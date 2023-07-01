Спецподготовка не хуже спецназа: Как в Китае обучают стюардесс не только кофе подносить

Подготовка стюардесс в Китае.
Профессия стюардессы многим кажется сплошной романтикой: полеты по всему миру, знакомства с иностранцами, приключения и новые впечатления. Однако многие забывают о том, какой колоссальный труд проделывают бортпроводницы во время учебы. Одна из самых строгих систем подготовки стюардесс - в Китае. Там девушки не только учатся общению с пассажирами, оказанию первой помощи в экстремальных ситуациях, но и проходят курсы силовой подготовки не хуже, чем в спецназе.
Подготовка стюардесс в Китае.
Вышкол стюардесс в Китае проходит со всей строгостью. Курс обучения включает множество активностей, в том числе, отрабатывается не только поведение с пассажирами (дежурная улыбка, безупречная осанка, умение следить за своим внешним видом), но и схемы поведения на случай непредвиденных ситуаций. Очаровательные барышни, которые выглядят, как хрупкие Дюймовочки, на поверку оказываются сильными и выносливыми бойцами.
Китайские стюардессы осваивают рукопашный бой.
"Отработка улыбки и осанки.
На каждое занятие стюардессы обязаны приходить в форме, с идеальным мейкапом и аккуратно забранными волосами. Часами отрабатываются необходимые навыки: для ровной осанки девушки должны освоить умение в течение трех минут стоять с бутылкой воды на голове или с журналом, для радушной улыбки - зажимать зубами деревянную палочку. Чтобы стоять по струнке, зажимают коленями обычный лист бумаги, попробуйте сами, и поймете, насколько это непростая задача.
Подготовка стюардесс в Китае.
Отдельно стоит сказать и о силовой подготовке: на курсах по тхеквондо и кунг-фу девушки отрабатывают множество приемов, тренируются на повышение выносливости, сдают жесткие нормативы. Так они полностью готовы к любым событиям на борту - оказанию физической помощи, нейтрализации пассажиров, чья активность вызывает подозрения.
Занятия по физподготовке на свежем воздухе.
Лист бумаги зажат в коленях для идеальной осанки.
Подготовка стюардесс в Китае.
Отработка нейтрализации террористов.
Подготовка стюардесс в Китае.
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