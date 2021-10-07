8 практических методов, как любой автомобиль сделать реально мощнее

BMW 3-й серии в кузове E46 – популярный объект для корчевания и тюнинга. Фото: drive2.ru.
Почти каждый водитель мечтает, чтобы его автомобиль стал «чуточку мощнее». Чтобы этого добиться, необязательно тратить кучу средств и иметь диплом инженера. Специалисты-автомеханики назвали несколько методов, с помощью которых можно добавить своему «железному коню» и сил, и крутящего момента.
Даже на стареньком «Жигуле» можно «позажигать», если улучшить ему мотор. | Фото: vladtime.ru.
Как театр начинается с вешалки, так автомобиль – с его железного «сердца», т. е. мотора. Развитие технологий привело к тому, что современный двигатель внутреннего сгорания достиг практически максимальной эффективности, которую можно «выжать», применяя топливо из нефти или газа. Но большая часть серийных автомобилей используют моторы, которые намного проще и дешевле, чем силовые агрегаты от лучших гоночных машин. Попытка получить дополнительные лошадиные силы сопряжена с определенными затратами, но оно того стоит. Далее рассмотрим, на что стоит обратить внимание, пытаясь улучшить силовой агрегат автомобиля.
1. Снижение веса
Радикальное решение по облегчению автомобиля. | Фото: drom.ru.
Автомобильный двигатель состоит преимущественно из алюминия, чугуна и стали. Металлические детали весят очень много, и при перемещении они испытывают на себе значительные силы инерции. Чем больше масса таких поршня, пальца, шатуна, клапанов, маховика, тем больше инерция, и тем выше нагрузки на мотор. И наоборот, чем меньше вес, тем быстрее мотор сможет раскручиваться до высоких оборотов.
«Сбросить жирок» будет также полезно и самому автомобилю. Сейчас на рынке продаются отдельные кузовные элементы, сделанные из легких материалов (алюминий, пластик). Также можно выбросить коврики и элементы обивки. Все это пойдет на пользу более быстрого разгона.
2. Снижения сопротивления воздуха на впуске
Сейчас фильтр-нулевик перестал быть деталью исключительно спортивных машин. | Фото: drive2.com.
Работающий двигатель внутреннего сгорания потребляет воздух в огромных количествах. Чем больше свежего воздуха попадает внутрь, тем больше можно впрыскивать топлива, благодаря чему получим прирост мощности. Самый простой способ этого добиться – поставить фильтры нулевого сопротивления.
Также можно отшлифовать внутренние поверхности впускного коллектора и отверстия в головке цилиндров. В идеальном случае это будут круглые каналы с гладкими стенками.
3. Увеличить рабочий объем
Чем больше диаметр цилиндра – тем более мощный мотор можно получить. | Фото: 365cars.ru.
Так называемая «расточка» - весьма популярный способ форсирования двигателя. Данная процедура подразумевает увеличение рабочего объема мотора, благодаря чему повышается мощность. Другой способ увеличить литраж мотора – это установка коленчатого вала с более длинным коленом, т. е. ходом поршня.
4. Повысить степень сжатия
Простая замена прокладки ГБЦ на более тонкую может чуть увеличить степень сжатия. | Фото: auto-pos.ru.
Степень сжатия – это чисто геометрическая величина, которая показывает в сколько раз максимальный объем одного цилиндра больше, чем минимальный, т.н. «мертвый», объем. От данного числа существенно зависит мощность мотора, и чем оно больше, тем выше будет производительность силовой установки при прочих равных условиях. Самый простой способ поднять степень сжатия – поставить более тонкую прокладку головки блока цилиндров. Более радикальное решение – отфрезеровать поверхность ГБЦ на несколько миллиметров.
5. Наддув
Компрессор (нагнетатель) под капотом «Жигулей». | Фото: drive2.ru.
Установка принудительного наддува воздуха – это уже более серьезная переделка силового агрегата, требующая немалых финансовых вложений. Более простым решение является установка компрессора. Это устройство приводится ремнем от вращающегося шкива двигателя.
Более сложная схема предусматривает турбокомпрессор. Для его работы нужно переделывать не только впускную систему, но также и отвод отработавших газов. В любом случае, «игра стоит свеч», т.к. можно получить прирост мощности 20-50 %.
6. Октановое число
Заправка бензина с большим октановым числом добавляет мощности и даже немного сокращает расход. | Фото: avtomaniya.com.
Повышение степени сжатия на современных моторах связано с антидетонационной стойкостью применяемого бензина. Чем меньше двигатель подвержен детонации, тем более выгодный угол опережения зажигания можно «дать» мотору, что ведет к повышению мощности. Именно поэтому бензин А-95 лучше, чем А-92.
Стоит помнить, что на карбюраторных машинах нужно обязательно регулировать зажигание, иначе использование более дорогого топлива не даст желаемого эффекта. На современных моторах с впрыском электронные «мозги» сами настраивают наилучший угол опережения зажигания.
7. Усовершенствовать выхлоп
Мощность двигателя также зависит и от выпускной системы. | Фото: help4auto.com.
Выхлопная система сделана для того, чтобы автомобиль издавал меньше шума, а на относительно новых моделях – еще и для очистки отработавших газов. Важное место в этом процессе занимает катализатор. Данное устройство установлено для улучшения экологии, но со временем оно забивается и «душит» мотор. Поэтому механическое избавление от катализатора – это весьма простой способ добавить любому двигателю несколько лошадиных сил. Наиболее же эффективный выхлоп – прямоточный, без каких-либо препятствий в выпускной трубе.
8. Заменить масло
Менее вязкое масло позволяет мотору выдавать больше мощности.
Вязкость моторного масла существенно влияет на то, какое сопротивление испытывает мотор при прокручивании. Чем более вязкое (т.е. густое) масло залито, тем тяжелее деталям двигаться относительно друг друга, так как они как бы прилипают. И напротив, заливка масла с меньшим индексом вязкости может добавить пару единиц мощности.
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