технологии, они исследовали 36 000 костных фрагментов, извлеченных из пещер Блуфиш, и обнаружили 15 образцов, которые были обработаны каменными инструментами. Их возраст варьировался от 12 000 до 24 000 лет.
6. Погребения женщин в Стоунхендже
Не факт: погребения женщин в Стоунхендже.
Порой таинственные древние памятники озадачивают экспертов даже после столетий их изучения. Кажется, что каждые несколько лет археологи делают новое открытие относительно доисторических событий, которые полностью меняет все мировосприятие. Одной из самых любопытных особенностей Стоунхенджа является Обри-Хоулз, кольцо из 56 меловых ям, окружающих основную структуру. Они были раскопаны в 1920-х годов, и в них нашли кремированные останки. Это доказывает, что, по крайней мере, на ранних стадиях Стоунхендж функционировал как кладбище.
Раскопки продолжались, и в 2016 году археологи обнаружили останки 14 женщин в Обри-Холле Их возраст варьировался от 4000 до 5000 лет. Эксперты сходятся во мнении, что женщины, похороненные в Стоунхендже, должны были иметь высокий статус, но находка вызывает новые вопросы, касающиеся общей роли женщин в общине, населявшей этот район. Член проекта Кристи Уиллис высказала мнение о том, что статус женщин в этом обществе был равен статусу мужчин. Также любопытно отсутствие каких-либо детских останков.
7. Великий Сфинкс плато Гиза
Не факт: Великий Сфинкс плато Гиза.
В 1817 году итальянский исследователь и археолог Джованни Баттиста Кавилья начал первые современные раскопки Великого Сфинкса на плато Гиза. Хотя ученые изучали колоссальную статую в течение 200 лет, о ней почти ничего не известно. Не было обнаружено никаких записей периода Древнего царства относительно данной статуи. Сегодня ее называют Сфинкс, но это имя было дано статуе тысячи лет спустя греками. Совершенно неизвестно ни настоящего названия статуи, ни кто ее построил или почему это было сделано.
Марк Леннер - один из ведущих экспертов по статуе. Он изучает раскопки на Плато Гизы более 30 лет, в том числе 5 лет он посвятил исследованию Сфинкса. Леннер считает, что статуя была построена фараоном Хафра, который также построил вторую по величине пирамиду в Гизе. При этом, согласно его теории, Сфинкс, соседний храм и пирамида были устроены так, чтобы сочетаться с солнечными событиями, такими как летнее солнцестояние.
Другие ученые, такие как немецкий египтолог Райнер Штадельманн, считают, что Сфинкс был создан фараоном Хуфу, на что якобы указывают черты его лица, иконография и стиль. В 2004 году французский археолог Васил Добрев заявил, что Сфинкс был построен Джедефрой, давно забытым фараоном, который правил между Хуфу и Хафра.
8. Кодекс Гролье
Не факт: майяский кодекс.
Еще в 1971 году члены сообщества библиофилов «Клуб Гролье» впервые показали бесценный исторический артефакт - майяский кодекс. Подобные книги о доколумбовой цивилизации чрезвычайно редки, так как большинство из них были уничтожены католиками. До сих пор были найдены и аутентифицированы (все в XIX веке) всего 3 подобных кодекса майя. Первоначально большинство ученых считали, что это подделка.
Они утверждали, что у кодекса была необычная иконография и что некоторые из его страниц выглядели недавно обрезанными и были исписаны только с одной стороны, в отличие от других кодексов. Они также не были убеждены в загадочной истории о том, как коллекционер Хосе Саенс получил книгу от мародеров. Тем не менее один из тестов бумаги показал, что это была подлинная бумага майя из коры, датируемая XIII веком.
Этого было недостаточно, чтобы убедить всех скептиков, но в 2016 году команда из Университета Брауна объявила о подлинности Кодекса Гролье. Ученые утверждали, что кодекс - это календарь, отслеживающий движения Венеры, и что он был создан примерно в 1230 году. Если это правда, то кодекс является самой старой книгой на американском континенте.
9. Мумия Нефертити
Не факт: мумия Нефертити.
Царица Нефертити - одна из самых выдающихся и скандальных личностей в Древнем Египте, и египтологи искали ее могилу на протяжении десятилетий. Однако одна спорная гипотеза предполагает, что на самом деле Нефертити находится в музее с конца XIX века. В 2003 году археолог Джоанн Флетчер предположила, что Нефертити может быть мумией, известной как «Младшая леди», которая была найдена в гробнице KV35 в 1898 году. Она основывалась на том, что у мумии был парик с нубийской прической, которая, как считалось, была у Нефертити и была редкостью в то время.
Идея вызвала волнение в средствах массовой информации, но не получила поддержки со стороны академического сообщества, которое посчитало это правдоподобной, но не имеющей никаких убедительных доказательств. В 2010 году тестирование ДНК, проведенное на «Младшей леди», показало, что мумия является матерью и женой Тутанхамона, а также женой и сестрой Аменхотепа IV, также известного как Эхнатон. Нефертити была великой женой царя и двоюродной сестрой Эхнатона. Но другие утверждают, что мумия - безымянная дочь Аменхотепа III и Королевы Тии.
10. Появление вида Homo Sapiens
Не факт: появление вида Homo Sapiens.
Сочетание различных этапов человеческой эволюции оказалось одним из самых амбициозных научных начинаний в истории. Постоянно обнаруживаются новые свидетельства, которые бросают вызов всем убеждениям. В 2017 году ученые нашли нечто, что могло бы заставить полностью переписать историю человечества: 315 000-летние окаменелости Homo sapiens. Они примечательны по двум причинами: останки на 100 000 лет старше предыдущих древнейших окаменелостей, и они не происходили из Африки к югу от Сахары.
Открытие было сделано на археологическом участке Джебель Ирхуд в Марокко после десятилетних раскопок. Команда археологов во главе с палеоантропологом Жаном-Жаком Хублином нашла черепа, челюсти и инструменты, изначально считавшиеся неандертальскими и возрастом не более 40 000 лет. Однако последующие тесты на термолюминесценцию установили возраст инструментов в 315 000 лет, а радиоуглеродное датирование показало, что костям от 280 000 до 350 000 лет.
Не все убеждены, что останки принадлежат именно Homo sapiens. Палеоантрополог Мария Мартинон-Торрес указывает на отсутствие известных подбородков и лбов, характерных для «человека разумного». Другие предположили, что окаменелости принадлежали архаичному виду людей, которые выжили до тех пор, пока Homo sapiens не пришли с юга, вытеснив их.
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