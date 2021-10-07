8 практических методов, как любой автомобиль сделать реально мощнее

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BMW 3-й серии в кузове E46 – популярный объект для корчевания и тюнинга. Фото: drive2.ru.



Почти каждый водитель мечтает, чтобы его автомобиль стал «чуточку мощнее». Чтобы этого добиться, необязательно тратить кучу средств и иметь диплом инженера. Специалисты-автомеханики назвали несколько методов, с помощью которых можно добавить своему «железному коню» и сил, и крутящего момента.



Почти каждый водитель мечтает, чтобы его автомобиль стал «чуточку мощнее». Чтобы этого добиться, необязательно тратить кучу средств и иметь диплом инженера. Специалисты-автомеханики назвали несколько методов, с помощью которых можно добавить своему «железному коню» и сил, и крутящего момента.

Даже на стареньком «Жигуле» можно «позажигать», если улучшить ему мотор. | Фото: vladtime.ru.

1. Снижение веса

Радикальное решение по облегчению автомобиля. | Фото: drom.ru.

2. Снижения сопротивления воздуха на впуске

Сейчас фильтр-нулевик перестал быть деталью исключительно спортивных машин. | Фото: drive2.com.

3. Увеличить рабочий объем

Чем больше диаметр цилиндра – тем более мощный мотор можно получить. | Фото: 365cars.ru.

4. Повысить степень сжатия

Простая замена прокладки ГБЦ на более тонкую может чуть увеличить степень сжатия. | Фото: auto-pos.ru.

5. Наддув

Компрессор (нагнетатель) под капотом «Жигулей». | Фото: drive2.ru.

6. Октановое число

Заправка бензина с большим октановым числом добавляет мощности и даже немного сокращает расход. | Фото: avtomaniya.com.

7. Усовершенствовать выхлоп

Мощность двигателя также зависит и от выпускной системы. | Фото: help4auto.com.

8. Заменить масло

Менее вязкое масло позволяет мотору выдавать больше мощности.