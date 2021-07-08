Чистый лайфхак: как вывести жёлтые пятна от пота и дезодоранта с белых вещей

Никто не любит пятна. Ни на репутации, ни на одежде. И если в первом случае «отмываться» придётся ну очень долго, то вернуть приличный вид одежде не так уж сложно. Хотя некоторые пятна – те ещё «крепкие орешки» и никак не хотят выводиться. К примеру, желтоватые следы от пота на белых вещах. Но вернуть им первозданную белизну возможно. Главное, проявить смекалку и вспомнить один эффективный лайфхак.
Белый – цвет универсальный, но сложный. Любые мелкие огрехи на нём моментально привлекают нежелательное внимание. А сохранить белизну совсем непросто. Парадоксально, но как раз средство гигиены и чистоты нередко оказывается главным его врагом. Речь о неприятных жёлтых пятнах от дезодоранта, которые «атакуют» подмышечную зону белых рубашек и футболок. И стиральный порошок против них оказывается, увы, бессилен. Есть два способа решить проблему: или отказаться от дезодорантов с солями алюминия в составе (потому что именно реакция человеческого пота с алюминием даёт жёлтый осадок), либо устроить стирку по схеме, описанной ниже.
Чтобы эффективно устранить пятна от пота и дезодоранта на белых вещах, вам понадобятся:
1. 1 стакан уксуса;
2. Полстакана пищевой соды;
3. 1 столовая ложка соли;
4. 1 столовая ложка перекиси водорода
Шаг 1: замачиваем
В миску налейте стакан уксуса и два стакана тёплой (не горячей) воды. Отправляйте туда белую вещь «откисать» на 20 минут.
Шаг 2: готовим пятновыводитель
Смешайте вместе соду, соль и перекись водорода до состояния пасты. Достаньте белую вещь из миски с уксусом и хорошенько отожмите. Расположите её на плоской поверхности и пастой обработайте все пятна, слегка втирая. Оставьте в таком состоянии ещё на 20 минут. Перекись сработает как неагрессивный (для ткани) отбеливатель, а соль и сода хорошо выводят пятна.
Шаг 3: стирка
Постирайте белую вещь с другими в машинке, как обычно. Когда вы достанете её из барабана, жёлтые пятна останутся только в ваших воспоминаниях. А дезодорант, всё-таки, лучше сменить.
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