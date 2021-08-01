20 нелепых почтовых ретро-открыток, выпущенных в 1950-1970-е годы

1. «Красавица и птицы»

Вы даже не представляете, что еще можно увидеть во Флориде!

2. «Время для яблок!»

Яблочные сады, в изобилии растущие в Вашингтоне, во время урожая выглядят еще великолепнее.

3. «Гигантские лимоны»

Девочка Беверли Гилман и необычные лимоны, выросшие в садах Галлертауна штата Пенсильвания.

4. «К ланчу готов!»

«Кто-нибудь откроет, наконец-то, этот термос с молоком?»

5. «Всемирный день физиотерапии»

Рекламная открытка компании «Hill Laboratories Co.», специализирующейся на производстве физиотерапевтических столов и оборудования.

6. «Счастливая комбинация»

Южная Дакота среди охотников известна как «Фазанья столица мира», что якобы демонстрирует девушка с живой птицей в руках.

7. «Популярные фрукты»

Ананасы являются одной из основных культур штата Гавайи, поэтому их популяризировали любыми возможными способами.

8. «Камберлендский уезд - лучший!»

«Национальная Королева овощей» - именно такой титул получила победительница одного из конкурсов красоты , проходившего в Камберленд Каунти штата Нью-Джерси.

9. «Винсент Ван Дог»

«Я же доходчиво объяснил вам, что нужно просто замереть на месте!»

10. «Другой взгляд»

Забавный снимок Коммерческой улицы в Провинстауне на острове Кейп-Код в штате Массачусетс.

11. «Шимпанзе-рокер»

Одна из сцен шоу «Шимпанзе», которое часто проводилось в «Monkey Jungle» в Майями.

12. «Королева сухой заморозки»

Рекламная открытка фирмы «FRIGIDAIRE», которая выпускала холодильники с сухой заморозкой.

13. «Лучший рыбак»

Вот это улов, за который будет не стыдно даже рыбаку-профессионалу!

14. «Атака гигантского ребенка»

Достопримечательности Висконсин-Деллс воссозданы в миниатюре и расположены прямо посреди города специально для туристов.

15. «Игрушечный Санта»

Огромный Санта-Клаус обязательно сделает ваши праздники веселее!

16. «Выбирай под настроение!»

Рекламная открытка телефонной компании «Illinois Bell», предлагающая широкий выбор цветовой гаммы для телефонов.

17. «Русалочка с зеркальцем»

Реклама водного шоу русалок, проходящего в парке развлечений «Weeki Wachee Springs» во Флориде .

18. «Новичкам везет!»

Странные открытки на тему рыбалки, как и охоты, одни из самых многочисленных и способны удивить любого.

19. «Мисс Цитрус 1958 года»

Тематическая открытка, посвященная сбору урожая цитрусовых во Флориде.

20. «Сырная» открытка»

Рекламная открытка с сыром , выпускаемым продуктовой компанией «Hickory Farms».

В этом обзоре коллекция открыток, которые по праву можно назвать худшими. Все они были напечатаны в период 1950-1970-х годов. Len Black – коллекционер китча – годами собирал эти уникальные образчики полиграфического творчества, а недавно выложил всю коллекцию в интернет.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: